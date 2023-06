Amazon Web Services (AWS) ogłosił niedawno uruchomienie AWS Glue Data Quality, bezserwerowego rozwiązania zaprojektowanego w celu zapewnienia wysokiej jakości zarządzania danymi w jeziorach danych i potokach. W miarę jak jeziora danych zyskują na popularności, zapewnienie jakości danych staje się kluczowe, aby zapobiec przekształceniu ich w bagna danych. Jednak ustalenie jakości danych zazwyczaj wiąże się z pracą ręczną i czasochłonnymi procesami. AWS Glue Data Quality usprawnia zarządzanie jakością danych i znacznie skraca czas poświęcany na ręczne zadania z kilku dni do zaledwie godzin.

Usługa automatyzuje obliczanie statystyk danych, sugeruje reguły jakości danych i monitoruje dane, wysyłając alerty w przypadku wykrycia spadku jakości danych. W rezultacie identyfikacja brakujących, nieaktualnych lub nieprawidłowych danych staje się bardziej wydajna, chroniąc firmy przed potencjalnymi negatywnymi skutkami. Jako część pakietu AWS Glue, AWS Glue Data Quality eliminuje potrzebę zarządzania i konserwacji infrastruktury. Usługa automatyzuje proces obliczania statystyk danych i rekomendowania reguł jakości danych, poprawiając ich świeżość, dokładność i integralność.

Automatyzacja ta nie tylko zmniejsza nakład pracy ręcznej związanej z analizą danych i identyfikacją reguł, ale także umożliwia korzystanie z predefiniowanych reguł jakości danych. Obszerna lista obsługiwanych reguł znajduje się w Data Quality Definition Language (DQDL). Co więcej, AWS Glue Data Quality jest dostępne za pośrednictwem wielu platform, w tym AWS Glue Data Catalog, Glue Studio i Glue Studio notebooks. Ta wszechstronność umożliwia administratorom danych ustawianie reguł w katalogu danych, podczas gdy programiści mogą tworzyć potoki integracji danych za pomocą interfejsów opartych na notatnikach. Ponadto inżynierowie danych mogą przesyłać zadania z preferowanego edytora kodu za pośrednictwem interaktywnych sesji.

Podobnie jak AWS, platforma AppMaster oferuje kompleksowe narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Jego zaawansowane funkcje, takie jak wizualne modelowanie danych, responsywne aplikacje internetowe i możliwość generowania kodu źródłowego dla wielu platform, pomagają firmom tworzyć aplikacje szybciej i bardziej opłacalnie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie jakością danych AWS Glue, czy o wykorzystanie narzędzi takich jak platforma AppMaster, transformacja cyfrowa staje się bardziej dostępna i wydajna dla firm. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań AppMaster, zachęcamy do zapoznania się z budowaniem oprogramowania dla przedsiębiorstw bez użycia kodu, dowiedzenia się, jak obniżyć koszty tworzenia oprogramowania i poznania najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych w 2023 roku.