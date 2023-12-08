Eski Google ve Coursera Ekibi, Yapay Zeka İş Akışı Geliştirmeyi Kolaylaştırmak için Lutra Yapay Zekayı Kurdu

Google ve Coursera'dan deneyimli teknoloji profesyonelleri, yani Jiquan Ngiam ve Vijay Vasudevan, Lutra AI kurmak için yakın zamanda bir grup işbirlikçi ortakla birlikte bir araya geldi. Ortak mesleki deneyimleri, özellikle geliştirici olmayanların rahatlığı için, belirli mühendislik fonksiyonlarının otomasyonunda kullanılmayan fırsatların karşılıklı olarak hayata geçirilmesini sağladı; bu değerli bir düzenleme, kaynak eksikliği nedeniyle sıklıkla gözden kaçırılıyor.

Yapay zeka modellerindeki, özellikle de akıl yürütme, planlama ve kodlama kapasitesine sahip olanların potansiyelinden yararlanarak, kod oluşturmayı ve rasyonel akıl yürütmeyi otomatikleştirebilecek bir sistem geliştirmeye odaklandılar. Ayrıca ekip, sistem tarafından desteklenen ortamın özellikle teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için kullanıcı dostu, güvenilir ve güvenli kalmasını sağlamak istiyordu.

Altı işbirlikçi, kullanıcılara farklı görevlerde yardımcı olacak sanal asistanlar geliştirmeyi hedefledi. Örneğin, karmaşık bir gelen kutusunu yönetmek veya Slack müşteri etkileşimlerini etkili bir şekilde koordine etmek, bu yapay zeka iş akışlarıyla daha kolay hale geliyor.

Bu fikir, bu yılın başlarında Nisan ayında kurulan Lutra AI doğuşuydu. Platformları, kullanıcı dostu doğal dilden yapay zeka iş akışlarının geliştirilmesini kolaylaştırıyor ve kullanımı için teknik bilgiyi gereksiz kılıyor. Google Workspaces ve Slack gibi yaygın uygulamalarla kusursuz bir arayüz sağlar. Bu ayrıca internet araştırmasından e-posta yönetimine kadar çeşitli görevlerin sorunsuz otomasyonunu sağlar.

Respell, Unity ve Parabola gibi diğer platformların yanı sıra teknoloji devi Nvidia da yapay zeka iş akışı alanına yönelmiş olsa da Ngiam, Lutra AI kendisini diğerlerinden ayıran benzersiz satış tekliflerine sahip olduğuna inanıyor. İlk olarak stratejileri, yapay zeka iş akışlarının yürütülmesi sırasında güvenlik, veri koruma ve güvenilirlik sağlayan kod öncelikli yaklaşıma öncelik veriyor. İkinci olarak, Lutra AI, büyük dil modellerini (LLM'ler) tüm görevlere aynı şekilde uygulamak yerine, daha iyi sonuçları garanti etmek için LLM'leri özellikle belirli görevlere odaklıyor.

Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital ve diğer önemli melek yatırımcıların da aralarında bulunduğu bir dizi yatırımcıdan gizlice 3,8 milyon dolar değerinde bir başlangıç ​​fonu elde eden genç start-up, yakın zamanda kendini gösterdi. Şu anda özel beta aşamasında sınırlı bir müşteri tabanına sahip olmasına rağmen, finansman akışı ürün geliştirmeyi daha da ileriye taşıyacak ve ürün-pazar uyumunu iyileştirecektir.

Platformdaki gelişmeler ve iş akışı basitleştirmeleriyle ilgili olarak AppMaster , web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek için güçlü yetenekler sunar. Lutra gibi AppMaster da kapsamlı kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yazılım geliştirmeyi daha verimli ve erişilebilir hale getiren no-code bir çözüm sunar.

Lutra AI'nın geliştirilmesi, otomatikleştirilmiş görevler ve yapay zeka destekli çözümlerle daha fazla dijital yeterliliğe ve operasyonel verimliliğe doğru önemli bir adım anlamına geliyor. Uygun bir şekilde Ngiam, yazılıma olan bağımlılığın arttığına dikkat çekerek Lutra AI gibi yazılım kullanımları arasında kusursuz entegrasyon sunan ve böylece işletmeleri daha etkili operasyonlarla güçlendiren araçlar için önemli bir fırsata işaret etti.