Scrollytelling هو اتجاه جديد في سرد القصص يستخدم وظيفة التمرير لموقع ويب لإظهار سرد يتكشف أثناء التمرير لأسفل الصفحة.

لم تؤت عملية Scrollytelling إلا مؤخرًا ، لكنها بدأت بالفعل في ترك بصماتها على المجتمع. يستفيد هذا الشكل الجديد نسبيًا من سرد القصص مما يفعله معظم الأشخاص كل يوم ، وهو التمرير عبر موجزات الوسائط الاجتماعية أو محركات البحث الخاصة بهم. يصبح التمرير جزءًا من عملية سرد القصص ويخلق تجربة غامرة للمشاهدين الذين يشاهدون القصة تتكشف أمام أعينهم مباشرة. يمكن استخدام هذا الشكل المبتكر لسرد القصص بعدة طرق مختلفة - من تقديم المعلومات التاريخية إلى مشاركة القصص الشخصية حول تجارب حياة المرء.

يعد Scrollytelling ممتعًا للغاية لأنه طريقة جديدة لرواية قصة. يستخدم وظيفة التمرير لموقع ويب لإظهار سرد يتكشف أثناء التمرير لأسفل الصفحة. هذا الشكل الجديد من رواية القصص هو مجرد بداية ، وهناك العديد من الاحتمالات المختلفة لمستقبله. يعد Scrollytelling مثاليًا لتقديم المعلومات التاريخية أو مشاركة القصص الشخصية حول تجارب حياة المرء. لا يزال في مراحله الأولى ، ولكن هناك بالفعل العديد من الأمثلة على التدرج التي تظهر إمكاناته.

القصة الجيدة لسرد التمرير هي قصة تفاعلية ، مع روابط توفر مزيدًا من المعلومات إما داخل الصفحة أو عبر رابط إلى صفحة ويب أخرى.

يمكن أن تستند القصة إلى حقائق تاريخية ، أو تتعلق بالأحداث الجارية ، أو تتحدث عن التعليم. يمكن استخدامه أيضًا لإخبار المشكلات الاجتماعية التي تحدث في عالمنا اليوم. يجب عليك أيضًا تضمين الموضوعات التي ستجذب القراء ، سواء كانت ترفيهية أو رياضية أو حيوانات أو مشاهير - أيًا كان ما أنت شغوف به!

Scrollytelling للناشرين

يعد التمرير السريع للناشرين طريقة رائعة لمشاركة المعلومات بطريقة تفاعلية وجذابة. باستخدام وظيفة التمرير في موقع ويب ، يسمح scrollytelling للناشرين بمشاركة القصص التي تتكشف أثناء قيام القراء بالتمرير لأسفل الصفحة. لا يزال هذا الشكل الجديد من رواية القصص في مراحله الأولى ، ولكن هناك بالفعل العديد من الاحتمالات المختلفة لمستقبله. يعد Scrollytelling مثاليًا لتقديم المعلومات التاريخية أو مشاركة القصص الشخصية حول تجارب حياة المرء. يمكن استخدامه لإخبار القضايا الاجتماعية التي تحدث في عالمنا اليوم ، وهي طريقة رائعة لجذب القراء. يمكن للناشرين أيضًا استخدام التدرج لمشاركة المعلومات حول الترفيه والرياضة والحيوانات والمشاهير - أيًا كان ما يحبونه!

Scrollytelling للعلامات التجارية

يمكن للعلامات التجارية أيضًا استخدام التدرج لمشاركة المعلومات حول منتجاتها أو خدماتها.

Scrollytelling للمنظمات غير الربحية

يعد Scrollytelling مثاليًا لتقديم المعلومات التاريخية أو مشاركة القصص الشخصية حول تجارب حياة المرء. يمكن استخدامه لإخبار القضايا الاجتماعية التي تحدث في عالمنا اليوم ، وهي طريقة رائعة لجذب القراء. يمكن للمنظمات غير الربحية أيضًا استخدام التدرج لمشاركة المعلومات حول فرص التطوع وبيانات مهمتهم.

