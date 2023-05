Đối với nhiều chuyên gia trong ngành công nghệ, câu hỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ được hưởng lợi như thế nào từ số lượng lớn hơn các nhà phát triển phần mềm đã thúc đẩy các cuộc thảo luận hấp dẫn. Một số lượng đáng kể các công ty khởi nghiệp có khả năng được tạo ra nếu nhiều người có kỹ năng mã hóa hơn và các quy trình quan liêu khác nhau có thể được loại bỏ với sự sẵn có cao hơn của các nhà phát triển tài năng được đào tạo bài bản. Nhưng sự thật vẫn là nhu cầu đối với các kỹ sư phần mềm cao một cách không tương xứng so với nguồn cung, bất chấp những nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm đưa việc đào tạo viết mã vào chương trình giảng dạy ở trường học.

Chống lại làn sóng này là Bubble, một nền tảng no-code mong muốn dân chủ hóa việc phát triển phần mềm và kích thích thành lập các dự án kinh doanh mới. Giao diện thân thiện với người dùng của Bubble cho phép bất kỳ ai – dù là lập trình viên chuyên nghiệp hay không – xây dựng các ứng dụng web hiện đại với hệ thống nhấp và kéo đơn giản, kết nối các nguồn dữ liệu và các loại phần mềm một cách liền mạch.

Tầm nhìn đầy tham vọng này gần đây đã nhận được sự ủng hộ đáng kể. Bubble đã công bố vòng tài trợ $100 million Series A do Ryan Hinkle, Giám đốc điều hành của Insight Partners, người chuyên về các giao dịch mua lại tăng trưởng và các công ty SaaS đang phát triển, dẫn đầu. Kích thước vòng ba lớn được cho là do nền tảng của Bubble là một nỗ lực tự khởi động. Những người đồng sáng lập Emmanuel Straschnov và Josh Haas đã dành bảy năm để xây dựng và tinh chỉnh sản phẩm trước khi nhận được vòng hạt giống trị giá 6,5 triệu đô la do SignalFire dẫn đầu vào tháng 6 năm 2019. Insight Partners là công ty đầu tư mạo hiểm đầu tiên tiếp cận Bubble vào năm 2014 và cuối cùng họ đã hợp tác năm Nhiều năm sau.

Bubble đã và đang mở rộng các tính năng của mình kể từ vòng hạt giống, vì bất kỳ chức năng nào vắng mặt đều có khả năng cản trở quá trình xây dựng ứng dụng. Straschnov quan sát thấy rằng nền tảng đã giới thiệu một hệ thống bổ trợ, cho phép cộng đồng Bubble phát triển các tiện ích bổ sung của riêng họ. Sự phát triển của nền tảng trùng hợp với đại dịch COVID-19, dẫn đến sự gia tăng số lượng người mài giũa các kỹ năng mới và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong một thị trường việc làm đầy thách thức. Điều này dẫn đến việc sử dụng Bubble tăng đáng kể vào tháng 3 và tháng 4 năm 2020, với doanh thu tăng gấp ba lần trong 12 tháng qua.

Sứ mệnh cốt lõi của Bubble trong tám năm qua là hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của họ. Nền tảng này tin rằng nhiều công ty được hỗ trợ bởi liên doanh có thể được phát triển bằng cách sử dụng Bubble mà không cần một nhóm kỹ sư khá lớn viết mã từ đầu. Không giống như các giải pháp no-code khác, chẳng hạn như AppMaster , phục vụ cho các ứng dụng nội bộ của công ty, Straschnov khẳng định rằng Bubble vẫn tận tâm nuôi dưỡng các dự án kinh doanh mới như mọi khi. Chiến lược của Bubble là phát triển cùng với khách hàng của mình, cung cấp nhiều gói giá khác nhau tùy theo nhu cầu về quy mô và hiệu suất của một ứng dụng. Giá đặc biệt cũng được cung cấp cho sinh viên, tập trung mạnh vào giáo dục bằng cách sử dụng vốn mới huy động được.

Mặc dù thị trường no-code nhận được nguồn tài trợ đáng kể, Straschnov coi sự cạnh tranh thực sự của Bubble là mã hóa truyền thống. Mặc dù ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp áp dụng nhãn no-code, nhưng rất ít công ty tập trung vào lĩnh vực cụ thể mà Bubble hoạt động, dẫn đến lợi thế hấp dẫn cho họ trong không gian đó. Công ty đã tăng gần gấp đôi số lượng nhân viên kể từ sau đại dịch, tăng từ khoảng 21 nhân viên lên khoảng 45 nhân viên và có kế hoạch thuê nhân tài kỹ thuật để cải thiện sản phẩm bằng cách sử dụng nguồn vốn mới của mình.