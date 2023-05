Voor veel experts in de technologie-industrie roept de vraag hoe de wereldeconomie zou profiteren van een groter aantal softwareontwikkelaars boeiende discussies op. Er zou mogelijk een aanzienlijk aantal startups kunnen worden opgericht als meer mensen codeervaardigheden zouden hebben, en verschillende bureaucratische processen zouden kunnen worden verwijderd met een grotere beschikbaarheid van goed opgeleide ontwikkelaarstalenten. Maar de waarheid blijft dat de vraag naar software-engineers onevenredig hoog is in vergelijking met het aanbod, ondanks de pogingen van wetgevers om codeertraining op te nemen in schoolcurricula.

Tegen de stroom in zwemmen is Bubble, een no-code platform dat softwareontwikkeling wil democratiseren en de oprichting van nieuwe ondernemingen wil stimuleren. Met de gebruiksvriendelijke interface van Bubble kan iedereen - of het nu professionele programmeurs zijn of niet - moderne webapplicaties bouwen met een eenvoudig klik-en-sleepsysteem, waarbij gegevensbronnen en diverse software naadloos met elkaar worden verbonden.

Deze ambitieuze visie heeft recent veel steun gekregen. Bubble kondigde een $100 million Series A aan onder leiding van Ryan Hinkle, Managing Director van Insight Partners, die gespecialiseerd is in groei-buy-outdeals en groei-SaaS-bedrijven. Het grote ronde formaat wordt toegeschreven aan Bubble's achtergrond als een bootstrap onderneming. Mede-oprichters Emmanuel Straschnov en Josh Haas hebben zeven jaar besteed aan het bouwen en verfijnen van het product voordat ze in juni 2019 een startronde van $ 6,5 miljoen binnenhaalden onder leiding van SignalFire. Insight Partners was de eerste venture firma die Bubble benaderde in 2014, en ze hebben eindelijk vijf jaren later.

Bubble heeft zijn functies uitgebreid sinds de seed-ronde, omdat elke ontbrekende functionaliteit mogelijk een proces voor het bouwen van applicaties zou kunnen belemmeren. Straschnov merkte op dat het platform een plug-insysteem introduceerde, waardoor de Bubble gemeenschap hun eigen add-ons kon ontwikkelen. De groei van het platform viel samen met de COVID-19-pandemie, wat resulteerde in een golf van mensen die nieuwe vaardigheden aanscherpten en op zoek waren naar betere carrièremogelijkheden in een uitdagende arbeidsmarkt. Dit leidde tot een opmerkelijke toename van het gebruik van Bubble in maart en april 2020, waarbij de omzet in de afgelopen 12 maanden verdrievoudigde.

De kernmissie van Bubble in de afgelopen acht jaar was om beginnende ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun startup-ideeën. Het platform is van mening dat veel door durfkapitaal gesteunde bedrijven kunnen worden ontwikkeld met behulp van Bubble zonder dat een omvangrijk technisch team vanaf nul hoeft te coderen. In tegenstelling tot andere oplossingen no-code, zoals AppMaster , die zich richten op interne bedrijfsapps, beweert Straschnov dat Bubble zich blijft inzetten voor het koesteren van nieuwe ondernemingen zoals altijd. De strategie van Bubble is om samen met zijn klanten te groeien en een reeks prijsplannen aan te bieden die variëren op basis van de schaal- en prestatiebehoeften van een applicatie. Er zijn ook speciale prijzen voor studenten, met een sterke focus op onderwijs met behulp van het nieuw opgehaalde kapitaal.

Ondanks dat de no-code markt aanzienlijke financiering ontvangt, beschouwt Straschnov de echte concurrentie van Bubble als traditionele codering. Terwijl meer startups het no-code label adopteren, concentreren slechts weinigen zich op de specifieke niche waarin Bubble actief is, wat voor hen een overtuigend voordeel oplevert in die ruimte. Het bedrijf is sinds de pandemie bijna verdubbeld in personeelsbestand, van ongeveer 21 werknemers tot ongeveer 45, en is van plan om agressief technisch talent aan te nemen om het product te verbeteren met behulp van zijn nieuwe fondsen.