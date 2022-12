Scrollytelling is een nieuwe trend in storytelling die gebruik maakt van de scrollfunctie van een website om een verhaal te tonen dat zich ontvouwt terwijl je naar beneden scrolt.

Scrollytelling is nog maar kort geleden ontstaan, maar begint nu al zijn stempel op de samenleving te drukken. Deze relatief nieuwe vorm van storytelling maakt gebruik van wat de meeste mensen elke dag doen, namelijk scrollen door hun social media feeds of zoekmachines. Het scrollen wordt onderdeel van het vertelproces en creëert een meeslepende ervaring voor kijkers die het verhaal zich voor hun ogen zien ontvouwen. Deze innovatieve vorm van storytelling kan op veel verschillende manieren worden gebruikt - van het presenteren van historische informatie tot het delen van persoonlijke verhalen over iemands levenservaringen.

Scrollytelling is zo interessant omdat het een nieuwe manier is om een verhaal te vertellen. Het maakt gebruik van de scrollfunctie van een website om een verhaal te tonen dat zich ontvouwt terwijl je naar beneden scrolt. Deze nieuwe vorm van verhalen vertellen is nog maar net begonnen, en er zijn veel verschillende mogelijkheden voor de toekomst. Scrollytelling is perfect voor het presenteren van historische informatie of het delen van persoonlijke verhalen over iemands levenservaringen. Het staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn al veel voorbeelden van scrollytelling die het potentieel ervan aantonen.

Een goed scrollytelling-verhaal is interactief, met links die meer informatie geven, hetzij binnen de pagina, hetzij via een link naar een andere webpagina.

Het verhaal kan gebaseerd zijn op historische feiten, betrekking hebben op actuele gebeurtenissen, of over onderwijs gaan. Het kan ook gebruikt worden om sociale kwesties te vertellen die in onze wereld van vandaag spelen. Je moet ook onderwerpen opnemen die je lezers zullen aanspreken, of het nu gaat om entertainment, sport, dieren, beroemdheden-wat je ook gepassioneerd vindt!

Scrollytelling voor uitgevers

Scrollytelling voor merken

Merken kunnen scrollytelling ook gebruiken om informatie over hun producten of diensten te delen.

Scrollytelling voor non-profitorganisaties

Om scrollytelling-projecten te maken, moet je een internetbrowser gebruiken zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera of Microsoft Edge. Welke tool je moet gebruiken hangt echter af van de behoeften van je project. Als u bijvoorbeeld een video met tekst wilt maken voor uw project, moet u de software Adobe Captivate gebruiken. Wilt u een scrollende website maken met afbeeldingen, panoramapagina's en andere interactieve elementen, dan gebruikt u programma's als Adobe Flash Professional CC of Microsoft Powerpoint.

Toon elementen op scroll

Horizontale beweging op de scroll

Horizontaal scrollen is een webdesign trend die populair werd in 2016. In tegenstelling tot het traditionele verticale scrollen, stelt horizontaal scrollen gebruikers in staat om horizontaal over een pagina te scrollen. Dit kan worden gebruikt om een meer immersieve ervaring te creëren of om gebruikers in staat te stellen de inhoud in meer detail te verkennen.

Een van de belangrijkste voordelen van horizontaal scrollen is dat het een meer meeslepende ervaring creëert. Bij correct gebruik kan het gebruikers het gevoel geven dat ze deel uitmaken van het verhaal of de website. Horizontaal scrollen kan ook worden gebruikt om gebruikers in staat te stellen inhoud in meer detail te verkennen. Door meer ruimte te bieden voor inhoud kan horizontaal scrollen het voor gebruikers gemakkelijker maken om te vinden wat ze zoeken.

Scrollytelling is een nieuwe trend die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we online verhalen vertellen. Deze techniek maakt gebruik van scrollen om een verhaal te tonen terwijl het zich op het scherm ontvouwt. Het is een innovatieve en interactieve vorm van storytelling, die geweldige mogelijkheden biedt voor contentmarketing. U kunt scrollytelling gebruiken om alles weer te geven, van kinderboeken of romans tot bedrijfspresentaties, waardoor ze boeiender worden dan ooit tevoren. Een scrollytellingverhaal kan eenvoudig van aard zijn - zoals een animatiefilmpje over hoe koffiebonen worden geteeld - maar de boodschap blijft hangen lang nadat u klaar bent met lezen of kijken, omdat er geen vast eindpunt is zoals bij traditionele animatiefilms en stripverhalen. Scrollytellings heeft ook mogelijkheden om inkomsten te genereren via advertentieruimte binnen de verhaalpanelen.