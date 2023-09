O que é gerenciamento de banco de dados?

O gerenciamento de banco de dados é o processo de criação, manutenção, organização e controle do acesso a um banco de dados – essencialmente garantindo que as informações armazenadas permaneçam precisas, seguras e prontamente disponíveis. À medida que as empresas dependem cada vez mais de dados para orientar a tomada de decisões, a gestão eficaz de bases de dados tornou-se crítica para as suas operações. Este artigo se aprofundará na evolução dos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD), discutirá os vários tipos de SGBD e mostrará como as ferramentas modernas estão expandindo os recursos de gerenciamento de banco de dados.

A evolução dos sistemas de gerenciamento de banco de dados

Os sistemas de gerenciamento de banco de dados evoluíram significativamente ao longo dos anos para se adaptar às novas necessidades das empresas e aos avanços tecnológicos. Abaixo está uma breve visão geral dos principais estágios na evolução do SGBD:

Sistemas de arquivos simples: Nos primórdios da computação, os dados eram armazenados em sistemas de arquivos simples, que consistiam em arquivos de texto simples contendo registros separados por um delimitador como uma vírgula ou tabulação. Embora simples de usar, os sistemas de arquivos simples eram limitados em termos de recuperação e manipulação de dados e muitas vezes resultavam em redundância de dados.

Modelos Hierárquicos e de Rede: O modelo hierárquico, desenvolvido na década de 1960, representava os dados como uma estrutura semelhante a uma árvore onde cada elemento de dados tinha um único pai e zero ou mais filhos. Este modelo proporcionou maior controle de dados e recursos de organização em comparação com sistemas de arquivos simples. O modelo de rede foi uma extensão do modelo hierárquico, onde cada elemento de dados poderia ter vários nós pais, melhorando ainda mais o aspecto relacional dos dados armazenados e abordando algumas das limitações do modelo hierárquico.

Bancos de dados relacionais: introduzido pela primeira vez por Edgar Codd na década de 1970, o modelo relacional revolucionou o mundo do gerenciamento de bancos de dados. Este modelo representa dados em tabelas (relações) e usa a Structured Query Language (SQL) para definir, consultar e manipular dados. Os bancos de dados relacionais podem ser adaptados a diversas necessidades de negócios e são amplamente utilizados em sistemas modernos de gerenciamento de banco de dados.

Bancos de dados orientados a objetos: surgindo nas décadas de 1980 e 1990 para atender à necessidade de lidar com tipos de dados complexos em aplicativos, os bancos de dados orientados a objetos integraram conceitos de linguagem de programação e gerenciamento de banco de dados. Essa abordagem permitiu que os desenvolvedores armazenassem e gerenciassem perfeitamente objetos de programação em um SGBD, eliminando a necessidade de mapeamento objeto-relacional.

Bancos de dados NoSQL: Com a ascensão do Big Data e a necessidade de escalabilidade horizontal, os bancos de dados NoSQL (Not Only SQL) surgiram no final dos anos 2000. Esses bancos de dados são projetados para lidar com dados não estruturados ou semiestruturados, oferecer arquiteturas distribuídas e fornecer modelos mais simples para manipulação de dados. Tipos comuns de bancos de dados NoSQL incluem bancos de dados de valor-chave, família de colunas, orientados a documentos e gráficos. Eles são particularmente úteis para lidar com grandes quantidades de dados e podem ter melhor desempenho do que os bancos de dados relacionais tradicionais em determinados cenários.

Bancos de dados NewSQL: Como um desenvolvimento mais recente, os bancos de dados NewSQL visam oferecer o melhor dos dois mundos – combinando a escalabilidade e a flexibilidade dos bancos de dados NoSQL com a forte consistência e os recursos familiares de consulta SQL dos sistemas relacionais.

Tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados

Com base nos avanços mencionados acima na tecnologia de banco de dados, aqui estão os principais tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados:

SGBD hierárquico: Esses sistemas usam uma estrutura semelhante a uma árvore onde os elementos de dados são conectados em um relacionamento pai-filho. Exemplos populares incluem o Information Management System (IMS) da IBM e o Windows Registry.

SGBD de rede: Com o recurso principal de permitir vários relacionamentos pai-filho para elementos de dados, o SGBD de rede permite maior flexibilidade na conexão de dados relevantes. Os exemplos incluem Integrated Data Store (IDS) e Raima Database Manager (RDM).

