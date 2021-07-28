对于科技行业的许多专家来说，全球经济将如何从大量软件开发人员中受益的问题引发了有趣的讨论。如果更多的人具有编码技能，则可能会创建大量的初创公司，并且随着训练有素的开发人才的可用性更高，可以消除各种官僚程序。但事实仍然是，尽管立法者试图将编码培训纳入学校课程，但与供应相比，对软件工程师的需求高得不成比例。

逆流而上的是Bubble ，这是一个no-code平台，旨在使软件开发民主化并刺激新企业的建立。 Bubble 的用户友好界面允许任何人（无论是否是专业编码人员）通过简单的点击和拖动系统构建现代 Web 应用程序，以无缝方式连接数据源和各种软件。

这一雄心勃勃的愿景最近获得了大力支持。 Bubble宣布了由 Insight Partners 常务董事 Ryan Hinkle 领投的$100 million Series A融资，他专门从事成长型收购交易和成长型 SaaS 公司。大轮规模归因于 Bubble 的背景是自力更生的努力。联合创始人 Emmanuel Straschnov 和 Josh Haas 花了七年时间构建和完善产品，然后于 2019 年 6 月获得由 SignalFire 领投的 650 万美元种子轮融资。早在 2014 年，Insight Partners 就是第一家接触Bubble风险投资公司，他们最终合作了五家多年后。

自种子轮以来， Bubble一直在扩展其功能，因为任何缺失的功能都可能阻碍应用程序构建过程。 Straschnov 观察到该平台引入了一个插件系统，允许Bubble社区开发自己的附加组件。该平台的发展恰逢 COVID-19 大流行，导致人们在充满挑战的就业市场中磨练新技能并寻求更好的职业机会。这导致 Bubble 在 2020 年 3 月和 2020 年 4 月的使用量显着增加，在过去 12 个月中收入增长了两倍。

过去八年来，Bubble 的核心使命一直是支持崭露头角的企业家实现他们的创业理念。该平台认为，许多风险投资支持的公司可以使用Bubble进行开发，而无需庞大的工程团队从头开始编码。与其他面向内部企业应用程序的no-code解决方案（如AppMaster不同，Straschnov 断言， Bubble仍一如既往地致力于培育新企业。 Bubble 的战略是与客户一起成长，根据应用程序的规模和性能需求提供一系列不同的定价计划。还为学生提供特价，重点关注使用新筹集的资金进行教育。

尽管no-code市场获得了大量资金，但 Straschnov 认为 Bubble 的真正竞争对手是传统编码。虽然越来越多的初创公司正在采用no-code标签，但很少有人专注于Bubble运营的特定利基市场，从而在该领域为他们带来了令人信服的优势。自大流行以来，该公司的员工人数几乎翻了一番，从大约 21 名员工增加到大约 45 名，并计划积极聘请技术人才，利用新资金改进产品。