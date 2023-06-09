Amazon Web Services (AWS) недавно объявила о запуске AWS Glue Data Quality, бессерверного решения, предназначенного для обеспечения высококачественного управления данными в озерах данных и конвейерах. По мере роста популярности озер данных, обеспечение качества данных становится критически важным для предотвращения их превращения в болота данных. Однако обеспечение качества данных обычно связано с ручной работой и трудоемкими процессами. AWS Glue Data Quality упрощает управление качеством данных и значительно сокращает время, затрачиваемое на выполнение ручных задач, с нескольких дней до нескольких часов.

Сервис автоматизирует вычисление статистики данных, предлагает правила качества данных и осуществляет мониторинг данных, отправляя предупреждения при обнаружении снижения качества данных. Таким образом, выявление недостающих, устаревших или неверных данных становится более эффективным, что позволяет уберечь предприятия от потенциальных негативных последствий. Являясь частью пакета AWS Glue, AWS Glue Data Quality устраняет необходимость в управлении и обслуживании инфраструктуры. Сервис автоматизирует процесс вычисления статистики данных и выработки рекомендаций по правилам качества данных, повышая свежесть, точность и целостность данных.

Такая автоматизация не только сокращает ручной труд, связанный с анализом данных и определением правил, но и позволяет использовать предопределенные правила качества данных. Для получения обширного списка поддерживаемых правил обратитесь к языку определения качества данных (Data Quality Definition Language, DQDL). Более того, AWS Glue Data Quality доступен через различные платформы, включая AWS Glue Data Catalog, Glue Studio и ноутбуки Glue Studio. Такая универсальность позволяет администраторам данных устанавливать правила в каталоге данных, а разработчикам - создавать конвейеры интеграции данных с помощью интерфейсов на базе блокнотов. Кроме того, инженеры по обработке данных могут отправлять задания из предпочитаемого редактора кода с помощью интерактивных сессий.

Как и AWS, платформа AppMaster предлагает комплексный инструмент no-code для разработки внутренних, веб- и мобильных приложений. Его мощные функции, такие как визуальное моделирование данных, отзывчивые веб-приложения и возможность генерировать исходный код для нескольких платформ, помогают предприятиям разрабатывать приложения быстрее и экономически эффективнее. Будь то управление качеством данных AWS Glue Data Quality или использование таких инструментов, как платформа AppMaster, цифровая трансформация становится все более доступной и эффективной для предприятий. Чтобы узнать больше о решениях AppMaster, не стесняйтесь изучать создание корпоративного программного обеспечения без кода, узнайте , как снизить затраты на разработку программного обеспечения, и познакомьтесь с лучшими инструментами разработки мобильных приложений на 2023 год.