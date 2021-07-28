بالنسبة للعديد من الخبراء في صناعة التكنولوجيا ، فإن السؤال عن كيفية استفادة الاقتصاد العالمي من عدد أكبر من مطوري البرامج يثير مناقشات رائعة. يمكن إنشاء عدد كبير من الشركات الناشئة إذا كان لدى المزيد من الأشخاص مهارات الترميز ، ويمكن إزالة العديد من العمليات البيروقراطية مع توفر مواهب مطورين مدربين تدريباً جيداً بشكل أكبر. لكن تظل الحقيقة أن الطلب على مهندسي البرمجيات مرتفع بشكل غير متناسب مقارنة بالعرض ، على الرغم من محاولات المشرعين لتضمين التدريب على الترميز في المناهج المدرسية.

السباحة ضد هذا المد هي Bubble ، وهي منصة no-code تطمح إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات وتحفيز إنشاء مشاريع جديدة. تتيح واجهة Bubble سهلة الاستخدام لأي شخص - سواء أكان مبرمجًا محترفًا أم لا - إنشاء تطبيقات ويب حديثة باستخدام نظام بسيط للنقر والسحب ، وربط مصادر البيانات والبرامج المتنوعة بطريقة سلسة.

حظيت هذه الرؤية الطموحة مؤخرًا بدعم كبير. أعلنت Bubble عن جولة تمويل $100 million Series A بقيادة Ryan Hinkle ، العضو المنتدب لشركة Insight Partners ، المتخصص في صفقات الاستحواذ النامية وشركات SaaS للنمو. يُعزى حجم الجولة الكبير إلى خلفية Bubble كمحاولة تمهيدية. أمضى المؤسسان المشاركان Emmanuel Straschnov و Josh Haas سبع سنوات في بناء المنتج وتنقيته قبل الحصول على جولة أولية بقيمة 6.5 مليون دولار بقيادة SignalFire في يونيو 2019. كانت Insight Partners أول شركة مشاريع تقترب من Bubble في عام 2014 ، وقد تعاونوا أخيرًا مع خمسة بعد سنوات.

تعمل Bubble على توسيع ميزاتها منذ الجولة الأولية ، حيث من المحتمل أن تؤدي أي وظيفة غائبة إلى إعاقة عملية بناء التطبيق. لاحظ Straschnov أن النظام الأساسي قدم نظامًا للمكونات الإضافية ، مما يسمح لمجتمع Bubble بتطوير الوظائف الإضافية الخاصة بهم. تزامن نمو المنصة مع جائحة COVID-19 ، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يشحذون مهارات جديدة ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل في سوق عمل مليء بالتحديات. أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في استخدام Bubble في مارس وأبريل 2020 ، حيث تضاعفت الإيرادات ثلاث مرات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

كانت مهمة Bubble الأساسية على مدار السنوات الثماني الماضية هي دعم رواد الأعمال الناشئين في تحقيق أفكارهم الناشئة. تعتقد المنصة أنه يمكن تطوير العديد من الشركات المدعومة من المشاريع باستخدام Bubble دون الحاجة إلى فريق هندسي كبير للترميز من البداية. على عكس الحلول الأخرى no-code ، مثل AppMaster ، التي تلبي احتياجات التطبيقات الداخلية للشركات ، يؤكد Straschnov أن Bubble تظل مكرسة لرعاية المشاريع الجديدة كما فعلت دائمًا. تتمثل إستراتيجية Bubble في النمو جنبًا إلى جنب مع عملائها ، حيث تقدم مجموعة من خطط التسعير التي تختلف حسب احتياجات الحجم والأداء للتطبيق. يتم تقديم أسعار خاصة للطلاب أيضًا ، مع التركيز القوي على التعليم باستخدام رأس المال الذي تم رفعه حديثًا.

على الرغم من أن السوق no-code تتلقى تمويلًا كبيرًا ، إلا أن Straschnov يعتبر أن المنافسة الحقيقية لـ Bubble هي الترميز التقليدي. بينما يتبنى المزيد من الشركات الناشئة التسمية no-code ، يركز عدد قليل جدًا على المكانة المحددة التي تعمل بها Bubble ، مما يؤدي إلى ميزة مقنعة لهم في هذا المجال. تضاعفت الشركة تقريبًا في عدد الموظفين منذ الوباء ، حيث نمت من حوالي 21 موظفًا إلى حوالي 45 موظفًا ، وتخطط لتوظيف المواهب الفنية بقوة لتحسين المنتج باستخدام أموالها الجديدة.