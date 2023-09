Was ist Datenbankmanagement?

Bei der Datenbankverwaltung handelt es sich um den Prozess des Erstellens, Verwaltens, Organisierens und Kontrollierens des Zugriffs auf eine Datenbank. Dabei wird im Wesentlichen sichergestellt, dass die gespeicherten Informationen korrekt, sicher und jederzeit verfügbar bleiben. Da Unternehmen bei der Entscheidungsfindung zunehmend auf Daten angewiesen sind, ist ein effektives Datenbankmanagement für ihre Abläufe von entscheidender Bedeutung geworden. Dieser Artikel befasst sich mit der Entwicklung von Datenbankverwaltungssystemen (DBMS), erläutert die verschiedenen Arten von DBMS und zeigt Ihnen, wie moderne Tools die Datenbankverwaltungsfunktionen erweitern.

Datenbankverwaltungssysteme haben sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, um sich an die sich ändernden Anforderungen von Unternehmen und den technologischen Fortschritt anzupassen. Nachfolgend finden Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Phasen in der Entwicklung von DBMS:

Flat-File-Systeme: In den Anfängen der Informatik wurden Daten in Flat-File-Systemen gespeichert, die aus einfachen Textdateien bestanden, die Datensätze enthielten, die durch ein Trennzeichen wie ein Komma oder einen Tabulator getrennt waren. Obwohl sie einfach zu verwenden waren, waren Flatfile-Systeme hinsichtlich der Datenabfrage und -manipulation eingeschränkt und führten häufig zu Datenredundanz.

Hierarchische und Netzwerkmodelle: Das in den 1960er Jahren entwickelte hierarchische Modell stellte Daten als baumartige Struktur dar, in der jedes Datenelement ein einziges übergeordnetes Element und null oder mehr untergeordnete Elemente hatte. Dieses Modell bot im Vergleich zu Flat-File-Systemen größere Möglichkeiten zur Datenkontrolle und -organisation. Das Netzwerkmodell war eine Erweiterung des hierarchischen Modells, bei dem jedes Datenelement mehrere übergeordnete Knoten haben konnte, wodurch der relationale Aspekt der gespeicherten Daten weiter verbessert und einige der Einschränkungen des hierarchischen Modells behoben wurden.

Relationale Datenbanken: Das erstmals in den 1970er Jahren von Edgar Codd eingeführte relationale Modell revolutionierte die Welt der Datenbankverwaltung. Dieses Modell stellt Daten in Tabellen (Beziehungen) dar und verwendet die Structured Query Language (SQL) zum Definieren, Abfragen und Bearbeiten von Daten. Relationale Datenbanken können an verschiedene Geschäftsanforderungen angepasst werden und werden häufig in modernen Datenbankverwaltungssystemen verwendet.

Objektorientierte Datenbanken: In den 1980er und 1990er Jahren entstanden objektorientierte Datenbanken mit integrierter Programmiersprache und Datenbankverwaltungskonzepten, um den Bedarf an der Handhabung komplexer Datentypen in Anwendungen zu decken. Dieser Ansatz ermöglichte es Entwicklern, Programmierobjekte nahtlos in einem DBMS zu speichern und zu verwalten, sodass keine objektrelationale Zuordnung erforderlich war.

NoSQL-Datenbanken: Mit dem Aufkommen von Big Data und dem Bedarf an horizontaler Skalierbarkeit entstanden Ende der 2000er Jahre die NoSQL-Datenbanken (Not Only SQL) . Diese Datenbanken sind für die Verarbeitung unstrukturierter oder halbstrukturierter Daten konzipiert, bieten verteilte Architekturen und bieten einfachere Modelle für die Datenbearbeitung. Zu den gängigen Arten von NoSQL-Datenbanken gehören Schlüsselwert-, Spaltenfamilien-, dokumentenorientierte und Diagrammdatenbanken. Sie sind besonders nützlich für die Verarbeitung großer Datenmengen und können in bestimmten Szenarien eine bessere Leistung als herkömmliche relationale Datenbanken erbringen.

