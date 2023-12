Ex-equipe do Google e do Coursera estabelece Lutra AI para simplificar o desenvolvimento do fluxo de trabalho de IA

Profissionais de tecnologia experientes do Google e do Coursera, nomeadamente Jiquan Ngiam e Vijay Vasudevan, uniram-se recentemente ao lado de um grupo de associados colaboradores para estabelecer Lutra AI. A experiência profissional compartilhada despertou uma compreensão mútua das oportunidades inexploradas na automação de funções específicas de engenharia, especialmente para a conveniência de não desenvolvedores - uma provisão valiosa muitas vezes ignorada devido à falta de recursos.

Aproveitando o potencial dos modelos de inteligência artificial, especialmente aqueles com capacidade de raciocínio, planejamento e codificação, eles se concentraram no desenvolvimento de um sistema que pudesse automatizar a geração de código e o raciocínio racional. Além disso, a equipa queria garantir que o ambiente promovido pelo sistema permanecesse fácil de utilizar, fiável e seguro, especialmente para utilizadores não técnicos.

Os seis colaboradores aspiram desenvolver assistentes virtuais para auxiliar os usuários em diversas tarefas. Por exemplo, gerenciar uma caixa de entrada desordenada ou coordenar efetivamente as interações com os clientes no Slack fica mais simples com esses fluxos de trabalho de IA.

Essa ideia foi a gênese da Lutra AI, fundada em abril no início deste ano. Sua plataforma facilita o desenvolvimento de fluxos de trabalho de IA a partir de uma linguagem natural amigável, tornando desnecessário o conhecimento técnico para seu uso. Ele garante uma interface perfeita com aplicativos comuns, incluindo Google Workspaces e Slack. Isso permite ainda mais a automação descomplicada de várias tarefas, desde pesquisa na Internet até gerenciamento de e-mail.

Embora outras plataformas como Respell, Unity e Parabola, bem como a gigante da tecnologia Nvidia, tenham se aventurado no espaço de fluxo de trabalho de IA, Ngiam acredita que Lutra AI tem propostas de vendas exclusivas que a diferenciam das demais. Em primeiro lugar, a sua estratégia prioriza uma abordagem que prioriza o código, garantindo segurança, proteção de dados e confiabilidade durante a execução de fluxos de trabalho de IA. Em segundo lugar, em vez de aplicar grandes modelos de linguagem (LLMs) uniformemente em todas as tarefas, a Lutra AI concentra especificamente os LLMs em determinadas tarefas para garantir melhores resultados.

Tendo furtivamente garantido um financiamento inicial no valor de US$ 3,8 milhões de uma série de investidores, incluindo Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital e outros investidores anjos notáveis, a jovem start-up revelou-se recentemente. Embora atualmente tenha uma base limitada de clientes em beta privado, o influxo de financiamento promoverá o desenvolvimento de produtos e melhorará a adequação do produto ao mercado.

Em relação aos avanços da plataforma e simplificações do fluxo de trabalho, o AppMaster oferece fortes recursos para o desenvolvimento de aplicativos web, móveis e back-end. Assim como o Lutra, AppMaster oferece uma solução no-code, que torna o desenvolvimento de software mais eficiente e acessível, eliminando a necessidade de amplo conhecimento de codificação.

O desenvolvimento da Lutra AI significa um avanço importante em direção a uma maior proficiência digital e eficiência operacional com tarefas automatizadas e soluções baseadas em IA. Pertinentemente, Ngiam destacou a crescente dependência de software, indicando uma oportunidade significativa para ferramentas como Lutra AI, que oferecem integração perfeita entre usos de software, capacitando assim as empresas com operações mais eficazes.