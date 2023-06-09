أعلنت Amazon Web Services (AWS) مؤخرًا عن إطلاق AWS Glue Data Quality ، وهو حل بدون خادم مصمم لتوفير إدارة بيانات عالية الجودة عبر بحيرات البيانات وخطوط الأنابيب. مع اكتساب بحيرات البيانات شعبية ، يصبح ضمان جودة البيانات أمرًا بالغ الأهمية لمنعها من التحول إلى مستنقعات بيانات. ومع ذلك ، فإن تحديد جودة البيانات يتضمن عادةً عملاً يدويًا وعمليات تستغرق وقتًا طويلاً. تعمل AWS Glue Data Quality على تبسيط إدارة جودة البيانات وتقليل الوقت المستغرق في المهام اليدوية بشكل كبير من عدة أيام إلى مجرد ساعات.

تعمل الخدمة على أتمتة حساب إحصائيات البيانات ، وتقترح قواعد جودة البيانات ، وتراقب البيانات ، وترسل التنبيهات عند اكتشاف انخفاض في جودة البيانات. وبالتالي ، يصبح تحديد البيانات المفقودة أو القديمة أو غير الصحيحة أكثر كفاءة ، مما يحفظ الشركات من الآثار السلبية المحتملة. كجزء من مجموعة AWS Glue ، يلغي AWS Glue Data Quality الحاجة إلى إدارة البنية التحتية وصيانتها. تعمل الخدمة على أتمتة عملية حساب إحصائيات البيانات والتوصية بقواعد جودة البيانات ، وتحسين حداثة البيانات ودقتها وسلامتها.

لا تقلل هذه الأتمتة من العمل اليدوي المتضمن في تحليل البيانات وتحديد القواعد فحسب ، بل تسمح أيضًا باستخدام قواعد جودة البيانات المحددة مسبقًا. للحصول على قائمة شاملة من القواعد المدعومة ، ارجع إلى لغة تعريف جودة البيانات (DQDL). علاوة على ذلك ، يمكن الوصول إلى جودة بيانات AWS Glue عبر منصات متعددة ، بما في ذلك AWS Glue Data Catalog و Glue Studio و Glue Studio الدفترية. يعمل هذا التنوع على تمكين مضيفي البيانات من تعيين القواعد في كتالوج البيانات ، بينما يمكن للمطورين إنشاء خطوط أنابيب لتكامل البيانات باستخدام واجهات تستند إلى الكمبيوتر الدفتري. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمهندسي البيانات تقديم وظائف من محرر الكود المفضل لديهم من خلال جلسات تفاعلية.

على غرار AWS ، توفر منصة AppMaster أداة شاملة no-code لتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية. تساعد ميزاته القوية ، مثل نمذجة البيانات المرئية وتطبيقات الويب سريعة الاستجابة والقدرة على إنشاء كود المصدر لمنصات متعددة ، الشركات على تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. سواء كانت إدارة جودة بيانات AWS Glue أو الاستفادة من أدوات مثل منصة AppMaster ، أصبح التحول الرقمي أكثر سهولة وفعالية للشركات. لمزيد من حلول AppMaster ، لا تتردد في استكشاف إنشاء برامج مؤسسية بدون رمز ، وتعلم كيفية تقليل تكاليف تطوير البرامج ، والتعرف على أفضل أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لعام 2023 .