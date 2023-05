Per molti esperti del settore tecnologico, la questione di come l'economia globale trarrebbe vantaggio da un numero maggiore di sviluppatori di software suscita discussioni affascinanti. Un numero significativo di startup potrebbe potenzialmente essere creato se più persone avessero capacità di programmazione e vari processi burocratici potrebbero essere rimossi con una maggiore disponibilità di talenti di sviluppo ben addestrati. Ma la verità rimane che la domanda di ingegneri del software è sproporzionatamente alta rispetto all'offerta, nonostante i tentativi dei legislatori di includere la formazione sulla codifica nei programmi scolastici.

Nuota contro questa marea è Bubble, una piattaforma no-code che aspira a democratizzare lo sviluppo del software e stimolare la creazione di nuove imprese. L'interfaccia user-friendly di Bubble consente a chiunque, programmatori professionisti o meno, di creare moderne applicazioni Web con un semplice sistema di trascinamento, collegando fonti di dati e software assortiti in modo trasparente.

Questa visione ambiziosa ha recentemente ottenuto un sostegno sostanziale. Bubble ha annunciato un round di finanziamento $100 million Series A guidato da Ryan Hinkle, amministratore delegato di Insight Partners, specializzato in accordi di acquisizione di crescita e società SaaS in crescita. La grande dimensione rotonda è attribuita al background di Bubble come uno sforzo avviato. I co-fondatori Emmanuel Straschnov e Josh Haas hanno trascorso sette anni a costruire e perfezionare il prodotto prima di ottenere un seed round da 6,5 milioni di dollari guidato da SignalFire nel giugno 2019. Insight Partners è stata la prima società di venture capital ad avvicinarsi a Bubble nel 2014 e hanno finalmente collaborato cinque anni dopo.

Bubble ha ampliato le sue funzionalità sin dal seed round, poiché qualsiasi funzionalità assente potrebbe potenzialmente ostacolare un processo di creazione di applicazioni. Straschnov ha osservato che la piattaforma ha introdotto un sistema di plug-in, consentendo alla comunità Bubble di sviluppare i propri componenti aggiuntivi. La crescita della piattaforma è coincisa con la pandemia di COVID-19, che ha portato a un'ondata di persone che hanno affinato nuove competenze e cercato migliori opportunità di carriera in un mercato del lavoro impegnativo. Ciò ha portato a un notevole aumento dell'utilizzo di Bubble a marzo e aprile 2020, con entrate triplicate negli ultimi 12 mesi.

La missione principale di Bubble negli ultimi otto anni è stata quella di supportare gli imprenditori in erba nella realizzazione delle loro idee di avvio. La piattaforma ritiene che molte società sostenute da venture capital potrebbero essere sviluppate utilizzando Bubble senza la necessità di un considerevole team di ingegneri che codifichi da zero. A differenza di altre soluzioni no-code, come AppMaster , che si rivolgono alle app aziendali interne, Straschnov afferma che Bubble rimane dedito a coltivare nuove iniziative come ha sempre fatto. La strategia di Bubble è quella di crescere insieme ai suoi clienti, offrendo una gamma di piani tariffari che variano in base alla scala e alle esigenze di prestazioni di un'applicazione. Sono inoltre previsti prezzi speciali per gli studenti, con una forte attenzione all'istruzione utilizzando il capitale appena raccolto.

Nonostante il mercato no-code riceva cospicui finanziamenti, Straschnov ritiene che la vera concorrenza di Bubble sia la codifica tradizionale. Mentre sempre più startup stanno adottando l'etichetta no-code, pochissime si concentrano sulla nicchia specifica in cui opera Bubble, il che si traduce in un vantaggio convincente per loro in quello spazio. L'azienda ha quasi raddoppiato il personale dalla pandemia, passando da circa 21 dipendenti a circa 45, e prevede di assumere in modo aggressivo talenti tecnici per migliorare il prodotto utilizzando i suoi nuovi fondi.