NewSQL-Datenbanken: Als neuere Entwicklung zielen NewSQL-Datenbanken darauf ab, das Beste aus beiden Welten zu bieten – indem sie die Skalierbarkeit und Flexibilität von NoSQL-Datenbanken mit der starken Konsistenz und den vertrauten SQL-Abfragefunktionen relationaler Systeme kombinieren.

Basierend auf den oben genannten Fortschritten in der Datenbanktechnologie sind hier die wichtigsten Arten von Datenbankverwaltungssystemen aufgeführt:

Hierarchisches DBMS: Diese Systeme verwenden eine baumartige Struktur, in der Datenelemente in einer Eltern-Kind-Beziehung verbunden sind. Beliebte Beispiele sind das Information Management System (IMS) und die Windows-Registrierung von IBM.

Netzwerk-DBMS: Mit der Hauptfunktion, mehrere Eltern-Kind-Beziehungen für Datenelemente zu ermöglichen, ermöglichen Netzwerk-DBMS eine größere Flexibilität bei der Verbindung relevanter Daten. Beispiele hierfür sind Integrated Data Store (IDS) und Raima Database Manager (RDM).

Relationales DBMS (RDBMS): RDBMS sind die am weitesten verbreitete Art von Datenbankverwaltungssystemen. Sie speichern Daten in Tabellen (Beziehungen) und verwenden SQL zur Datendefinition, -bearbeitung und -abfrage. Zu den bekannten RDBMS gehören MySQL, PostgreSQL , Oracle und Microsoft SQL Server.

Objektorientiertes DBMS (OODBMS): Durch die Kombination von Datenbank- und Programmierkonzepten ermöglichen objektorientierte Datenbanken die nahtlose Speicherung und Verwaltung von Programmierobjekten. OODBMS eignen sich besonders für den Umgang mit komplexen Datentypen wie Multimedia- und Geoinformationssystemen (GIS). Beispiele für OODBMS sind ObjectStore und GemStone/S.

NoSQL-DBMS: Diese nicht relationalen Datenbanken wurden für die Verarbeitung unstrukturierter oder halbstrukturierter Daten entwickelt und zeichnen sich typischerweise durch horizontale Skalierbarkeit und einfache Methoden zur Datenbearbeitung aus. NoSQL-Datenbanken können weiter in Schlüsselwert-, Spaltenfamilien-, dokumentenorientierte und Diagrammdatenbanken kategorisiert werden. Beliebte Beispiele sind Couchbase, Cassandra, MongoDB und Neo4j .

NewSQL-DBMS: NewSQL-Datenbanken versuchen, die Vorteile relationaler und NoSQL-Datenbanken zu kombinieren, um SQL-basierte Abfragefunktionen und starke Konsistenz mit der Skalierbarkeit und Flexibilität von NoSQL-Datenbanken bereitzustellen. Beispiele für NewSQL-Datenbanken sind CockroachDB, VoltDB und MemSQL.

Da Unternehmen ihre Datenverwaltungsanforderungen immer weiter ausbauen und verfeinern, wird die Entwicklung von Datenbankverwaltungssystemen zweifellos voranschreiten und immer ausgefeiltere und benutzerfreundlichere Technologien für die Arbeit bieten.

Ein Datenbankverwaltungssystem (DBMS) soll eine effiziente Interaktion zwischen Benutzern, Anwendungen und der Datenbank selbst ermöglichen. Um dies zu erreichen, bestehen DBMS aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten, die zusammenarbeiten, um eine sichere und gut organisierte Umgebung für den Umgang mit Daten zu gewährleisten. Hier sind einige der Schlüsselkomponenten eines typischen DBMS:

Datenbank-Engine : Das Herzstück eines jeden DBMS ist die Datenbank-Engine, die für die Speicherung, den Abruf und die Aktualisierung der Daten in der Datenbank verantwortlich ist. Die Engine stellt sicher, dass Daten konsistent und sicher gespeichert werden und setzt die im Datenbankschema festgelegten Regeln durch.

