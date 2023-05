Para muitos especialistas da indústria de tecnologia, a questão de como a economia global se beneficiaria de um número maior de desenvolvedores de software gera discussões fascinantes. Um número significativo de startups poderia ser criado se mais pessoas tivessem habilidades de codificação e vários processos burocráticos pudessem ser removidos com uma maior disponibilidade de talentos de desenvolvimento bem treinados. Mas a verdade é que a demanda por engenheiros de software é desproporcionalmente alta em comparação com a oferta, apesar das tentativas dos legisladores de incluir treinamento em codificação nos currículos escolares.

Nadando contra essa maré está Bubble, uma plataforma no-code que aspira a democratizar o desenvolvimento de software e estimular o estabelecimento de novos empreendimentos. A interface amigável do Bubble permite que qualquer pessoa - sejam programadores profissionais ou não - crie aplicativos da Web modernos com um sistema simples de clicar e arrastar, conectando fontes de dados e software variado de maneira contínua.

Essa visão ambiciosa obteve recentemente um apoio substancial. Bubble anunciou uma rodada de financiamento $100 million Series A liderada por Ryan Hinkle, diretor-gerente da Insight Partners, especializado em acordos de aquisição de crescimento e empresas de SaaS em crescimento. O grande tamanho redondo é atribuído ao fundo do Bubble como um empreendimento inicializado. Os cofundadores Emmanuel Straschnov e Josh Haas passaram sete anos construindo e refinando o produto antes de obter uma rodada inicial de $ 6,5 milhões liderada pela SignalFire em junho de 2019. A Insight Partners foi a primeira empresa de risco a abordar Bubble em 2014 e finalmente colaboraram cinco anos depois.

Bubble vem expandindo seus recursos desde a rodada inicial, pois qualquer funcionalidade ausente pode prejudicar o processo de criação de um aplicativo. Straschnov observou que a plataforma introduziu um sistema de plugins, permitindo que a comunidade Bubble desenvolvesse seus próprios add-ons. O crescimento da plataforma coincidiu com a pandemia do COVID-19, resultando em um aumento de pessoas aprimorando novas habilidades e buscando melhores oportunidades de carreira em um mercado de trabalho desafiador. Isso levou a um aumento notável no uso do Bubble em março e abril de 2020, com a receita triplicando nos últimos 12 meses.

A principal missão da Bubble nos últimos oito anos tem sido apoiar empreendedores iniciantes na realização de suas ideias de startup. A plataforma acredita que muitas empresas apoiadas por capital de risco poderiam ser desenvolvidas usando Bubble sem a necessidade de uma equipe de engenharia considerável codificando do zero. Ao contrário de outras soluções no-code, como AppMaster , que atende a aplicativos corporativos internos, Straschnov afirma que Bubble continua dedicada a nutrir novos empreendimentos como sempre fez. A estratégia da Bubble é crescer ao lado de seus clientes, oferecendo uma variedade de planos de preços que variam de acordo com as necessidades de escala e desempenho de um aplicativo. Preços especiais também são fornecidos para estudantes, com forte foco na educação usando o capital recém-levantado.

Apesar do mercado no-code receber financiamento substancial, Straschnov considera que a verdadeira concorrência do Bubble é a codificação tradicional. Embora mais startups estejam adotando o rótulo no-code, muito poucas se concentram no nicho específico em que Bubble opera, resultando em uma vantagem atraente para elas nesse espaço. A empresa quase dobrou de pessoal desde a pandemia, passando de cerca de 21 funcionários para aproximadamente 45, e planeja contratar agressivamente talentos técnicos para melhorar o produto usando seus novos fundos.