SGBD relacional (RDBMS): RDBMS é o tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados mais amplamente utilizado. Eles armazenam dados em tabelas (relações) e usam SQL para definição, manipulação e consulta de dados. Alguns RDBMS bem conhecidos incluem MySQL, PostgreSQL , Oracle e Microsoft SQL Server.

SGBD Orientado a Objetos (OODBMS): Combinando conceitos de banco de dados e programação, os bancos de dados orientados a objetos permitem armazenamento e gerenciamento contínuos de objetos de programação. OODBMS são especialmente úteis para lidar com tipos de dados complexos, como multimídia e sistemas de informação geográfica (GIS). Exemplos de OODBMS incluem ObjectStore e GemStone/S.

SGBD NoSQL: Esses bancos de dados não relacionais foram desenvolvidos para lidar com dados não estruturados ou semiestruturados, normalmente apresentando escalabilidade horizontal e métodos simples para manipulação de dados. Os bancos de dados NoSQL podem ser categorizados em bancos de dados de valor-chave, família de colunas, orientados a documentos e gráficos. Exemplos populares são Couchbase, Cassandra, MongoDB e Neo4j .

NewSQL DBMS: Os bancos de dados NewSQL tentam combinar os benefícios dos bancos de dados relacionais e NoSQL, com o objetivo de fornecer recursos de consulta baseados em SQL e forte consistência com a escalabilidade e flexibilidade oferecidas pelos bancos de dados NoSQL. Exemplos de bancos de dados NewSQL incluem CockroachDB, VoltDB e MemSQL.

À medida que as empresas continuam a expandir e a refinar as suas necessidades de gestão de dados, a evolução dos sistemas de gestão de bases de dados irá, sem dúvida, avançar, oferecendo tecnologias cada vez mais sofisticadas e fáceis de utilizar para trabalhar.

Componentes principais de um sistema de gerenciamento de banco de dados

Um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) é projetado para facilitar a interação eficiente entre usuários, aplicativos e o próprio banco de dados. Para conseguir isso, os SGBDs são construídos com diversos componentes inter-relacionados que trabalham juntos para garantir um ambiente seguro e bem organizado para o tratamento de dados. Aqui estão alguns dos principais componentes de um SGBD típico:

Mecanismo de banco de dados : No centro de qualquer SGBD está o mecanismo de banco de dados, responsável pelo armazenamento, recuperação e atualização de dados no banco de dados. O mecanismo garante que os dados sejam armazenados de forma consistente e segura e aplica as regras especificadas no esquema do banco de dados.

: No centro de qualquer SGBD está o mecanismo de banco de dados, responsável pelo armazenamento, recuperação e atualização de dados no banco de dados. O mecanismo garante que os dados sejam armazenados de forma consistente e segura e aplica as regras especificadas no esquema do banco de dados. Definição de dados : este componente se concentra na criação, alteração e remoção de objetos de banco de dados como tabelas, visualizações e índices. Sua função principal é criar ou modificar a estrutura de um banco de dados.

: este componente se concentra na criação, alteração e remoção de objetos de banco de dados como tabelas, visualizações e índices. Sua função principal é criar ou modificar a estrutura de um banco de dados. Manipulação de dados : O componente de manipulação de dados de um SGBD fornece as ferramentas e técnicas para interagir com os dados armazenados no banco de dados. Isso inclui as operações essenciais de entrada, atualização, exclusão e recuperação de dados.

: O componente de manipulação de dados de um SGBD fornece as ferramentas e técnicas para interagir com os dados armazenados no banco de dados. Isso inclui as operações essenciais de entrada, atualização, exclusão e recuperação de dados. Esquema do banco de dados : O esquema do banco de dados é o modelo para a estrutura do banco de dados e define as tabelas e seus relacionamentos entre si. Esses metadados permitem que o SGBD entenda como armazenar e manipular dados dentro do sistema de maneira adequada.

: O esquema do banco de dados é o modelo para a estrutura do banco de dados e define as tabelas e seus relacionamentos entre si. Esses metadados permitem que o SGBD entenda como armazenar e manipular dados dentro do sistema de maneira adequada. Gerenciador de armazenamento : Responsável por gerenciar os recursos de armazenamento e memória do banco de dados, o gerenciador de armazenamento aloca espaço no disco, garante a integridade dos dados e implementa procedimentos de backup e recuperação do banco de dados.

