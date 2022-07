Scrollytelling ist ein neuer Trend im Storytelling, der die Scrollfunktion einer Website nutzt, um eine Erzählung zu zeigen, die sich entfaltet, wenn Sie die Seite nach unten scrollen.

Scrollytelling ist erst vor kurzem entstanden, hat aber bereits begonnen, die Gesellschaft zu prägen. Diese relativ neue Form des Geschichtenerzählens macht sich das zunutze, was die meisten Menschen jeden Tag tun, nämlich durch ihre Social-Media-Feeds oder Suchmaschinen zu scrollen. Das Scrollen wird Teil des Storytelling-Prozesses und schafft ein immersives Erlebnis für Zuschauer, die zusehen, wie sich die Geschichte direkt vor ihren Augen entfaltet. Diese innovative Form des Geschichtenerzählens kann auf viele verschiedene Arten eingesetzt werden – von der Präsentation historischer Informationen bis hin zum Teilen persönlicher Geschichten über die eigenen Lebenserfahrungen.

Scrollytelling ist so interessant, weil es eine neue Art ist, eine Geschichte zu erzählen. Es nutzt die Scrollfunktion einer Website, um eine Erzählung anzuzeigen, die sich entfaltet, wenn Sie die Seite nach unten scrollen. Diese neue Form des Geschichtenerzählens steht erst am Anfang, und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für ihre Zukunft.

Eine gute Scrollytelling-Geschichte ist interaktiv, mit Links, die weitere Informationen entweder innerhalb der Seite oder über einen Link zu einer anderen Webseite bereitstellen.

Die Geschichte kann auf historischen Tatsachen beruhen, sich auf aktuelle Ereignisse beziehen oder über Bildung sprechen. Es kann auch verwendet werden, um soziale Probleme zu erzählen, die in unserer heutigen Welt passieren. Sie sollten auch Themen einbeziehen, die Ihre Leser ansprechen, sei es Unterhaltung, Sport, Tiere, Prominente – was auch immer Ihre Leidenschaft ist!

Scrollytelling für Verlage

Scrollytelling für Publisher ist eine großartige Möglichkeit, Informationen auf interaktive und ansprechende Weise zu teilen. Durch die Verwendung der Scroll-Funktion einer Website ermöglicht Scrollytelling den Herausgebern, Geschichten zu teilen, die sich entfalten, wenn die Leser die Seite nach unten scrollen. Verleger können Scrollytelling auch verwenden, um Informationen über Unterhaltung, Sport, Tiere, Berühmtheiten zu teilen – was auch immer ihre Leidenschaft ist!

Scrollytelling für Marken

Marken können auch Scrollytelling verwenden, um Informationen über ihre Produkte oder Dienstleistungen zu teilen.

Scrollytelling für gemeinnützige Organisationen

Scrollytelling ist perfekt, um historische Informationen zu präsentieren oder persönliche Geschichten über die eigenen Lebenserfahrungen zu teilen. Es kann verwendet werden, um soziale Probleme zu erzählen, die in unserer heutigen Welt passieren, und es ist eine großartige Möglichkeit, die Leser anzusprechen. Gemeinnützige Organisationen können auch Scrollytelling verwenden, um Informationen über Möglichkeiten für Freiwillige und ihre Leitbilder auszutauschen.

Scrollytelling-Tools

Um mit der Erstellung von Scrollytelling-Projekten zu beginnen, müssen Sie einen Internetbrowser wie Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera oder Microsoft Edge verwenden. Welches Tool Sie verwenden sollten, hängt jedoch von den Anforderungen Ihres Projekts ab. Wenn Sie beispielsweise ein kommentiertes Video für Ihr Projekt erstellen möchten, sollten Sie die Adobe Captivate-Software verwenden. Um eine scrollende Website mit Bildern, Panoramaseiten und anderen interaktiven Elementen zu erstellen, sollten Sie Programme wie Adobe Flash Professional CC oder Microsoft Powerpoint verwenden.

Zeigen Sie Elemente auf der Schriftrolle an

Reveal Elements on Scroll ist eine Webentwicklungstechnik, mit der Webdesigner interaktivere und ansprechendere Websites erstellen können. Diese Technik nutzt die Scrollfunktion einer Website, um verschiedene Elemente anzuzeigen, wenn der Benutzer die Seite nach unten scrollt. Reveal-Elemente auf der Bildlaufleiste sind eine großartige Möglichkeit für Webdesigner, interaktivere und ansprechendere Websites zu erstellen.

Horizontale Bewegung beim Scrollen

Horizontales Scrollen ist ein Webdesign-Trend, der 2016 populär wurde. Im Gegensatz zum traditionellen vertikalen Scrollen ermöglicht das horizontale Scrollen den Benutzern, horizontal über eine Seite zu scrollen. Dies kann verwendet werden, um ein immersiveres Erlebnis zu schaffen oder Benutzern zu ermöglichen, Inhalte detaillierter zu erkunden.

Einer der Hauptvorteile des horizontalen Scrollens besteht darin, dass es ein intensiveres Erlebnis schafft. Bei richtiger Verwendung kann es den Benutzern das Gefühl geben, Teil der Geschichte oder Website zu sein. Horizontales Scrollen kann auch verwendet werden, um Benutzern zu ermöglichen, Inhalte detaillierter zu erkunden. Durch die Bereitstellung von mehr Platz für Inhalte kann horizontales Scrollen es Benutzern erleichtern, das zu finden, wonach sie suchen.

Scrollytelling ist ein neuer Trend, der die Art und Weise, wie wir Geschichten online erzählen, revolutioniert. Diese Technik verwendet Scrollen, um eine Erzählung zu zeigen, während sie sich auf Ihrem Bildschirm entfaltet. Es ist eine innovative und interaktive Form des Geschichtenerzählens, die großartige Möglichkeiten für das Content-Marketing bietet. Sie können Scrollytelling verwenden, um alles von Kinderbüchern oder Romanen bis hin zu Firmenpräsentationen anzuzeigen und sie ansprechender als je zuvor zu gestalten. Eine Scrollytelling-Geschichte mag von Natur aus einfach sein – wie ein animierter Kurzfilm über den Anbau von Kaffeebohnen –, aber ihre Botschaft wird noch lange nach dem Lesen oder Ansehen weiterleben, da es keinen festgelegten Endpunkt wie bei traditionellen Animationsfilmen und Comicstrips gibt . Scrollytellings hat auch Potenzial zur Umsatzgenerierung durch Werbeflächen innerhalb der Story-Panels.