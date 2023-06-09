Amazon Web Services (AWS), kısa süre önce veri gölleri ve ardışık düzenlerinde yüksek kaliteli veri yönetimi sağlamak için tasarlanmış sunucusuz bir çözüm olan AWS Glue Data Quality'nin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Veri gölleri popülerlik kazandıkça, veri bataklıklarına dönüşmelerini önlemek için veri kalitesinin sağlanması kritik hale geliyor. Ancak, veri kalitesinin oluşturulması tipik olarak manuel çalışmayı ve zaman alan süreçleri içerir. AWS Glue Data Quality, veri kalitesi yönetimini kolaylaştırır ve manuel görevlere harcanan süreyi birkaç günden yalnızca saatlere önemli ölçüde azaltır.

Hizmet, veri istatistiklerinin hesaplanmasını otomatikleştirir, veri kalitesi kuralları önerir ve verileri izleyerek, veri kalitesinde bir düşüş algılandığında uyarılar gönderir. Sonuç olarak, eksik, eski veya yanlış verilerin belirlenmesi daha verimli hale gelir ve işletmeleri potansiyel olumsuz etkilerden kurtarır. AWS Glue paketinin bir parçası olan AWS Glue Data Quality, altyapı yönetimi ve bakım ihtiyacını ortadan kaldırır. Hizmet, veri istatistiklerini hesaplama ve veri kalitesi kuralları önerme sürecini otomatikleştirerek veri tazeliğini, doğruluğunu ve bütünlüğünü geliştirir.

Bu otomasyon, yalnızca veri analizi ve kural belirlemede yer alan el emeğini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda önceden tanımlanmış veri kalitesi kurallarının kullanılmasına da izin verir. Desteklenen kuralların kapsamlı bir listesi için Veri Kalitesi Tanımlama Dili'ne (DQDL) bakın. Ayrıca AWS Glue Data Quality'ye AWS Glue Data Catalog, Glue Studio ve Glue Studio not defterleri dahil olmak üzere birden çok platform aracılığıyla erişilebilir. Bu çok yönlülük, veri görevlilerine Data Catalog'da kurallar belirleme yetkisi verirken, geliştiriciler not defteri tabanlı arabirimleri kullanarak veri tümleştirme ardışık düzenleri oluşturabilir. Ek olarak, veri mühendisleri etkileşimli oturumlar aracılığıyla tercih ettikleri kod düzenleyiciden iş gönderebilirler.

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