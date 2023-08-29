Что такое управление базой данных?

Управление базой данных — это процесс создания, обслуживания, организации и контроля доступа к базе данных, по существу гарантирующий, что хранимая информация остается точной, безопасной и легко доступной. Поскольку предприятия все больше полагаются на данные для принятия решений, эффективное управление базами данных стало критически важным для их деятельности. В этой статье мы углубимся в эволюцию систем управления базами данных (СУБД), обсудим различные типы СУБД и покажем, как современные инструменты расширяют возможности управления базами данных.

Эволюция систем управления базами данных

Системы управления базами данных за прошедшие годы значительно изменились, адаптируясь к меняющимся потребностям бизнеса и технологическим достижениям. Ниже представлен краткий обзор основных этапов эволюции СУБД:

Системы плоских файлов. На заре вычислительной техники данные хранились в системах плоских файлов, которые состояли из простых текстовых файлов, содержащих записи, разделенные разделителем, например запятой или табуляцией. Хотя системы с плоскими файлами просты в использовании, они были ограничены с точки зрения поиска и обработки данных и часто приводили к избыточности данных.

На заре вычислительной техники данные хранились в системах плоских файлов, которые состояли из простых текстовых файлов, содержащих записи, разделенные разделителем, например запятой или табуляцией. Хотя системы с плоскими файлами просты в использовании, они были ограничены с точки зрения поиска и обработки данных и часто приводили к избыточности данных. Иерархические и сетевые модели. Иерархическая модель, разработанная в 1960-х годах, представляла данные в виде древовидной структуры, в которой каждый элемент данных имел одного родительского элемента и ноль или более дочерних элементов. Эта модель обеспечивала более широкие возможности контроля и организации данных по сравнению с системами с плоскими файлами. Сетевая модель была расширением иерархической модели, в которой каждый элемент данных мог иметь несколько родительских узлов, что еще больше улучшало реляционный аспект хранимых данных и устраняло некоторые ограничения иерархической модели.

Иерархическая модель, разработанная в 1960-х годах, представляла данные в виде древовидной структуры, в которой каждый элемент данных имел одного родительского элемента и ноль или более дочерних элементов. Эта модель обеспечивала более широкие возможности контроля и организации данных по сравнению с системами с плоскими файлами. Сетевая модель была расширением иерархической модели, в которой каждый элемент данных мог иметь несколько родительских узлов, что еще больше улучшало реляционный аспект хранимых данных и устраняло некоторые ограничения иерархической модели. Реляционные базы данных. Реляционная модель, впервые представленная Эдгаром Коддом в 1970-х годах, произвела революцию в мире управления базами данных. Эта модель представляет данные в таблицах (отношениях) и использует язык структурированных запросов (SQL) для определения, запроса и управления данными. Реляционные базы данных могут быть адаптированы к различным потребностям бизнеса и широко используются в современных системах управления базами данных.

Реляционная модель, впервые представленная Эдгаром Коддом в 1970-х годах, произвела революцию в мире управления базами данных. Эта модель представляет данные в таблицах (отношениях) и использует язык структурированных запросов (SQL) для определения, запроса и управления данными. Реляционные базы данных могут быть адаптированы к различным потребностям бизнеса и широко используются в современных системах управления базами данных. Объектно-ориентированные базы данных. Появившиеся в 1980-х и 1990-х годах для удовлетворения потребности в обработке сложных типов данных в приложениях, объектно-ориентированные базы данных объединили язык программирования и концепции управления базами данных. Такой подход позволил разработчикам беспрепятственно хранить программные объекты и управлять ими в СУБД, устраняя необходимость в объектно-реляционном сопоставлении.

Появившиеся в 1980-х и 1990-х годах для удовлетворения потребности в обработке сложных типов данных в приложениях, объектно-ориентированные базы данных объединили язык программирования и концепции управления базами данных. Такой подход позволил разработчикам беспрепятственно хранить программные объекты и управлять ими в СУБД, устраняя необходимость в объектно-реляционном сопоставлении. Базы данных NoSQL. С появлением больших данных и необходимостью горизонтальной масштабируемости в конце 2000-х годов появились базы данных NoSQL (не только SQL) . Эти базы данных предназначены для обработки неструктурированных или полуструктурированных данных, предлагают распределенную архитектуру и предоставляют более простые модели для манипулирования данными. Распространенные типы баз данных NoSQL включают базы данных «ключ-значение», семейства столбцов, документо-ориентированные и графовые базы данных. Они особенно полезны для обработки больших объемов данных и в определенных сценариях могут работать лучше, чем традиционные реляционные базы данных.

