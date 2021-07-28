Для многих экспертов в области высоких технологий вопрос о том, какую пользу получит мировая экономика от увеличения числа разработчиков программного обеспечения, вызывает увлекательные дискуссии. Потенциально можно было бы создать значительное количество стартапов, если бы больше людей обладало навыками кодирования, а различные бюрократические процессы можно было бы устранить с более высокой доступностью хорошо обученных талантов разработчиков. Но правда остается в том, что спрос на инженеров-программистов непропорционально высок по сравнению с предложением, несмотря на попытки законодателей включить обучение кодированию в школьные программы.

Плывет против этой волны Bubble, платформа no-code стремящаяся демократизировать разработку программного обеспечения и стимулировать создание новых предприятий. Удобный интерфейс Bubble позволяет любому — будь то профессиональный кодер или нет — создавать современные веб-приложения с помощью простой системы «щелкни и перетащи», соединяя источники данных и различное программное обеспечение бесшовным способом.

Это амбициозное видение недавно получило существенную поддержку. Bubble объявила о раунде финансирования $100 million Series A под руководством Райана Хинкля, управляющего директора Insight Partners, который специализируется на сделках по выкупу и росте SaaS-компаний. Большой круглый размер объясняется прошлым Баббла как начального усилия. Соучредители Эммануэль Страшнов и Джош Хаас потратили семь лет на создание и доработку продукта, прежде чем в июне 2019 года получили начальный раунд в размере 6,5 миллионов долларов под руководством Bubble. годы спустя.

Bubble расширяет свои функции с момента запуска, поскольку любая отсутствующая функциональность потенциально может помешать процессу создания приложения. Страшнов заметил, что платформа представила систему плагинов, позволяющую сообществу Bubble разрабатывать свои собственные дополнения. Рост платформы совпал с пандемией COVID-19, что привело к притоку людей, оттачивающих новые навыки и ищущих лучшие карьерные возможности на сложном рынке труда. Это привело к заметному увеличению использования Bubble в марте и апреле 2020 года, а доход утроился за последние 12 месяцев.

Основная миссия Bubble на протяжении последних восьми лет заключалась в том, чтобы поддерживать начинающих предпринимателей в реализации их стартап-идей. Платформа считает, что многие венчурные компании могут быть разработаны с использованием Bubble без необходимости в значительной команде инженеров, кодирующих с нуля. В отличие от других решений no-code, таких как AppMaster , которые обслуживают внутренние корпоративные приложения, Страшнов утверждает, что Bubble как и всегда, по-прежнему стремится развивать новые предприятия. Стратегия Bubble заключается в том, чтобы расти вместе со своими клиентами, предлагая ряд тарифных планов, варьирующихся в зависимости от масштаба и требований к производительности приложения. Для студентов также предусмотрены специальные цены, при этом особое внимание уделяется образованию с использованием недавно привлеченного капитала.

Несмотря на то, что рынок no-code получает значительное финансирование, Страшнов считает, что реальной конкуренцией Bubble является традиционное кодирование. В то время как все больше стартапов используют ярлык no-code, очень немногие концентрируются на конкретной нише, в которой работает Bubble, что дает им неоспоримое преимущество в этой области. После пандемии штат компании почти удвоился, увеличившись с 21 сотрудника до примерно 45, и планирует активно нанимать технических специалистов для улучшения продукта за счет новых средств.