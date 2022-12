Scrollytelling to nowy trend w opowiadaniu historii, który wykorzystuje funkcję przewijania strony internetowej, aby pokazać narrację, która rozwija się w miarę przewijania strony.

Scrollytelling pojawił się dopiero niedawno, ale już zaczął wywierać wpływ na społeczeństwo. Ta stosunkowo nowa forma opowiadania historii wykorzystuje to, co większość ludzi robi każdego dnia, czyli przewijanie swoich kanałów w mediach społecznościowych lub wyszukiwarkach. Przewijanie staje się częścią procesu opowiadania i tworzy wciągające doświadczenie dla widzów, którzy oglądają historię rozwijającą się na ich oczach. Ta innowacyjna forma opowiadania historii może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów - od prezentowania informacji historycznych po dzielenie się osobistymi historiami o własnych doświadczeniach życiowych.

Scrollytelling jest tak interesujący, ponieważ jest to nowy sposób opowiadania historii. Wykorzystuje on funkcję przewijania strony internetowej, aby pokazać narrację, która rozwija się w miarę przewijania strony. Ta nowa forma opowiadania historii dopiero się zaczyna i istnieje wiele różnych możliwości dla jej przyszłości. Scrollytelling doskonale nadaje się do prezentowania informacji historycznych lub dzielenia się osobistymi historiami o własnych doświadczeniach życiowych. Jest to wciąż bardzo wczesny etap rozwoju, ale istnieje już wiele przykładów scrollytelling, które pokazują jego potencjał.

Dobra historia scrollytelling jest interaktywna, z linkami, które dostarczają więcej informacji albo w obrębie strony, albo poprzez link do innej strony.

Historia może być oparta na faktach historycznych, odnosić się do bieżących wydarzeń lub mówić o edukacji. Może być również wykorzystana do opowiedzenia o problemach społecznych, które dzieją się we współczesnym świecie. Powinieneś również zawrzeć tematy, które spodobają się Twoim czytelnikom - rozrywka, sport, zwierzęta, celebryci - cokolwiek Cię pasjonuje!

Scrollytelling dla wydawców

Scrollytelling dla wydawców to świetny sposób na dzielenie się informacjami w interaktywny i angażujący sposób. Wykorzystując funkcję przewijania strony, scrollytelling pozwala wydawcom na dzielenie się historiami, które rozwijają się w miarę przewijania strony przez czytelników. Ta nowa forma opowiadania historii jest wciąż w powijakach, ale istnieje już wiele różnych możliwości na jej przyszłość. Scrollytelling doskonale nadaje się do prezentowania informacji historycznych lub dzielenia się osobistymi historiami o własnych doświadczeniach życiowych. Można go wykorzystać do opowiedzenia o kwestiach społecznych, które dzieją się w naszym dzisiejszym świecie, a także jest to świetny sposób na odwołanie się do czytelników. Wydawcy mogą również wykorzystywać scrollytelling do dzielenia się informacjami o rozrywce, sporcie, zwierzętach, celebrytach - czymkolwiek się pasjonują!

Scrollytelling dla marek

Marki mogą wykorzystywać scrollytelling do dzielenia się informacjami o swoich produktach lub usługach.

Scrollytelling dla organizacji non-profit

Scrollytelling jest idealny do prezentowania informacji historycznych lub dzielenia się osobistymi historiami o swoich doświadczeniach życiowych. Można go wykorzystać do opowiedzenia o kwestiach społecznych, które dzieją się w naszym dzisiejszym świecie, i jest to świetny sposób na odwołanie się do czytelników. Organizacje pozarządowe mogą również używać scrollytelling do dzielenia się informacjami o możliwościach wolontariatu i ich misji.

Narzędzia scrollytellingowe

Aby rozpocząć tworzenie projektów scrollytelling, musisz użyć przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Microsoft Edge. Jednak narzędzie, z którego powinieneś skorzystać, zależy od potrzeb Twojego projektu. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć narrowane wideo dla swojego projektu, to powinieneś użyć oprogramowania Adobe Captivate. Aby stworzyć przewijaną stronę z obrazami, stronami panoramicznymi i innymi interaktywnymi elementami, wtedy powinieneś użyć programów takich jak Adobe Flash Professional CC lub Microsoft Powerpoint.

Ujawnianie elementów na przewijaniu

Reveal elements on scroll to technika tworzenia stron internetowych, która pozwala projektantom stron internetowych tworzyć bardziej interaktywne i angażujące strony. Technika ta wykorzystuje funkcję przewijania strony internetowej, aby ujawnić różne elementy, gdy użytkownik przewija stronę w dół. Ta nowa forma opowiadania historii jest wciąż w powijakach, ale istnieje już wiele różnych możliwości dla jej przyszłości. Scrollytelling doskonale nadaje się do prezentowania informacji historycznych lub dzielenia się osobistymi historiami o własnych doświadczeniach życiowych. Można go wykorzystać do opowiadania o kwestiach społecznych, które dzieją się w naszym dzisiejszym świecie i jest to świetny sposób na odwołanie się do czytelników. Ujawnianie elementów na przewijaniu to świetny sposób dla projektantów stron internetowych na tworzenie bardziej interaktywnych i angażujących stron internetowych.

Ruch poziomy na scrollu

Poziome przewijanie to trend w projektowaniu stron internetowych, który stał się popularny w 2016 roku. W przeciwieństwie do tradycyjnego przewijania w pionie, przewijanie poziome pozwala użytkownikom przewijać stronę w poziomie. Może to być wykorzystane do stworzenia bardziej wciągającego doświadczenia lub umożliwienia użytkownikom bardziej szczegółowego zbadania treści.

Jedną z głównych zalet przewijania poziomego jest to, że tworzy bardziej wciągające doświadczenie. Kiedy jest używany prawidłowo, może sprawić, że użytkownicy poczują się jak część historii lub strony internetowej. Przewijanie poziome może być również wykorzystane do umożliwienia użytkownikom bardziej szczegółowej eksploracji treści. Poprzez zapewnienie większej przestrzeni dla treści, przewijanie poziome może ułatwić użytkownikom znalezienie tego, czego szukają.

Scrollytelling to nowy trend, który rewolucjonizuje sposób opowiadania historii w sieci. Technika ta wykorzystuje przewijanie, aby pokazać narrację, jak rozwija się na ekranie. Jest to innowacyjna i interaktywna forma opowiadania historii, która daje duże możliwości w zakresie marketingu treści. Możesz użyć scrollytelling do wyświetlania wszystkiego, od książek dla dzieci lub powieści do prezentacji firmowych, czyniąc je bardziej wciągającymi niż kiedykolwiek wcześniej. Historia scrollytelling może być prosta w swojej naturze - jak na przykład animowany krótki film o tym, jak uprawia się ziarna kawy - jednak jej przesłanie będzie żyło długo po tym, jak skończysz ją czytać lub oglądać, ponieważ nie ma ustalonego punktu końcowego, jak w przypadku tradycyjnych filmów animowanych i komiksów. Scrollytellings ma również potencjał generowania przychodów dzięki powierzchni reklamowej w panelach opowieści.