С появлением больших данных и необходимостью горизонтальной масштабируемости в конце 2000-х годов появились базы данных NoSQL (не только SQL) . Эти базы данных предназначены для обработки неструктурированных или полуструктурированных данных, предлагают распределенную архитектуру и предоставляют более простые модели для манипулирования данными. Распространенные типы баз данных NoSQL включают базы данных «ключ-значение», семейства столбцов, документо-ориентированные и графовые базы данных. Они особенно полезны для обработки больших объемов данных и в определенных сценариях могут работать лучше, чем традиционные реляционные базы данных. Базы данных NewSQL. Будучи более поздней разработкой, базы данных NewSQL призваны объединить лучшее из обоих миров — сочетая масштабируемость и гибкость баз данных NoSQL с высокой согласованностью и знакомыми возможностями SQL-запросов реляционных систем.

Типы систем управления базами данных

Основываясь на вышеупомянутых достижениях в технологии баз данных, вот основные типы систем управления базами данных:

Иерархические СУБД. Эти системы используют древовидную структуру, в которой элементы данных связаны отношениями «родитель-потомок». Популярные примеры включают систему управления информацией IBM (IMS) и реестр Windows.

Эти системы используют древовидную структуру, в которой элементы данных связаны отношениями «родитель-потомок». Популярные примеры включают систему управления информацией IBM (IMS) и реестр Windows. Сетевая СУБД. Благодаря основной функции, позволяющей разрешать множественные отношения «родитель-потомок» для элементов данных, сетевая СУБД обеспечивает большую гибкость при подключении соответствующих данных. Примеры включают интегрированное хранилище данных (IDS) и диспетчер базы данных Raima (RDM).

Благодаря основной функции, позволяющей разрешать множественные отношения «родитель-потомок» для элементов данных, сетевая СУБД обеспечивает большую гибкость при подключении соответствующих данных. Примеры включают интегрированное хранилище данных (IDS) и диспетчер базы данных Raima (RDM). Реляционная СУБД (СУРБД): РСУБД являются наиболее широко используемым типом систем управления базами данных. Они хранят данные в таблицах (отношениях) и используют SQL для определения данных, манипулирования ими и выполнения запросов. Некоторые известные СУБД включают MySQL, PostgreSQL , Oracle и Microsoft SQL Server.

РСУБД являются наиболее широко используемым типом систем управления базами данных. Они хранят данные в таблицах (отношениях) и используют SQL для определения данных, манипулирования ими и выполнения запросов. Некоторые известные СУБД включают MySQL, PostgreSQL , Oracle и Microsoft SQL Server. Объектно-ориентированные СУБД (ООСУБД). Сочетая концепции баз данных и программирования, объектно-ориентированные базы данных обеспечивают беспрепятственное хранение и управление объектами программирования. ООСУБД особенно полезны для обработки сложных типов данных, таких как мультимедийные и географические информационные системы (ГИС). Примеры ООСУБД включают ObjectStore и GemStone/S.

Сочетая концепции баз данных и программирования, объектно-ориентированные базы данных обеспечивают беспрепятственное хранение и управление объектами программирования. ООСУБД особенно полезны для обработки сложных типов данных, таких как мультимедийные и географические информационные системы (ГИС). Примеры ООСУБД включают ObjectStore и GemStone/S. СУБД NoSQL. Эти нереляционные базы данных были разработаны для обработки неструктурированных или полуструктурированных данных, обычно отличающихся горизонтальной масштабируемостью и простыми методами манипулирования данными. Базы данных NoSQL можно разделить на базы данных «ключ-значение», семейства столбцов, документо-ориентированные и графовые базы данных. Популярные примеры — Couchbase, Cassandra, MongoDB и Neo4j .

Эти нереляционные базы данных были разработаны для обработки неструктурированных или полуструктурированных данных, обычно отличающихся горизонтальной масштабируемостью и простыми методами манипулирования данными. Базы данных NoSQL можно разделить на базы данных «ключ-значение», семейства столбцов, документо-ориентированные и графовые базы данных. Популярные примеры — Couchbase, Cassandra, MongoDB и Neo4j . СУБД NewSQL. Базы данных NewSQL пытаются объединить преимущества как реляционных баз данных, так и баз данных NoSQL, стремясь обеспечить возможности выполнения запросов на основе SQL и высокую согласованность с масштабируемостью и гибкостью, предлагаемыми базами данных NoSQL. Примеры баз данных NewSQL: CockroachDB, VoltDB и MemSQL.

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Поскольку предприятия продолжают расширять и совершенствовать свои потребности в управлении данными, эволюция систем управления базами данных, несомненно, будет продвигаться вперед, предлагая все более сложные и удобные для пользователя технологии для работы.

