Die Frage, wie die Weltwirtschaft von einer größeren Zahl von Softwareentwicklern profitieren würde, löst für viele Experten der Tech-Branche spannende Diskussionen aus. Eine beträchtliche Anzahl von Startups könnte möglicherweise gegründet werden, wenn mehr Menschen über Programmierkenntnisse verfügen, und verschiedene bürokratische Prozesse könnten mit einer höheren Verfügbarkeit gut ausgebildeter Entwicklertalente beseitigt werden. Aber die Wahrheit bleibt, dass die Nachfrage nach Softwareentwicklern im Vergleich zum Angebot unverhältnismäßig hoch ist, trotz der Versuche des Gesetzgebers, Programmierschulungen in die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen.

Gegen diesen Strom schwimmt Bubble, eine no-code -Plattform, die darauf abzielt, die Softwareentwicklung zu demokratisieren und die Gründung neuer Unternehmen anzuregen. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Bubble ermöglicht es jedem – ob professioneller Programmierer oder nicht –, moderne Webanwendungen mit einem einfachen Click-and-Drag-System zu erstellen und Datenquellen und verschiedene Software nahtlos zu verbinden.

Diese ehrgeizige Vision hat kürzlich erhebliche Unterstützung erhalten. Bubble kündigte eine $100 million Series A an, angeführt von Ryan Hinkle, Managing Director von Insight Partners, der sich auf Wachstums-Buyout-Deals und Wachstums-SaaS-Unternehmen spezialisiert hat. Die große runde Größe wird Bubbles Hintergrund als Bootstrap-Unterfangen zugeschrieben. Die Mitbegründer Emmanuel Straschnov und Josh Haas verbrachten sieben Jahre damit, das Produkt aufzubauen und zu verfeinern, bevor sie im Juni 2019 eine von SignalFire geleitete Seed-Runde in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar erhielten. Insight Partners war die erste Venture-Firma, die sich 2014 an Bubble wandte, und sie haben schließlich fünf zusammengearbeitet Jahre später.

Bubble hat seine Funktionen seit der Seed-Runde erweitert, da jede fehlende Funktionalität möglicherweise einen Anwendungserstellungsprozess behindern könnte. Straschnov stellte fest, dass die Plattform ein Plugin-System eingeführt hat, das es der Bubble Community ermöglicht, ihre eigenen Add-Ons zu entwickeln. Das Wachstum der Plattform fiel mit der COVID-19-Pandemie zusammen, was zu einer Welle von Menschen führte, die neue Fähigkeiten verbessern und bessere Karrieremöglichkeiten in einem herausfordernden Arbeitsmarkt suchen. Dies führte zu einem bemerkenswerten Anstieg der Nutzung von Bubble im März und April 2020, wobei sich die Einnahmen in den letzten 12 Monaten verdreifachten.

Die Kernaufgabe von Bubble bestand in den letzten acht Jahren darin, angehende Unternehmer bei der Verwirklichung ihrer Startup-Ideen zu unterstützen. Die Plattform glaubt, dass viele Venture-finanzierte Unternehmen mit Bubble entwickelt werden könnten, ohne dass ein beträchtliches Engineering-Team von Grund auf neu programmieren müsste. Im Gegensatz zu anderen no-code Lösungen wie AppMaster , die für interne Unternehmensanwendungen sorgen, versichert Straschnov, dass Bubble sich wie immer der Förderung neuer Unternehmungen verschrieben hat. Die Strategie von Bubble besteht darin, gemeinsam mit seinen Kunden zu wachsen und eine Reihe von Preisplänen anzubieten, die je nach Umfang und Leistungsanforderungen einer Anwendung variieren. Auch für Studenten werden Sonderpreise angeboten, wobei der Schwerpunkt auf der Bildung liegt und das neu aufgenommene Kapital verwendet wird.

Obwohl der no-code Markt beträchtliche Mittel erhält, sieht Straschnov die eigentliche Konkurrenz von Bubble im traditionellen Programmieren. Während immer mehr Startups das no-code Label übernehmen, konzentrieren sich nur sehr wenige auf die spezifische Nische, in der Bubble tätig ist, was ihnen in diesem Bereich einen überzeugenden Vorteil verschafft. Das Unternehmen hat seine Belegschaft seit der Pandemie von etwa 21 auf etwa 45 Mitarbeiter fast verdoppelt und plant, mit seinen neuen Mitteln aggressiv technische Talente einzustellen, um das Produkt zu verbessern.