: Responsável por gerenciar os recursos de armazenamento e memória do banco de dados, o gerenciador de armazenamento aloca espaço no disco, garante a integridade dos dados e implementa procedimentos de backup e recuperação do banco de dados. Processador de consultas : o processador de consultas interpreta e otimiza as consultas SQL e outras solicitações de banco de dados de usuários e aplicativos. Em seguida, ele passa as consultas otimizadas ao mecanismo de banco de dados para recuperar os dados solicitados com eficiência.

: o processador de consultas interpreta e otimiza as consultas SQL e outras solicitações de banco de dados de usuários e aplicativos. Em seguida, ele passa as consultas otimizadas ao mecanismo de banco de dados para recuperar os dados solicitados com eficiência. Gerenciamento de transações : Em um ambiente multiusuário, é crucial manter a integridade e a consistência do banco de dados. O componente de gerenciamento de transações é responsável por garantir que múltiplas transações simultâneas não interfiram umas com as outras, ao mesmo tempo que fornece garantias de isolamento, atomicidade, consistência e durabilidade (ACID).

Compreendendo bancos de dados SQL vs. NoSQL

Os bancos de dados podem ser amplamente divididos em duas categorias principais: SQL e NoSQL. Esses termos referem-se às diferenças nas técnicas subjacentes de armazenamento e recuperação de dados desses bancos de dados. Vamos dar uma olhada mais de perto nas principais diferenças entre os bancos de dados SQL e NoSQL:

Bancos de dados SQL

Bancos de dados SQL (Structured Query Language) são bancos de dados relacionais que armazenam dados em um formato tabular estruturado. Os dados são organizados em tabelas com esquemas predefinidos contendo linhas e colunas para armazenar registros e seus atributos. Os bancos de dados SQL usam SQL como linguagem padrão para consultar e gerenciar os dados. Exemplos de bancos de dados SQL populares incluem MySQL , PostgreSQL e Microsoft SQL Server. Os bancos de dados SQL geralmente são mais adequados para consultas complexas e análises de dados, onde a consistência forte e a capacidade de unir várias tabelas são essenciais. Ainda assim, eles podem ter dificuldades para escalar horizontalmente e lidar com grandes volumes de dados que mudam rapidamente.

Bancos de dados NoSQL

Bancos de dados NoSQL (não apenas SQL) são bancos de dados não relacionais que armazenam dados em vários formatos, como bancos de dados de valor-chave, documentos, família de colunas ou gráficos. Os bancos de dados NoSQL não possuem esquemas fixos, permitindo mais flexibilidade no armazenamento de dados não estruturados ou semiestruturados. Alguns bancos de dados NoSQL populares incluem MongoDB, Couchbase e Cassandra. Os bancos de dados NoSQL são projetados para serem mais escaláveis ​​e mais adequados para lidar com big data e aplicações em tempo real. Eles tendem a ser mais tolerantes a falhas e geralmente são mais adequados ao lidar com dados que não cabem facilmente em um formato tabular estruturado. No entanto, os bancos de dados NoSQL tendem a ter garantias de consistência mais fracas e podem não ser ideais para consultas e junções complexas.

A escolha entre bancos de dados SQL e NoSQL depende principalmente das necessidades e requisitos específicos do aplicativo ou sistema que está sendo desenvolvido. Os desenvolvedores devem pesar os prós e os contras de cada tipo de banco de dados para determinar qual é o mais adequado para seu caso de uso e objetivos de desenvolvimento.

Importância do gerenciamento de banco de dados

O gerenciamento de banco de dados é um aspecto crítico de qualquer aplicativo ou empresa orientada a dados. O gerenciamento de banco de dados eficiente e eficaz pode impactar significativamente os processos de negócios e a tomada de decisões. Aqui estão alguns motivos principais pelos quais o gerenciamento de banco de dados é essencial:

Integridade de dados : O gerenciamento adequado do banco de dados garante a precisão e consistência dos dados armazenados no banco de dados. A implementação de validações de dados, restrições e regras de integridade referencial ajuda a manter dados de alta qualidade que constituem a base para a tomada de decisões de negócios informadas.

