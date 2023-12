Un ex team di Google e Coursera fonda Lutra AI per semplificare lo sviluppo del flusso di lavoro AI

Professionisti esperti della tecnologia di Google e Coursera, ovvero Jiquan Ngiam e Vijay Vasudevan, si sono recentemente riuniti insieme a un gruppo di collaboratori per fondare Lutra AI. La loro esperienza professionale condivisa ha favorito la reciproca realizzazione delle opportunità non sfruttate nell'automazione di specifiche funzioni di ingegneria, soprattutto per la comodità dei non sviluppatori: una disposizione preziosa spesso trascurata a causa della mancanza di risorse.

Sfruttando il potenziale dei modelli di intelligenza artificiale, in particolare quelli con capacità di ragionamento, pianificazione e codifica, hanno puntato allo sviluppo di un sistema in grado di automatizzare la generazione di codice e il ragionamento razionale. Inoltre, il team voleva garantire che l'ambiente promosso dal sistema rimanesse facile da usare, affidabile e sicuro, soprattutto per gli utenti non tecnici.

I sei collaboratori aspiravano a sviluppare assistenti virtuali per aiutare gli utenti con compiti diversi. Ad esempio, gestire una casella di posta disordinata o coordinare efficacemente le interazioni dei clienti su Slack è reso più semplice con questi flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.

Questa idea è stata la genesi di Lutra AI, fondata nell'aprile di quest'anno. La loro piattaforma facilita lo sviluppo di flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale a partire da un linguaggio naturale di facile utilizzo, rendendo superflue le conoscenze tecniche per il suo utilizzo. Garantisce un'interfaccia perfetta con le app comuni, tra cui Google Workspaces e Slack. Ciò consente inoltre di automatizzare senza problemi varie attività, dalla ricerca su Internet alla gestione della posta elettronica.

Sebbene altre piattaforme come Respell, Unity e Parabola, nonché il colosso della tecnologia Nvidia, si siano avventurate nello spazio del flusso di lavoro dell'intelligenza artificiale, Ngiam ritiene che Lutra AI abbia proposte di vendita uniche che la differenziano dalle altre. In primo luogo, la loro strategia dà priorità a un approccio code-first, garantendo sicurezza, protezione dei dati e affidabilità durante l’esecuzione dei flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale. In secondo luogo, invece di applicare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in modo uniforme a tutte le attività, Lutra AI concentra specificamente i LLM su determinati compiti per garantire risultati migliori.

Dopo essersi segretamente assicurata un finanziamento iniziale del valore di 3,8 milioni di dollari da una serie di investitori tra cui Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital e altri importanti angel investor, la giovane start-up si è recentemente rivelata. Sebbene attualmente abbia una base di clienti limitata nella beta privata, l’afflusso di finanziamenti favorirà lo sviluppo del prodotto e migliorerà l’adattamento del prodotto al mercato.

Lo sviluppo di Lutra AI rappresenta un passo importante verso una maggiore competenza digitale ed efficienza operativa con attività automatizzate e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. In modo pertinente, Ngiam ha sottolineato la crescente dipendenza dal software, indicando una significativa opportunità per strumenti come Lutra AI che offrono una perfetta integrazione tra gli usi del software, consentendo così alle aziende di operare in modo più efficace.