: Das Herzstück eines jeden DBMS ist die Datenbank-Engine, die für die Speicherung, den Abruf und die Aktualisierung der Daten in der Datenbank verantwortlich ist. Die Engine stellt sicher, dass Daten konsistent und sicher gespeichert werden und setzt die im Datenbankschema festgelegten Regeln durch. Datendefinition : Diese Komponente konzentriert sich auf das Erstellen, Ändern und Entfernen von Datenbankobjekten wie Tabellen, Ansichten und Indizes. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Struktur einer Datenbank zu erstellen oder zu ändern.

: Diese Komponente konzentriert sich auf das Erstellen, Ändern und Entfernen von Datenbankobjekten wie Tabellen, Ansichten und Indizes. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Struktur einer Datenbank zu erstellen oder zu ändern. Datenmanipulation : Die Datenmanipulationskomponente eines DBMS stellt die Tools und Techniken zur Interaktion mit den in der Datenbank gespeicherten Daten bereit. Dazu gehören die wesentlichen Vorgänge der Dateneingabe, -aktualisierung, -löschung und -abfrage.

: Die Datenmanipulationskomponente eines DBMS stellt die Tools und Techniken zur Interaktion mit den in der Datenbank gespeicherten Daten bereit. Dazu gehören die wesentlichen Vorgänge der Dateneingabe, -aktualisierung, -löschung und -abfrage. Datenbankschema : Das Datenbankschema ist der Bauplan für die Datenbankstruktur und definiert die Tabellen und ihre Beziehungen zueinander. Mithilfe dieser Metadaten kann das DBMS verstehen, wie Daten im System ordnungsgemäß gespeichert und bearbeitet werden.

: Das Datenbankschema ist der Bauplan für die Datenbankstruktur und definiert die Tabellen und ihre Beziehungen zueinander. Mithilfe dieser Metadaten kann das DBMS verstehen, wie Daten im System ordnungsgemäß gespeichert und bearbeitet werden. Speichermanager : Der Speichermanager ist für die Verwaltung der Speicher- und Arbeitsspeicherressourcen der Datenbank verantwortlich. Er weist Speicherplatz auf der Festplatte zu, stellt die Datenintegrität sicher und implementiert Datenbanksicherungs- und -wiederherstellungsverfahren.

: Der Speichermanager ist für die Verwaltung der Speicher- und Arbeitsspeicherressourcen der Datenbank verantwortlich. Er weist Speicherplatz auf der Festplatte zu, stellt die Datenintegrität sicher und implementiert Datenbanksicherungs- und -wiederherstellungsverfahren. Abfrageprozessor : Der Abfrageprozessor interpretiert und optimiert die SQL-Abfragen und andere Datenbankanforderungen von Benutzern und Anwendungen. Anschließend werden die optimierten Abfragen an die Datenbank-Engine weitergeleitet, um die angeforderten Daten effizient abzurufen.

: Der Abfrageprozessor interpretiert und optimiert die SQL-Abfragen und andere Datenbankanforderungen von Benutzern und Anwendungen. Anschließend werden die optimierten Abfragen an die Datenbank-Engine weitergeleitet, um die angeforderten Daten effizient abzurufen. Transaktionsmanagement : In einer Umgebung mit mehreren Benutzern ist es von entscheidender Bedeutung, die Integrität und Konsistenz der Datenbank aufrechtzuerhalten. Die Transaktionsverwaltungskomponente ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass sich mehrere gleichzeitige Transaktionen nicht gegenseitig stören, und bietet gleichzeitig Isolations-, Atomizitäts-, Konsistenz- und Haltbarkeitsgarantien (ACID).