أدوات Scrollytelling

لبدء إنشاء مشاريع التدرج ، تحتاج إلى استخدام متصفح الإنترنت مثل Google Chrome أو Mozilla Firefox أو Safari أو Opera أو Microsoft Edge. ومع ذلك ، فإن الأداة التي يجب أن تستخدمها تعتمد على احتياجات مشروعك. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إنشاء مقطع فيديو مصور لمشروعك ، فعليك استخدام برنامج Adobe Captivate. لإنشاء موقع ويب للتمرير يحتوي على صور وصفحات بانورامية وعناصر تفاعلية أخرى ، يجب عليك استخدام برامج مثل Adobe Flash Professional CC أو Microsoft Powerpoint.

كشف العناصر في التمرير

تكشف العناصر في التمرير هي تقنية لتطوير الويب تتيح لمصممي الويب إنشاء مواقع ويب أكثر تفاعلية وجاذبية. تستخدم هذه التقنية وظيفة التمرير لموقع الويب للكشف عن عناصر مختلفة أثناء قيام المستخدم بالتمرير لأسفل الصفحة. لا يزال هذا الشكل الجديد من رواية القصص في مراحله الأولى ، ولكن هناك بالفعل العديد من الاحتمالات المختلفة لمستقبله. يعد Scrollytelling مثاليًا لتقديم المعلومات التاريخية أو مشاركة القصص الشخصية حول تجارب حياة المرء. يمكن استخدامه لإخبار القضايا الاجتماعية التي تحدث في عالمنا اليوم ، وهي طريقة رائعة لجذب القراء. يُعد الكشف عن العناصر الموجودة في التمرير طريقة رائعة لمصممي الويب لإنشاء مواقع ويب أكثر تفاعلية وجاذبية.

حركة أفقية عند التمرير

التمرير الأفقي هو اتجاه لتصميم الويب أصبح شائعًا في عام 2016. على عكس التمرير الرأسي التقليدي ، يتيح التمرير الأفقي للمستخدمين التمرير أفقيًا عبر الصفحة. يمكن استخدام هذا لإنشاء تجربة غامرة أكثر أو للسماح للمستخدمين باستكشاف المحتوى بمزيد من التفاصيل.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للتمرير الأفقي في أنه يخلق تجربة أكثر شمولاً. عند استخدامه بشكل صحيح ، يمكن أن يجعل المستخدمين يشعرون أنهم جزء من القصة أو موقع الويب. يمكن أيضًا استخدام التمرير الأفقي للسماح للمستخدمين باستكشاف المحتوى بمزيد من التفاصيل. من خلال توفير مساحة أكبر للمحتوى ، يمكن أن يسهل التمرير الأفقي على المستخدمين العثور على ما يبحثون عنه.

Scrollytelling هو اتجاه جديد يُحدث ثورة في الطريقة التي نروي بها القصص عبر الإنترنت. تستخدم هذه التقنية التمرير لإظهار السرد أثناء ظهوره على شاشتك. إنه شكل مبتكر وتفاعلي لسرد القصص ، مما يوفر فرصًا رائعة لتسويق المحتوى. يمكنك استخدام التدرج لعرض أي شيء من كتب الأطفال أو الروايات إلى العروض التقديمية للشركة ، مما يجعلها أكثر جاذبية من أي وقت مضى. قد تكون قصة السرد السريع بسيطة بطبيعتها - مثل فيلم رسوم متحركة قصير عن كيفية زراعة حبوب البن - ومع ذلك ستظل رسالتها طويلة بعد الانتهاء من قراءتها أو مشاهدتها لأنه لا توجد نقطة نهاية محددة مثل أفلام الرسوم المتحركة التقليدية والقصص المصورة. . تتمتع Scrollytellings أيضًا بإمكانية تحقيق إيرادات من خلال مساحات إعلانية داخل لوحات القصة.