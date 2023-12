Une ancienne équipe de Google et Coursera crée Lutra AI pour simplifier le développement des flux de travail d'IA

Des professionnels expérimentés de la technologie de Google et Coursera, à savoir Jiquan Ngiam et Vijay Vasudevan, se sont récemment réunis aux côtés d'un groupe d'associés collaboratifs pour créer Lutra AI. Leur expérience professionnelle partagée a suscité une prise de conscience mutuelle des opportunités inexploitées dans l'automatisation de fonctions d'ingénierie spécifiques, en particulier pour le confort des non-développeurs - une offre précieuse souvent négligée en raison du manque de ressources.

Tirant parti du potentiel des modèles d’intelligence artificielle, en particulier ceux dotés de capacités de raisonnement, de planification et de codage, ils ont décidé de développer un système capable d’automatiser la génération de code et le raisonnement rationnel. De plus, l'équipe souhaitait s'assurer que l'environnement favorisé par le système restait convivial, fiable et sécurisé, en particulier pour les utilisateurs non techniques.

Les six collaborateurs ont aspiré à développer des assistants virtuels pour aider les utilisateurs dans différentes tâches. Par exemple, la gestion d’une boîte de réception encombrée ou la coordination efficace des interactions clients sur Slack sont simplifiées grâce à ces flux de travail d’IA.

Cette idée est à l’origine de Lutra AI, fondée en avril de cette année. Leur plateforme facilite le développement de workflows d’IA à partir d’un langage naturel convivial, rendant les connaissances techniques inutiles pour son utilisation. Il garantit une interface transparente avec les applications courantes, notamment Google Workspaces et Slack. Cela permet en outre une automatisation sans tracas de diverses tâches, de la recherche sur Internet à la gestion des e-mails.

Bien que d'autres plates-formes comme Respell, Unity et Parabola ainsi que le géant de la technologie Nvidia se soient aventurés dans l'espace des flux de travail de l'IA, Ngiam estime que Lutra AI a des propositions de vente uniques qui la différencient des autres. Premièrement, leur stratégie donne la priorité à une approche axée sur le code, garantissant la sécurité, la protection des données et la fiabilité lors de l'exécution des flux de travail d'IA. Deuxièmement, au lieu d’appliquer uniformément les grands modèles de langage (LLM) à toutes les tâches, Lutra AI concentre spécifiquement les LLM sur certaines tâches pour garantir de meilleurs résultats.

Après avoir furtivement obtenu un financement de démarrage d'une valeur de 3,8 millions de dollars auprès d'une multitude d'investisseurs, dont Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital et d'autres investisseurs providentiels notables, la jeune start-up s'est récemment révélée. Bien qu'il dispose actuellement d'une base de clients limitée en version bêta privée, l'afflux de financement permettra de poursuivre le développement de produits et d'améliorer l'adéquation des produits au marché.

En ce qui concerne les avancées de la plate-forme et les simplifications des flux de travail, AppMaster offre de solides capacités pour développer des applications Web, mobiles et backend. Comme Lutra, AppMaster fournit une solution no-code, qui rend le développement de logiciels plus efficace et plus accessible en éliminant le besoin de connaissances approfondies en codage.

Le développement de Lutra AI représente une avancée importante vers une plus grande compétence numérique et une plus grande efficacité opérationnelle grâce à des tâches automatisées et des solutions basées sur l'IA. Ngiam a souligné de manière pertinente la dépendance croissante à l'égard des logiciels, indiquant une opportunité significative pour des outils tels que Lutra AI qui offrent une intégration transparente entre les utilisations logicielles, permettant ainsi aux entreprises d'effectuer des opérations plus efficaces.