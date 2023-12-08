Бывшая команда Google и Coursera создает Lutra AI для упрощения разработки рабочих процессов в области ИИ

Опытные технические специалисты из Google и Coursera, а именно Джицюань Нгиам и Виджай Васудеван, недавно собрались вместе с группой коллег, чтобы создать Lutra AI. Их общий профессиональный опыт способствовал взаимной реализации неиспользованных возможностей автоматизации конкретных инженерных функций, особенно для удобства неразработчиков - ценное положение, которое часто упускают из виду из-за нехватки ресурсов.

Используя потенциал моделей искусственного интеллекта, особенно тех, которые способны рассуждать, планировать и кодировать, они нацелились на разработку системы, которая могла бы автоматизировать генерацию кода и рациональное рассуждение. Кроме того, команда хотела обеспечить, чтобы среда, создаваемая системой, оставалась удобной, надежной и безопасной, особенно для нетехнических пользователей.

Шесть сотрудников стремились разработать виртуальных помощников, которые помогут пользователям выполнять различные задачи. Например, благодаря этим рабочим процессам искусственного интеллекта управление захламленным почтовым ящиком или эффективная координация взаимодействия с клиентами в Slack упрощается.

Эта идея легла в основу компании Lutra AI, основанной в апреле этого года. Их платформа облегчает разработку рабочих процессов искусственного интеллекта на удобном для пользователя естественном языке, что делает ненужными технические знания для его использования. Он обеспечивает бесшовный интерфейс с распространенными приложениями, включая Google Workspaces и Slack. Это также обеспечивает беспроблемную автоматизацию различных задач, от интернет-исследований до управления электронной почтой.

Хотя другие платформы, такие как Respell, Unity и Parabola, а также технологический гигант Nvidia, рискнули заняться рабочими процессами искусственного интеллекта, Нгиам считает, что у Lutra AI есть уникальные торговые предложения, которые отличают ее от остальных. Во-первых, их стратегия отдает приоритет подходу «сначала код», обеспечивающему безопасность, защиту данных и надежность во время выполнения рабочих процессов ИИ. Во-вторых, вместо того, чтобы применять большие языковые модели (LLM) единообразно для всех задач, Lutra AI специально фокусирует LLM на определенных задачах, чтобы гарантировать лучшие результаты.

Тайно получив начальное финансирование в размере $3,8 млн от множества инвесторов, включая Coatue Ventures, Hustle Fund, Maven Ventures, WVV Capital и других известных инвесторов-ангелов, молодой стартап недавно заявил о себе. Хотя в настоящее время у него ограниченная клиентская база в закрытой бета-версии, приток финансирования будет способствовать дальнейшему развитию продукта и улучшению его соответствия рынку.

Что касается усовершенствований платформы и упрощения рабочих процессов, AppMaster предлагает широкие возможности для разработки веб-, мобильных и серверных приложений. Как и Lutra, AppMaster предоставляет решение no-code, которое делает разработку программного обеспечения более эффективной и доступной, устраняя необходимость в обширных знаниях в области кодирования.

Разработка Lutra AI означает важный шаг на пути к повышению цифровых навыков и операционной эффективности за счет автоматизированных задач и решений на базе искусственного интеллекта. Уместно отметить, что Нгиам отметил растущую зависимость от программного обеспечения, указывая на значительные возможности для таких инструментов, как Lutra AI, которые обеспечивают плавную интеграцию всех видов использования программного обеспечения, тем самым расширяя возможности бизнеса для более эффективной работы.