Ключевые компоненты системы управления базами данных

Система управления базами данных (СУБД) предназначена для обеспечения эффективного взаимодействия между пользователями, приложениями и самой базой данных. Для достижения этой цели СУБД состоят из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые работают вместе, обеспечивая безопасную и хорошо организованную среду для обработки данных. Вот некоторые из ключевых компонентов типичной СУБД:

Ядро базы данных . В основе любой СУБД лежит ядро ​​базы данных, отвечающее за хранение, поиск и обновление данных в базе данных. Механизм обеспечивает согласованное и безопасное хранение данных и обеспечивает соблюдение правил, указанных в схеме базы данных.

. В основе любой СУБД лежит ядро ​​базы данных, отвечающее за хранение, поиск и обновление данных в базе данных. Механизм обеспечивает согласованное и безопасное хранение данных и обеспечивает соблюдение правил, указанных в схеме базы данных. Определение данных : этот компонент ориентирован на создание, изменение и удаление объектов базы данных, таких как таблицы, представления и индексы. Его основная роль — создание или изменение структуры базы данных.

: этот компонент ориентирован на создание, изменение и удаление объектов базы данных, таких как таблицы, представления и индексы. Его основная роль — создание или изменение структуры базы данных. Манипулирование данными . Компонент СУБД для манипулирования данными предоставляет инструменты и методы для взаимодействия с данными, хранящимися в базе данных. К ним относятся основные операции ввода, обновления, удаления и поиска данных.

. Компонент СУБД для манипулирования данными предоставляет инструменты и методы для взаимодействия с данными, хранящимися в базе данных. К ним относятся основные операции ввода, обновления, удаления и поиска данных. Схема базы данных : Схема базы данных представляет собой образец структуры базы данных и определяет таблицы и их связи друг с другом. Эти метаданные позволяют СУБД понять, как правильно хранить данные в системе и манипулировать ими.

: Схема базы данных представляет собой образец структуры базы данных и определяет таблицы и их связи друг с другом. Эти метаданные позволяют СУБД понять, как правильно хранить данные в системе и манипулировать ими. Диспетчер хранилища . Отвечает за управление ресурсами хранения и памяти базы данных. Менеджер хранилища выделяет пространство на диске, обеспечивает целостность данных и реализует процедуры резервного копирования и восстановления базы данных.

. Отвечает за управление ресурсами хранения и памяти базы данных. Менеджер хранилища выделяет пространство на диске, обеспечивает целостность данных и реализует процедуры резервного копирования и восстановления базы данных. Процессор запросов : процессор запросов интерпретирует и оптимизирует запросы SQL и другие запросы к базе данных от пользователей и приложений. Затем он передает оптимизированные запросы ядру базы данных для эффективного получения запрошенных данных.

: процессор запросов интерпретирует и оптимизирует запросы SQL и другие запросы к базе данных от пользователей и приложений. Затем он передает оптимизированные запросы ядру базы данных для эффективного получения запрошенных данных. Управление транзакциями . В многопользовательской среде крайне важно поддерживать целостность и согласованность базы данных. Компонент управления транзакциями отвечает за обеспечение того, чтобы несколько одновременных транзакций не мешали друг другу, а также обеспечивал гарантии изоляции, атомарности, согласованности и долговечности (ACID).

Понимание SQL и баз данных NoSQL

Базы данных можно разделить на две основные категории: SQL и NoSQL. Эти термины относятся к различиям в базовых методах хранения и поиска данных в этих базах данных. Давайте подробнее рассмотрим ключевые различия между базами данных SQL и NoSQL:

Базы данных SQL

Базы данных SQL (язык структурированных запросов) — это реляционные базы данных, в которых данные хранятся в структурированном табличном формате. Данные организованы в таблицы с предопределенными схемами, содержащими строки и столбцы для хранения записей и их атрибутов. Базы данных SQL используют SQL в качестве стандартного языка для запросов и управления данными. Примеры популярных баз данных SQL включают MySQL , PostgreSQL и Microsoft SQL Server. Базы данных SQL, как правило, больше подходят для сложных запросов и анализа данных, где важны строгая согласованность и возможность объединения нескольких таблиц. Тем не менее, они могут испытывать трудности с горизонтальным масштабированием и обработкой больших объемов быстро меняющихся данных.

Базы данных NoSQL

Базы данных NoSQL (не только SQL) — это нереляционные базы данных, которые хранят данные в различных форматах, таких как базы данных «ключ-значение», документ, семейство столбцов или графовые базы данных. Базы данных NoSQL не имеют фиксированных схем, что обеспечивает большую гибкость при хранении неструктурированных или полуструктурированных данных. Некоторые популярные базы данных NoSQL включают MongoDB, Couchbase и Cassandra. Базы данных NoSQL разработаны так, чтобы быть более масштабируемыми и лучше подходить для обработки больших данных и приложений реального времени. Они, как правило, более отказоустойчивы и часто лучше подходят для обработки данных, которые нелегко уместить в структурированный табличный формат. Тем не менее, базы данных NoSQL, как правило, имеют более слабые гарантии согласованности и могут быть неоптимальны для сложных запросов и объединений.

