Scrollytelling, sayfayı aşağı kaydırdıkça ortaya çıkan bir anlatıyı göstermek için bir web sitesinin kaydırma işlevini kullanan yeni bir hikaye anlatımı trendidir.

Scrollytelling daha yeni meyvelerini vermeye başladı, ancak şimdiden topluma damgasını vurmaya başladı. Bu nispeten yeni hikaye anlatımı biçimi, çoğu insanın her gün yaptığı şeyden, yani sosyal medya beslemelerinde veya arama motorlarında gezinmeden yararlanıyor. Kaydırma, hikaye anlatımı sürecinin bir parçası haline gelir ve hikayeyi gözlerinin önünde gelişen izleyiciler için sürükleyici bir deneyim yaratır. Bu yenilikçi hikaye anlatımı biçimi, tarihi bilgileri sunmaktan kişinin yaşam deneyimleriyle ilgili kişisel hikayeleri paylaşmaya kadar birçok farklı şekilde kullanılabilir.

Scrollytelling çok ilginç çünkü bir hikaye anlatmanın yeni bir yolu. Sayfayı aşağı kaydırdıkça ortaya çıkan bir anlatıyı göstermek için bir web sitesinin kaydırma işlevini kullanır. Bu yeni hikaye anlatımı biçimi daha yeni başlıyor ve geleceği için birçok farklı olasılık var. Scrollytelling, tarihsel bilgileri sunmak veya birinin yaşam deneyimleriyle ilgili kişisel hikayeleri paylaşmak için mükemmeldir. Hâlâ emekleme aşamasında, ancak potansiyelini gösteren birçok kaydırmalı anlatım örneği var.

İyi bir kaydırmalı anlatım öyküsü, sayfa içinde veya başka bir web sayfasına bağlantı yoluyla daha fazla bilgi sağlayan bağlantılarla etkileşimlidir.

Hikaye tarihsel gerçeklere dayanabilir, güncel olaylarla ilgili olabilir veya eğitim hakkında konuşabilir. Bugün dünyamızda meydana gelen sosyal sorunları anlatmak için de kullanılabilir. Ayrıca, eğlence, spor, hayvanlar, ünlüler - tutkunuz ne olursa olsun okuyucularınızın ilgisini çekecek konulara da yer vermelisiniz!

Yayıncılar için kaydırmalı anlatım

Yayıncılar için Scrollytelling, bilgileri etkileşimli ve ilgi çekici bir şekilde paylaşmanın harika bir yoludur. Scrollytelling, bir web sitesinin kaydırma işlevini kullanarak, yayıncıların, okuyucular sayfayı aşağı kaydırdıkça ortaya çıkan hikayeleri paylaşmasına olanak tanır. Bu yeni hikaye anlatımı biçimi henüz emekleme aşamasında, ancak geleceği için şimdiden birçok farklı olasılık var. Scrollytelling, tarihsel bilgileri sunmak veya birinin yaşam deneyimleriyle ilgili kişisel hikayeleri paylaşmak için mükemmeldir. Bugün dünyamızda meydana gelen sosyal sorunları anlatmak için kullanılabilir ve okuyuculara hitap etmenin harika bir yoludur. Yayıncılar ayrıca eğlence, spor, hayvanlar, ünlüler hakkında tutkulu oldukları her şey hakkında bilgi paylaşmak için kaydırmalı anlatımı kullanabilir!

Markalar için kaydırmalı anlatım

Markalar, ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi paylaşmak için kaydırmalı anlatımı da kullanabilir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için scrollytelling

Scrollytelling, tarihsel bilgileri sunmak veya birinin yaşam deneyimleriyle ilgili kişisel hikayeleri paylaşmak için mükemmeldir. Bugün dünyamızda meydana gelen sosyal sorunları anlatmak için kullanılabilir ve okuyuculara hitap etmenin harika bir yoludur. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü fırsatları ve misyon beyanları hakkında bilgi paylaşmak için kaydırmalı anlatımı da kullanabilir.

Kaydırma araçları

Scrollytelling projeleri oluşturmaya başlamak için Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera veya Microsoft Edge gibi bir internet tarayıcısı kullanmanız gerekir. Ancak, kullanmanız gereken araç projenizin ihtiyaçlarına bağlıdır. Örneğin, projeniz için anlatımlı video oluşturmak istiyorsanız Adobe Captivate yazılımını kullanmalısınız. Görüntüler, panorama sayfaları ve diğer etkileşimli öğeler içeren kayan bir web sitesi oluşturmak için Adobe Flash Professional CC veya Microsoft Powerpoint gibi programları kullanmalısınız.

Öğeleri kaydırmada göster

Reveal element on scroll, web tasarımcılarının daha etkileşimli ve ilgi çekici web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan bir web geliştirme tekniğidir. Bu teknik, kullanıcı sayfayı aşağı kaydırdıkça farklı öğeleri ortaya çıkarmak için bir web sitesinin kaydırma işlevini kullanır. Bu yeni hikaye anlatımı biçimi henüz emekleme aşamasında, ancak geleceği için şimdiden birçok farklı olasılık var. Scrollytelling, tarihsel bilgileri sunmak veya birinin yaşam deneyimleriyle ilgili kişisel hikayeleri paylaşmak için mükemmeldir. Bugün dünyamızda meydana gelen sosyal sorunları anlatmak için kullanılabilir ve okuyuculara hitap etmenin harika bir yoludur. Parşömen üzerindeki öğeleri göster, web tasarımcılarının daha etkileşimli ve ilgi çekici web siteleri oluşturması için harika bir yoldur.

Kaydırmada yatay hareket

Yatay kaydırma, 2016'da popüler hale gelen bir web tasarım trendidir. Geleneksel dikey kaydırmanın aksine, yatay kaydırma, kullanıcıların bir sayfada yatay kaydırma yapmasına olanak tanır. Bu, daha sürükleyici bir deneyim oluşturmak veya kullanıcıların içeriği daha ayrıntılı keşfetmesine izin vermek için kullanılabilir.

Yatay kaydırmanın ana avantajlarından biri, daha sürükleyici bir deneyim yaratmasıdır. Doğru kullanıldığında, kullanıcılara hikayenin veya web sitesinin bir parçası olduklarını hissettirebilir. Yatay kaydırma, kullanıcıların içeriği daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmesine izin vermek için de kullanılabilir. İçerik için daha fazla alan sağlayarak, yatay kaydırma, kullanıcıların aradıklarını bulmasını kolaylaştırabilir.

Scrollytelling, çevrimiçi hikaye anlatma şeklimizde devrim yaratan yeni bir trend. Bu teknik, ekranınızda ortaya çıkan bir anlatıyı göstermek için kaydırmayı kullanır. Harika içerik pazarlama fırsatları yaratan yenilikçi ve etkileşimli bir hikaye anlatımı biçimidir. Çocuk kitaplarından veya romanlarından şirket sunumlarına kadar her şeyi görüntülemek için kaydırmalı anlatımı kullanabilir ve onları her zamankinden daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Kaydırmalı bir hikaye doğası gereği basit olabilir - örneğin kahve çekirdeklerinin nasıl yetiştirildiğine dair bir animasyon kısa filmi gibi - ancak mesajı okumayı bitirdikten veya izledikten sonra uzun süre yaşayacak çünkü geleneksel animasyon filmlerinde ve çizgi romanlarda olduğu gibi belirlenmiş bir bitiş noktası yoktur. . Scrollytellings ayrıca hikaye panelleri içindeki reklam alanı aracılığıyla gelir yaratma potansiyeline sahiptir.