A Amazon Web Services (AWS) anunciou recentemente o lançamento do AWS Glue Data Quality, uma solução sem servidor projetada para fornecer gerenciamento de dados de alta qualidade em lagos de dados e pipelines. À medida que os lagos de dados ganham popularidade, garantir a qualidade dos dados torna-se fundamental para evitar que se transformem em pântanos de dados. No entanto, estabelecer a qualidade dos dados normalmente envolve trabalho manual e processos demorados. O AWS Glue Data Quality simplifica a gestão da qualidade dos dados e reduz significativamente o tempo gasto em tarefas manuais de vários dias para meras horas.

O serviço automatiza o cálculo das estatísticas dos dados, sugere regras de qualidade dos dados e monitoriza os dados, enviando alertas quando é detectada uma quebra na qualidade dos dados. Consequentemente, a identificação de dados em falta, desactualizados ou incorrectos torna-se mais eficiente, poupando as empresas a potenciais impactos negativos. Como parte da suite AWS Glue, o AWS Glue Data Quality elimina a necessidade de gestão e manutenção da infra-estrutura. O serviço automatiza o processo de computação de estatísticas de dados e recomenda regras de qualidade de dados, melhorando a actualidade, a precisão e a integridade dos dados.

Esta automatização não só reduz o trabalho manual envolvido na análise de dados e na identificação de regras, como também permite a utilização de regras de qualidade de dados predefinidas. Para obter uma lista extensa de regras suportadas, consulte a DQDL (Data Quality Definition Language). Além disso, o AWS Glue Data Quality é acessível por meio de várias plataformas, incluindo o AWS Glue Data Catalog, o Glue Studio e os notebooks do Glue Studio. Essa versatilidade permite que os administradores de dados definam regras no Catálogo de dados, enquanto os desenvolvedores podem criar pipelines de integração de dados usando interfaces baseadas em notebook. Além disso, os engenheiros de dados podem enviar trabalhos a partir do seu editor de código preferido através de sessões interactivas.

À semelhança da AWS, a plataforma AppMaster oferece uma ferramenta abrangente, no-code, para o desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis. As suas poderosas funcionalidades, como a modelação visual de dados, as aplicações Web com capacidade de resposta e a capacidade de gerar código-fonte para várias plataformas, ajudam as empresas a desenvolver aplicações de forma mais rápida e económica. Quer se trate de gerir o AWS Glue Data Quality ou de tirar partido de ferramentas como a plataforma AppMaster, a transformação digital está a tornar-se mais acessível e eficiente para as empresas. Para mais soluções de AppMaster, sinta-se à vontade para explorar a criação de software empresarial sem código, aprender a reduzir os custos de desenvolvimento de software e conhecer as melhores ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis para 2023.