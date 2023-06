Amazon Web Services (AWS) ha recentemente annunciato il lancio di AWS Glue Data Quality, una soluzione serverless progettata per fornire una gestione dei dati di alta qualità attraverso data lake e pipeline. Con la diffusione dei data lake, garantire la qualità dei dati diventa fondamentale per evitare che si trasformino in paludi di dati. Tuttavia, la definizione della qualità dei dati comporta generalmente un lavoro manuale e processi che richiedono molto tempo. AWS Glue Data Quality semplifica la gestione della qualità dei dati e riduce significativamente il tempo impiegato per le attività manuali da diversi giorni a poche ore.

Il servizio automatizza il calcolo delle statistiche dei dati, suggerisce regole di qualità dei dati e monitora i dati, inviando avvisi quando viene rilevato un calo della qualità dei dati. Di conseguenza, l'identificazione di dati mancanti, obsoleti o errati diventa più efficiente, salvando le aziende da potenziali impatti negativi. Come parte della suite AWS Glue, AWS Glue Data Quality elimina la necessità di gestire e mantenere l'infrastruttura. Il servizio automatizza il processo di calcolo delle statistiche dei dati e di raccomandazione delle regole di qualità dei dati, migliorando la freschezza, l'accuratezza e l'integrità dei dati.

Questa automazione non solo riduce il lavoro manuale necessario per l'analisi dei dati e l'identificazione delle regole, ma consente anche di utilizzare regole di qualità dei dati predefinite. Per un elenco completo delle regole supportate, consultare il Data Quality Definition Language (DQDL). Inoltre, AWS Glue Data Quality è accessibile tramite diverse piattaforme, tra cui AWS Glue Data Catalog, Glue Studio e Glue Studio notebook. Questa versatilità consente ai data steward di impostare le regole nel Data Catalog, mentre gli sviluppatori possono creare pipeline di integrazione dei dati utilizzando interfacce basate su notebook. Inoltre, i data engineer possono inviare lavori dal loro editor di codice preferito attraverso sessioni interattive.

Come AWS, la piattaforma AppMaster offre uno strumento completo, no-code, per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Le sue potenti funzionalità, come la modellazione visiva dei dati, le applicazioni web reattive e la possibilità di generare codice sorgente per più piattaforme, aiutano le aziende a sviluppare applicazioni in modo più rapido ed economico. Che si tratti di gestire AWS Glue Data Quality o di sfruttare strumenti come la piattaforma AppMaster, la trasformazione digitale sta diventando più accessibile ed efficiente per le aziende. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di AppMaster, non esitate a esplorare la creazione di software aziendale con il no-code, a scoprire come ridurre i costi di sviluppo del software e a conoscere i migliori strumenti di sviluppo di app mobili per il 2023.