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Выбор между базами данных SQL и NoSQL в первую очередь зависит от конкретных нужд и требований разрабатываемого приложения или системы. Разработчики должны взвесить плюсы и минусы каждого типа базы данных, чтобы определить, какой из них наиболее подходит для их варианта использования и целей разработки.

Важность управления базами данных

Управление базами данных является важнейшим аспектом любого приложения или предприятия, управляемого данными. Эффективное и действенное управление базами данных может существенно повлиять на бизнес-процессы и принятие решений. Вот несколько ключевых причин, почему управление базами данных имеет важное значение:

Целостность данных : правильное управление базой данных обеспечивает точность и согласованность данных, хранящихся в базе данных. Внедрение правил проверки данных, ограничений и ссылочной целостности помогает поддерживать высокое качество данных, которые формируют основу для принятия обоснованных бизнес-решений.

: правильное управление базой данных обеспечивает точность и согласованность данных, хранящихся в базе данных. Внедрение правил проверки данных, ограничений и ссылочной целостности помогает поддерживать высокое качество данных, которые формируют основу для принятия обоснованных бизнес-решений. Безопасность данных : защита данных является главным приоритетом для бизнеса. Система управления базой данных обеспечивает различные меры безопасности, такие как контроль доступа, шифрование и аудит, для защиты конфиденциальных данных и обеспечения соблюдения правил защиты данных.

: защита данных является главным приоритетом для бизнеса. Система управления базой данных обеспечивает различные меры безопасности, такие как контроль доступа, шифрование и аудит, для защиты конфиденциальных данных и обеспечения соблюдения правил защиты данных. Доступность данных . СУБД предоставляет пользователям и приложениям эффективный способ доступа, извлечения и управления данными. Он позволяет пользователям выполнять запросы, создавать отчеты и анализировать данные, делая информацию более доступной и полезной.

. СУБД предоставляет пользователям и приложениям эффективный способ доступа, извлечения и управления данными. Он позволяет пользователям выполнять запросы, создавать отчеты и анализировать данные, делая информацию более доступной и полезной. Уменьшение избыточности данных . Системы управления базами данных позволяют централизовать данные, что помогает минимизировать избыточность и дублирование данных. Централизованное хранение данных обеспечивает согласованность данных, снижая риск ошибок из-за устаревших или противоречивых данных.

. Системы управления базами данных позволяют централизовать данные, что помогает минимизировать избыточность и дублирование данных. Централизованное хранение данных обеспечивает согласованность данных, снижая риск ошибок из-за устаревших или противоречивых данных. Оптимизация ресурсов . Эффективное управление базами данных может помочь оптимизировать использование ресурсов за счет правильного распределения ресурсов хранения, памяти и обработки в соответствии с требованиями приложения. Хорошо оптимизированная база данных способствует повышению производительности и экономии средств.

. Эффективное управление базами данных может помочь оптимизировать использование ресурсов за счет правильного распределения ресурсов хранения, памяти и обработки в соответствии с требованиями приложения. Хорошо оптимизированная база данных способствует повышению производительности и экономии средств. Масштабируемость и гибкость . Современные системы управления базами данных предназначены для масштабирования с учетом растущих объемов данных и меняющихся требований. По мере роста и развития вашего бизнеса СУБД может адаптироваться для поддержки новых типов данных, увеличения пользовательского трафика и сценариев высокой нагрузки.

Эффективная система управления базами данных имеет решающее значение для поддержания целостности, безопасности и доступности данных организации. Выбор правильной СУБД и использование соответствующих инструментов для управления ею может существенно повлиять на успех ваших приложений или бизнеса.

Заключение

Управление базами данных является важнейшим аспектом разработки программного обеспечения и бизнес-операций. С развитием систем управления базами данных с течением времени были достигнуты значительные улучшения в эффективной обработке больших объемов данных, обеспечении целостности и согласованности данных, а также обеспечении безопасности данных. Современные инструменты управления базами данных в сочетании с появлением платформ no-code, таких как AppMaster.io , упростили предприятиям управление своими данными и разработку приложений даже без обширных технических знаний. Предоставляя нетехническим пользователям возможность создавать базы данных и управлять ими с помощью интуитивно понятных визуальных интерфейсов, эти платформы открывают новые возможности для инноваций, производительности и эффективности в различных отраслях.

Независимо от используемых инструментов или методов, хорошо управляемая база данных необходима для любого успешного программного проекта или бизнес-стратегии. Понимание доступных вариантов систем управления базами данных и использование правильной комбинации инструментов могут позволить вашей организации извлекать ценную информацию, принимать обоснованные решения и оставаться конкурентоспособными в современном мире, управляемом данными.