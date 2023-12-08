فريق سابق من Google وCoursera يؤسس Lutra AI لتبسيط تطوير سير عمل الذكاء الاصطناعي

اجتمع مؤخرًا محترفو التكنولوجيا ذوو الخبرة من Google وCoursera، وبالتحديد Jiquan Ngiam وVijay Vasudevan، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء المتعاونين لتأسيس Lutra AI. لقد أدت خبرتهم المهنية المشتركة إلى إدراك متبادل للفرص غير المستغلة في أتمتة وظائف هندسية محددة، خاصة لراحة غير المطورين - وهو توفير قيم غالبًا ما يتم تجاهله بسبب نقص الموارد.

ومن خلال الاستفادة من إمكانات نماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك التي تتمتع بالقدرة على التفكير والتخطيط والترميز، وضعوا أنظارهم على تطوير نظام يمكنه أتمتة توليد التعليمات البرمجية والتفكير العقلاني. علاوة على ذلك، أراد الفريق التأكد من أن البيئة التي يعززها النظام تظل سهلة الاستخدام وموثوقة وآمنة، خاصة للمستخدمين غير التقنيين.

يطمح المتعاونون الستة إلى تطوير مساعدين افتراضيين لمساعدة المستخدمين في المهام المختلفة. على سبيل المثال، أصبحت إدارة البريد الوارد المزدحم أو تنسيق تفاعلات العملاء بشكل فعال على Slack أكثر بساطة مع سير عمل الذكاء الاصطناعي.

كانت هذه الفكرة هي أصل شركة Lutra AI ، التي تأسست في أبريل في وقت سابق من هذا العام. تعمل منصتهم على تسهيل تطوير سير عمل الذكاء الاصطناعي من لغة طبيعية سهلة الاستخدام، مما يجعل المعرفة التقنية غير ضرورية لاستخدامها. فهو يضمن واجهة سلسة مع التطبيقات الشائعة بما في ذلك Google Workspaces و Slack. ويتيح هذا أيضًا أتمتة المهام المختلفة دون أي متاعب، بدءًا من البحث على الإنترنت وحتى إدارة البريد الإلكتروني.

على الرغم من أن منصات أخرى مثل Respell و Unity و Parabola بالإضافة إلى شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia قد غامرت بدخول مجال سير عمل الذكاء الاصطناعي، إلا أن Ngiam يعتقد أن Lutra AI لديها عروض بيع فريدة تميزها عن الباقي. أولاً، تعطي استراتيجيتهم الأولوية لنهج الكود أولاً، مما يضمن الأمان وحماية البيانات والموثوقية أثناء تنفيذ سير عمل الذكاء الاصطناعي. ثانيًا، بدلاً من تطبيق نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) بشكل موحد عبر جميع المهام، تركز Lutra AI بشكل خاص على LLMs على مهام معينة لضمان نتائج أفضل.

بعد أن حصلت خلسة على تمويل أولي بقيمة 3.8 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين بما في ذلك Coatue Ventures وHustle Fund وMaven Ventures وWVV Capital وغيرهم من المستثمرين الملائكيين البارزين، كشفت الشركة الناشئة الشابة عن نفسها مؤخرًا. على الرغم من أن لديها حاليًا قاعدة عملاء محدودة في الإصدار التجريبي الخاص، إلا أن تدفق التمويل سيزيد من تطوير المنتج وتحسين ملاءمة المنتج للسوق.

فيما يتعلق بتطورات النظام الأساسي وتبسيط سير العمل، يوفر AppMaster إمكانات قوية لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. مثل Lutra، يوفر AppMaster حلاً no-code ، مما يجعل تطوير البرامج أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه من خلال القضاء على الحاجة إلى معرفة واسعة النطاق بالبرمجة.

يمثل تطوير Lutra AI خطوة مهمة نحو زيادة الكفاءة الرقمية والكفاءة التشغيلية من خلال المهام الآلية والحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل، أشار نجيام إلى الاعتماد المتزايد على البرمجيات، مما يشير إلى فرصة كبيرة لأدوات مثل Lutra AI التي توفر تكاملًا سلسًا عبر استخدامات البرامج، وبالتالي تمكين الشركات بعمليات أكثر فعالية.