Datenbanken können grob in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: SQL und NoSQL. Diese Begriffe beziehen sich auf die Unterschiede in den diesen Datenbanken zugrunde liegenden Datenspeicher- und -abruftechniken. Schauen wir uns die wichtigsten Unterschiede zwischen SQL- und NoSQL-Datenbanken genauer an:

SQL-Datenbanken (Structured Query Language) sind relationale Datenbanken, die Daten in einem strukturierten, tabellarischen Format speichern. Die Daten werden in Tabellen mit vordefinierten Schemata organisiert, die Zeilen und Spalten zum Speichern von Datensätzen und ihren Attributen enthalten. SQL-Datenbanken verwenden SQL als Standardsprache zum Abfragen und Verwalten der Daten. Beispiele für beliebte SQL-Datenbanken sind MySQL , PostgreSQL und Microsoft SQL Server. SQL-Datenbanken eignen sich im Allgemeinen besser für komplexe Abfragen und Datenanalysen, bei denen eine starke Konsistenz und die Möglichkeit, mehrere Tabellen zu verknüpfen, unerlässlich sind. Dennoch können sie Schwierigkeiten mit der horizontalen Skalierung und der Verarbeitung großer Mengen sich schnell ändernder Daten haben.

NoSQL-Datenbanken (nicht nur SQL) sind nicht relationale Datenbanken, die Daten in verschiedenen Formaten speichern, z. B. Schlüsselwert-, Dokument-, Spaltenfamilien- oder Diagrammdatenbanken. NoSQL-Datenbanken verfügen nicht über feste Schemata, was eine größere Flexibilität bei der Speicherung unstrukturierter oder halbstrukturierter Daten ermöglicht. Zu den beliebten NoSQL-Datenbanken gehören MongoDB, Couchbase und Cassandra. NoSQL-Datenbanken sind so konzipiert, dass sie skalierbarer sind und sich besser für die Verarbeitung großer Datenmengen und Echtzeitanwendungen eignen. Sie sind tendenziell fehlertoleranter und eignen sich oft besser für den Umgang mit Daten, die nicht einfach in ein strukturiertes Tabellenformat passen. Dennoch verfügen NoSQL-Datenbanken tendenziell über schwächere Konsistenzgarantien und sind möglicherweise nicht optimal für komplexe Abfragen und Verknüpfungen.

Die Wahl zwischen SQL- und NoSQL-Datenbanken hängt in erster Linie von den spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen der zu entwickelnden Anwendung oder des zu entwickelnden Systems ab. Entwickler müssen die Vor- und Nachteile jedes Datenbanktyps abwägen, um festzustellen, welche für ihren Anwendungsfall und ihre Entwicklungsziele am besten geeignet ist.

Die Datenbankverwaltung ist ein entscheidender Aspekt jeder datengesteuerten Anwendung oder jedes Unternehmens. Eine effiziente und effektive Datenbankverwaltung kann Geschäftsprozesse und Entscheidungsprozesse erheblich beeinflussen. Hier sind einige Hauptgründe, warum Datenbankmanagement unerlässlich ist:

Datenintegrität : Eine ordnungsgemäße Datenbankverwaltung gewährleistet die Genauigkeit und Konsistenz der in der Datenbank gespeicherten Daten. Die Implementierung von Datenvalidierungen, Einschränkungen und referenziellen Integritätsregeln trägt dazu bei, qualitativ hochwertige Daten zu erhalten, die die Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen bilden.

: Eine ordnungsgemäße Datenbankverwaltung gewährleistet die Genauigkeit und Konsistenz der in der Datenbank gespeicherten Daten. Die Implementierung von Datenvalidierungen, Einschränkungen und referenziellen Integritätsregeln trägt dazu bei, qualitativ hochwertige Daten zu erhalten, die die Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen bilden. Datensicherheit : Der Schutz von Daten hat für Unternehmen höchste Priorität. Ein Datenbankverwaltungssystem bietet verschiedene Sicherheitsmaßnahmen wie Zugriffskontrolle, Verschlüsselung und Prüfung, um sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherzustellen.

: Der Schutz von Daten hat für Unternehmen höchste Priorität. Ein Datenbankverwaltungssystem bietet verschiedene Sicherheitsmaßnahmen wie Zugriffskontrolle, Verschlüsselung und Prüfung, um sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherzustellen. Datenzugänglichkeit : Ein DBMS bietet Benutzern und Anwendungen eine effiziente Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen, sie abzurufen und zu bearbeiten. Es ermöglicht Benutzern, Abfragen auszuführen, Berichte zu erstellen und Daten zu analysieren, wodurch die Informationen leichter zugänglich und umsetzbar werden.

