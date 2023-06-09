亚马逊网络服务（AWS）最近宣布推出AWS Glue Data Quality，这是一个无服务器解决方案，旨在为整个数据湖和管道提供高质量的数据管理。随着数据湖的普及，确保数据质量变得至关重要，以防止它们变成数据沼泽。然而，建立数据质量通常涉及手动工作和耗时的过程。AWS Glue Data Quality简化了数据质量的管理，大大减少了人工任务的时间，从几天到几小时。

该服务自动计算数据统计，建议数据质量规则，并监控数据，在发现数据质量下降时发出警报。因此，识别缺失的、过时的或不正确的数据变得更加有效，使企业免受潜在的不利影响。作为AWS Glue套件的一部分，AWS Glue Data Quality消除了对基础设施管理和维护的需求。该服务将计算数据统计和推荐数据质量规则的过程自动化，改善数据的新鲜度、准确性和完整性。

这种自动化不仅减少了数据分析和规则识别所涉及的人工劳动，而且还允许使用预定义的数据质量规则。关于支持的规则的广泛列表，请参阅数据质量定义语言（DQDL）。此外，AWS Glue数据质量可以通过多个平台访问，包括AWS Glue数据目录、Glue Studio和Glue Studio笔记本。这种多功能性使数据管理员能够在数据目录中设置规则，而开发人员可以使用基于笔记本的界面构建数据集成管道。此外，数据工程师可以通过互动会议从他们喜欢的代码编辑器中提交作业。

与AWS类似，AppMaster平台为后端、网络和移动应用开发提供了一个全面的、no-code 。其强大的功能，如可视化数据建模、响应式网络应用，以及为多个平台生成源代码的能力，帮助企业更快、更经济地开发应用。无论是管理AWS Glue数据质量，还是利用AppMaster 平台等工具，数字化转型对企业来说都变得更加方便和高效。如需进一步了解AppMaster'的解决方案，请随时探索用无代码构建企业软件，学习如何降低软件开发成本，并了解2023年最佳移动应用开发工具。