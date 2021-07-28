Teknoloji endüstrisindeki birçok uzman için, küresel ekonominin daha fazla sayıda yazılım geliştiriciden nasıl yararlanacağı sorusu büyüleyici tartışmalara yol açıyor. Daha fazla insanın kodlama becerisine sahip olması durumunda önemli sayıda yeni girişim potansiyel olarak yaratılabilir ve iyi eğitimli geliştirici yeteneklerinin daha yüksek mevcudiyeti ile çeşitli bürokratik süreçler ortadan kaldırılabilir. Ancak gerçek şu ki, yasa koyucuların kodlama eğitimini okul müfredatlarına dahil etme girişimlerine rağmen, yazılım mühendislerine olan talep arza kıyasla orantısız bir şekilde yüksek.

Yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeyi ve yeni girişimlerin kurulmasını teşvik etmeyi amaçlayan no-code bir platform olan Bubble, bu akıntıya karşı yüzüyor. Bubble'ın kullanıcı dostu arayüzü, profesyonel kodlayıcı olsun ya da olmasın, herkesin basit bir tıkla ve sürükle sistemiyle, veri kaynaklarını ve çeşitli yazılımları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak modern web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

Bu iddialı vizyon yakın zamanda önemli bir destek topladı. Bubble büyüme satın alma anlaşmaları ve büyüme SaaS şirketlerinde uzman olan Insight Partners'ın Genel Müdürü Ryan Hinkle liderliğindeki $100 million Series A finansman turunu duyurdu. Büyük yuvarlak boyut, Bubble'ın önyüklemeli bir çaba olarak geçmişine atfedilir. Kurucu ortaklar Emmanuel Straschnov ve Josh Haas, Haziran 2019'da SignalFire liderliğindeki 6,5 milyon dolarlık bir başlangıç turunu elde etmeden önce ürünü geliştirmek ve geliştirmek için yedi yıl harcadılar. Insight Partners, 2014'te Bubble yaklaşan ilk girişim şirketiydi ve sonunda beş iş birliği yaptılar. yıllar sonra.

Eksik herhangi bir işlevsellik potansiyel olarak bir uygulama oluşturma sürecini engelleyebileceğinden, Bubble, tohum turundan bu yana özelliklerini genişletiyor. Straschnov, platformun, Bubble topluluğunun kendi eklentilerini geliştirmesine izin veren bir eklenti sistemi sunduğunu gözlemledi. Platformun büyümesi, COVID-19 salgını ile aynı zamana denk geldi ve bu da zorlu bir iş piyasasında yeni beceriler edinen ve daha iyi kariyer fırsatları arayan insanların artmasına neden oldu. Bu, Mart ve Nisan 2020'de Bubble'ın kullanımında kayda değer bir artışa yol açtı ve gelir son 12 ayda üç katına çıktı.

Bubble'ın son sekiz yıldaki temel misyonu, gelişmekte olan girişimcilerin başlangıç fikirlerini gerçekleştirmelerine destek olmak olmuştur. Platform, birçok girişim destekli şirketin sıfırdan kodlama yapan büyük bir mühendislik ekibine ihtiyaç duymadan Bubble kullanılarak geliştirilebileceğine inanıyor. Dahili kurumsal uygulamalara hizmet veren AppMaster gibi diğer no-code çözümlerin aksine Straschnov, Bubble her zaman olduğu gibi yeni girişimleri beslemeye kendini adadığını iddia ediyor. Bubble'ın stratejisi, bir uygulamanın ölçek ve performans gereksinimlerine göre değişen bir dizi fiyatlandırma planı sunarak müşterilerinin yanında büyümek. Yeni toplanan sermaye kullanılarak eğitime güçlü bir şekilde odaklanılarak öğrenciler için özel fiyatlandırma da sağlanmaktadır.

Önemli miktarda fon alan no-code pazara rağmen Straschnov, Bubble'ın gerçek rekabetinin geleneksel kodlama olduğunu düşünüyor. Daha fazla girişim no-code etiketi benimserken, çok azı Bubble faaliyet gösterdiği belirli nişe odaklanıyor ve bu da onlar için o alanda zorlayıcı bir avantaj sağlıyor. Şirket, pandemiden bu yana çalışan sayısını neredeyse ikiye katlayarak yaklaşık 21 çalışandan yaklaşık 45'e çıktı ve yeni fonlarını kullanarak ürünü geliştirmek için teknik yetenekleri agresif bir şekilde işe almayı planlıyor.