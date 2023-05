Pour de nombreux experts de l'industrie technologique, la question de savoir comment l'économie mondiale bénéficierait d'un plus grand nombre de développeurs de logiciels suscite des discussions fascinantes. Un nombre important de startups pourraient potentiellement être créées si plus de personnes avaient des compétences en codage, et divers processus bureaucratiques pourraient être supprimés avec une plus grande disponibilité de talents de développeurs bien formés. Mais la vérité demeure que la demande d'ingénieurs en logiciel est disproportionnellement élevée par rapport à l'offre, malgré les tentatives des législateurs d'inclure la formation au codage dans les programmes scolaires.

Bubble, une plate-forme no-code qui aspire à démocratiser le développement de logiciels et à stimuler la création de nouvelles entreprises, nage à contre-courant. L'interface conviviale de Bubble permet à quiconque, qu'il soit codeur professionnel ou non, de créer des applications Web modernes avec un simple système de cliquer-glisser, en connectant des sources de données et divers logiciels de manière transparente.

Cette vision ambitieuse a récemment recueilli un soutien substantiel. Bubble a annoncé un cycle de financement $100 million Series A dirigé par Ryan Hinkle, directeur général d'Insight Partners, spécialisé dans les accords de rachat de croissance et les entreprises SaaS de croissance. La grande taille ronde est attribuée aux antécédents de Bubble en tant qu'effort amorcé. Les co-fondateurs Emmanuel Straschnov et Josh Haas ont passé sept ans à construire et à affiner le produit avant d'obtenir un tour de table de 6,5 millions de dollars dirigé par SignalFire en juin 2019. Insight Partners a été la première entreprise de capital-risque à approcher Bubble en 2014, et ils ont finalement collaboré cinq des années plus tard.

Bubble a étendu ses fonctionnalités depuis le tour de table, car toute fonctionnalité absente pourrait potentiellement entraver un processus de création d'applications. Straschnov a observé que la plate-forme a introduit un système de plugins, permettant à la communauté Bubble de développer ses propres add-ons. La croissance de la plateforme a coïncidé avec la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une vague de personnes perfectionnant de nouvelles compétences et recherchant de meilleures opportunités de carrière sur un marché du travail difficile. Cela a conduit à une augmentation notable de l'utilisation de Bubble en mars et avril 2020, avec un triplement des revenus au cours des 12 derniers mois.

La mission principale de Bubble au cours des huit dernières années a été d'accompagner les entrepreneurs en herbe dans la réalisation de leurs idées de startup. La plate-forme estime que de nombreuses entreprises soutenues par du capital-risque pourraient être développées à l'aide Bubble sans avoir besoin d'une équipe d'ingénieurs importante pour coder à partir de zéro. Contrairement à d'autres solutions no-code, telles que AppMaster , qui s'adressent aux applications d'entreprise internes, Straschnov affirme que Bubble reste dédié à nourrir de nouvelles entreprises comme il l'a toujours fait. La stratégie de Bubble consiste à se développer aux côtés de ses clients, en proposant une gamme de plans tarifaires variant en fonction de l'échelle et des besoins de performance d'une application. Des tarifs spéciaux sont également proposés aux étudiants, avec un fort accent sur l'éducation utilisant le capital nouvellement levé.

Bien que le marché no-code reçoive un financement substantiel, Straschnov considère que le véritable concurrent de Bubble est le codage traditionnel. Alors que de plus en plus de startups adoptent le label no-code, très peu se concentrent sur le créneau spécifique dans lequel Bubble opère, ce qui leur confère un avantage convaincant dans cet espace. L'entreprise a presque doublé ses effectifs depuis la pandémie, passant d'environ 21 employés à environ 45, et prévoit d'embaucher de manière agressive des talents techniques pour améliorer le produit en utilisant ses nouveaux fonds.