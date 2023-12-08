前 Google 和 Coursera 团队建立 Lutra AI 以简化 AI 工作流程开发

来自 Google 和 Coursera 的经验丰富的技术专业人士 Jiquan Ngiam 和 Vijay Vasudevan 最近与一群合作伙伴一起创立了Lutra AI 。他们共同的专业经验激发了对特定工程功能自动化方面尚未开发的机会的共同认识，特别是为了方便非开发人员 - 由于缺乏资源，这一宝贵的规定经常被忽视。

利用人工智能模型的潜力，特别是那些具有推理、规划和编码能力的模型，他们着眼于开发一种可以自动生成代码和进行理性推理的系统。此外，团队希望确保系统营造的环境保持用户友好、可靠和安全，特别是对于非技术用户而言。

这六位合作者渴望开发虚拟助手来帮助用户完成不同的任务。例如，通过这些人工智能工作流程，管理杂乱的收件箱或有效协调Slack上的客户交互变得更加简单。

这个想法是Lutra AI的起源，该公司于今年早些时候成立。他们的平台促进了从用户友好的自然语言开发人工智能工作流程，使其使用不需要技术知识。它确保与 Google Workspaces 和Slack等常见应用程序的无缝界面。这进一步实现了从互联网研究到电子邮件管理等各种任务的无忧自动化。

尽管Respell 、 Unity和Parabola等其他平台以及科技巨头 Nvidia 都已涉足 AI 工作流程领域，但 Ngiam 认为Lutra AI拥有独特的销售主张，使其与其他平台区分开来。首先，他们的策略优先考虑代码优先的方法，确保人工智能工作流程执行期间的安全性、数据保护和可靠性。其次，Lutra AI 并没有在所有任务中统一应用大型语言模型（LLM），而是专门将 LLM 集中在某些任务上，以保证更好的结果。

这家年轻的初创公司从 Coatue Ventures、Hustle Fund、Maven Ventures、WVV Capital 和其他著名天使投资者等众多投资者那里秘密获得了价值 380 万美元的种子资金，最近曝光了自己的身份。尽管目前处于内测阶段的客户群有限，但资金的涌入将进一步推动产品开发并提高产品与市场的契合度。

在平台进步和工作流程简化方面， AppMaster提供了开发 Web、移动和后端应用程序的强大功能。与 Lutra 一样， AppMaster提供了no-code解决方案，通过消除对广泛编码知识的需求，使软件开发更加高效且易于访问。

Lutra AI 的发展标志着通过自动化任务和人工智能驱动的解决方案向提高数字熟练程度和运营效率迈出了重要一步。 Ngiam 相应地指出，人们对软件的依赖日益增加，这表明Lutra AI等工具存在重大机遇，这些工具可以提供跨软件使用的无缝集成，从而使企业能够更有效地运营。