: Ein DBMS bietet Benutzern und Anwendungen eine effiziente Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen, sie abzurufen und zu bearbeiten. Es ermöglicht Benutzern, Abfragen auszuführen, Berichte zu erstellen und Daten zu analysieren, wodurch die Informationen leichter zugänglich und umsetzbar werden. Reduzierte Datenredundanz : Datenbankverwaltungssysteme ermöglichen die Zentralisierung von Daten, was dazu beiträgt, Datenredundanz und Duplizierung zu minimieren. Die zentralisierte Datenspeicherung fördert die Datenkonsistenz und verringert das Risiko von Fehlern aufgrund veralteter oder widersprüchlicher Daten.

: Datenbankverwaltungssysteme ermöglichen die Zentralisierung von Daten, was dazu beiträgt, Datenredundanz und Duplizierung zu minimieren. Die zentralisierte Datenspeicherung fördert die Datenkonsistenz und verringert das Risiko von Fehlern aufgrund veralteter oder widersprüchlicher Daten. Ressourcenoptimierung : Eine effiziente Datenbankverwaltung kann zur Optimierung der Ressourcennutzung beitragen, indem Speicher-, Arbeitsspeicher- und Verarbeitungsressourcen entsprechend den Anforderungen der Anwendung ordnungsgemäß zugewiesen werden. Eine gut optimierte Datenbank trägt zu einer verbesserten Leistung und Kosteneinsparungen bei.

: Eine effiziente Datenbankverwaltung kann zur Optimierung der Ressourcennutzung beitragen, indem Speicher-, Arbeitsspeicher- und Verarbeitungsressourcen entsprechend den Anforderungen der Anwendung ordnungsgemäß zugewiesen werden. Eine gut optimierte Datenbank trägt zu einer verbesserten Leistung und Kosteneinsparungen bei. Skalierbarkeit und Flexibilität : Moderne Datenbankverwaltungssysteme sind darauf ausgelegt, mit wachsenden Datenmengen und sich ändernden Anforderungen zu skalieren. Wenn Ihr Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt, kann sich das DBMS anpassen, um neue Datentypen, erhöhten Benutzerverkehr und Hochlastszenarien zu unterstützen.

Ein effektives Datenbankverwaltungssystem ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Integrität, Sicherheit und Zugänglichkeit der Daten einer Organisation. Die Auswahl des richtigen DBMS und die Verwendung der entsprechenden Tools zu seiner Verwaltung können den Erfolg Ihrer Anwendungen oder Ihres Unternehmens erheblich beeinflussen.

Abschluss

Das Datenbankmanagement ist ein entscheidender Aspekt der Softwareentwicklung und des Geschäftsbetriebs. Mit der Weiterentwicklung der Datenbankverwaltungssysteme im Laufe der Zeit wurden enorme Verbesserungen bei der effizienten Handhabung großer Datenmengen, der Aufrechterhaltung der Datenintegrität und -konsistenz sowie der Gewährleistung der Datensicherheit erzielt. Moderne Datenbankverwaltungstools haben es Unternehmen in Kombination mit dem Aufkommen von No-Code- Plattformen wie AppMaster.io einfacher gemacht, ihre Daten zu verwalten und Anwendungen auch ohne umfassende technische Fachkenntnisse zu entwickeln. Indem diese Plattformen technisch nicht versierten Benutzern die Möglichkeit geben, Datenbanken über intuitive, visuelle Schnittstellen zu erstellen und zu steuern, eröffnen sie branchenübergreifend neue Möglichkeiten für Innovation, Produktivität und Effizienz.

Unabhängig von den verwendeten Tools oder Techniken ist eine gut verwaltete Datenbank für jedes erfolgreiche Softwareprojekt oder jede erfolgreiche Geschäftsstrategie unerlässlich. Wenn Sie die verfügbaren Optionen für Datenbankverwaltungssysteme verstehen und die richtige Kombination von Tools nutzen, kann Ihr Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, fundierte Entscheidungen treffen und in der heutigen datengesteuerten Welt wettbewerbsfähig bleiben.