: O gerenciamento adequado do banco de dados garante a precisão e consistência dos dados armazenados no banco de dados. A implementação de validações de dados, restrições e regras de integridade referencial ajuda a manter dados de alta qualidade que constituem a base para a tomada de decisões de negócios informadas. Segurança de dados : A proteção dos dados é uma prioridade máxima para as empresas. Um sistema de gerenciamento de banco de dados fornece diversas medidas de segurança, como controle de acesso, criptografia e auditoria, para proteger dados confidenciais e garantir a conformidade com os regulamentos de proteção de dados.

: A proteção dos dados é uma prioridade máxima para as empresas. Um sistema de gerenciamento de banco de dados fornece diversas medidas de segurança, como controle de acesso, criptografia e auditoria, para proteger dados confidenciais e garantir a conformidade com os regulamentos de proteção de dados. Acessibilidade de dados : um SGBD fornece uma maneira eficiente para usuários e aplicativos acessarem, recuperarem e manipularem dados. Ele permite aos usuários realizar consultas, gerar relatórios e analisar dados, tornando as informações mais acessíveis e acionáveis.

: um SGBD fornece uma maneira eficiente para usuários e aplicativos acessarem, recuperarem e manipularem dados. Ele permite aos usuários realizar consultas, gerar relatórios e analisar dados, tornando as informações mais acessíveis e acionáveis. Redundância de dados reduzida : Os sistemas de gerenciamento de banco de dados permitem a centralização dos dados, o que ajuda a minimizar a redundância e duplicação de dados. O armazenamento centralizado de dados promove a consistência dos dados, reduzindo o risco de erros devido a dados desatualizados ou conflitantes.

: Os sistemas de gerenciamento de banco de dados permitem a centralização dos dados, o que ajuda a minimizar a redundância e duplicação de dados. O armazenamento centralizado de dados promove a consistência dos dados, reduzindo o risco de erros devido a dados desatualizados ou conflitantes. Otimização de recursos : O gerenciamento eficiente do banco de dados pode ajudar a otimizar o uso de recursos, alocando adequadamente recursos de armazenamento, memória e processamento com base nos requisitos do aplicativo. Um banco de dados bem otimizado contribui para melhorar o desempenho e reduzir custos.

: O gerenciamento eficiente do banco de dados pode ajudar a otimizar o uso de recursos, alocando adequadamente recursos de armazenamento, memória e processamento com base nos requisitos do aplicativo. Um banco de dados bem otimizado contribui para melhorar o desempenho e reduzir custos. Escalabilidade e flexibilidade : Os sistemas modernos de gerenciamento de banco de dados são projetados para serem dimensionados com volumes de dados crescentes e requisitos em constante mudança. À medida que sua empresa cresce e evolui, o SGBD pode se adaptar para suportar novos tipos de dados, aumento do tráfego de usuários e cenários de alta carga.

Um sistema de gerenciamento de banco de dados eficaz é crucial para manter a integridade, segurança e acessibilidade dos dados de uma organização. Escolher o SGBD certo e utilizar as ferramentas apropriadas para gerenciá-lo pode impactar significativamente o sucesso de seus aplicativos ou negócios.

Conclusão

O gerenciamento de banco de dados é um aspecto crucial do desenvolvimento de software e das operações de negócios. Com a evolução dos sistemas de gerenciamento de banco de dados ao longo do tempo, foram feitas grandes melhorias no tratamento eficiente de grandes volumes de dados, mantendo a integridade e consistência dos dados e garantindo a segurança dos dados. Ferramentas modernas de gerenciamento de banco de dados, combinadas com o surgimento de plataformas sem código como AppMaster.io , tornaram mais fácil para as empresas gerenciar seus dados e desenvolver aplicativos, mesmo sem amplo conhecimento técnico. Ao capacitar usuários não técnicos a criar e controlar bancos de dados por meio de interfaces visuais e intuitivas, essas plataformas abrem novas possibilidades de inovação, produtividade e eficiência em todos os setores.

Independentemente das ferramentas ou técnicas utilizadas, um banco de dados bem gerenciado é essencial para qualquer projeto de software ou estratégia de negócios bem-sucedido. Compreender as opções disponíveis para sistemas de gerenciamento de banco de dados e aproveitar a combinação certa de ferramentas pode permitir que sua organização extraia insights valiosos, tome decisões informadas e permaneça competitiva no mundo atual orientado por dados.