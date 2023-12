Ex-Google en Coursera-team richten Lutra AI op om de ontwikkeling van AI-workflows te vereenvoudigen

Ervaren techprofessionals van Google en Coursera, namelijk Jiquan Ngiam en Vijay Vasudevan, zijn onlangs samengekomen met een groep samenwerkende medewerkers om Lutra AI op te zetten. Hun gedeelde professionele ervaring leidde tot een wederzijds besef van de onbenutte mogelijkheden in de automatisering van specifieke technische functies, vooral voor het gemak van niet-ontwikkelaars - een waardevolle voorziening die vaak over het hoofd wordt gezien vanwege een gebrek aan middelen.

Door gebruik te maken van het potentieel van kunstmatige-intelligentiemodellen, vooral die met het vermogen tot redeneren, plannen en coderen, richtten ze hun zinnen op de ontwikkeling van een systeem dat het genereren van code en rationeel redeneren zou kunnen automatiseren. Bovendien wilde het team ervoor zorgen dat de omgeving van het systeem gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en veilig bleef, vooral voor niet-technische gebruikers.

De zes medewerkers hebben ernaar gestreefd virtuele assistenten te ontwikkelen om gebruikers met verschillende taken te helpen. Met deze AI-workflows wordt bijvoorbeeld het beheren van een rommelige inbox of het effectief coördineren van klantinteracties op Slack eenvoudiger.

Dit idee lag aan de basis van Lutra AI, dat eerder dit jaar in april werd opgericht. Hun platform faciliteert de ontwikkeling van AI-workflows vanuit gebruiksvriendelijke natuurlijke taal, waardoor technische kennis overbodig wordt voor het gebruik ervan. Het zorgt voor een naadloze interface met veelgebruikte apps, waaronder Google Workspaces en Slack. Dit maakt verder een probleemloze automatisering van verschillende taken mogelijk, van internetonderzoek tot e-mailbeheer.

Hoewel andere platforms zoals Respell, Unity en Parabola, evenals technologiegigant Nvidia zich in de AI-workflowruimte hebben gewaagd, gelooft Ngiam dat Lutra AI unieke verkoopvoorstellen heeft die het onderscheiden van de rest. Ten eerste geeft hun strategie prioriteit aan een code-first-aanpak, waarbij veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid worden gegarandeerd tijdens de uitvoering van AI-workflows. Ten tweede richt Lutra AI, in plaats van grote taalmodellen (LLM's) uniform toe te passen op alle taken, de LLM's specifiek op bepaalde taken om betere resultaten te garanderen.

Na heimelijk een startkapitaal ter waarde van 3,8 miljoen dollar te hebben veiliggesteld bij een groot aantal investeerders, waaronder Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital en andere opmerkelijke engelinvesteerders, heeft de jonge start-up zich onlangs onthuld. Hoewel het momenteel een beperkt klantenbestand in de particuliere bètasector heeft, zal de toestroom van financiering de productontwikkeling bevorderen en de aansluiting op de productmarkt verbeteren.

Wat betreft platformverbeteringen en workflowvereenvoudigingen biedt AppMaster krachtige mogelijkheden voor het ontwikkelen van web-, mobiele en backend-applicaties. Net als Lutra biedt AppMaster een oplossing no-code, die softwareontwikkeling efficiënter en toegankelijker maakt door de behoefte aan uitgebreide codeerkennis te elimineren.

De ontwikkeling van Lutra AI betekent een belangrijke stap in de richting van grotere digitale vaardigheid en operationele efficiëntie met geautomatiseerde taken en AI-aangedreven oplossingen. Ngiam wees treffend op de toenemende afhankelijkheid van software, wat wijst op een aanzienlijke kans voor tools zoals Lutra AI die een naadloze integratie tussen softwaretoepassingen bieden, waardoor bedrijven effectiever kunnen opereren.