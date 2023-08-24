No-Code адаптация сотрудников

Адаптация сотрудников No-Code представляет собой инновационный, эффективный и экономически выгодный подход к оптимизации процесса приема новых сотрудников в организацию за счет использования инструментов и платформ no-code, таких как AppMaster, для разработки и внедрения комплексных, интерактивных и полностью настраиваемые приложения для адаптации, не требующие каких-либо предварительных знаний в области программирования или кодирования. Этот процесс дает возможность персоналу отдела кадров, менеджерам по найму и другим нетехническим заинтересованным сторонам создавать, изменять и развертывать необходимые приложения для поддержки различных потребностей процесса адаптации сотрудников и предоставлять новым сотрудникам увлекательный и интерактивный опыт адаптации, одновременно ускоряя их время. -к производительности.

В мире, где конкуренция за лучшие таланты является жесткой, а удержание сотрудников имеет решающее значение, компании все чаще ищут способы оптимизировать свои процедуры адаптации, чтобы повысить вовлеченность и успех новых сотрудников. По данным Общества управления человеческими ресурсами (SHRM), до 50% новых сотрудников покидают свои рабочие места в течение первых 18 месяцев работы. Однако исследование Glassdoor показало, что надежный и хорошо структурированный процесс адаптации может улучшить показатели удержания сотрудников до 82% и повысить производительность более чем на 70%.

Адаптация сотрудников No-Code использует возможности технологии no-code, позволяя организациям создавать индивидуальные приложения, соответствующие их динамическим требованиям к адаптации. Это может варьироваться от создания виртуального тура по их офисам до предоставления персонализированных модулей обучения сотрудникам в форме контента электронного обучения, викторин и анкет. Кроме того, эти приложения можно интегрировать в другие бизнес-системы, такие как HRIS, системы расчета заработной платы и порталы учета рабочего времени, чтобы синхронизировать записи и данные сотрудников для беспрепятственного управления.

Используя платформу AppMaster, компании могут создавать приложения для адаптации сотрудников для нескольких интерфейсов, таких как серверные, веб- и мобильные платформы, с помощью интерфейса drag and drop AppMaster, визуального дизайнера бизнес-процессов (BP) и REST API и endpoints WebSocket Secure (WSS). Это исключает необходимость использования собственных или внешних ИТ-команд для создания, обслуживания и обновления приложений, тем самым значительно снижая затраты на разработку, риски развертывания и сложности обслуживания программного обеспечения. Кроме того, это сокращает время, необходимое для внесения изменений в производство, позволяя организациям постоянно совершенствовать и внедрять инновации в свой процесс адаптации в ответ на меняющиеся ожидания сотрудников и требования бизнеса.

Одним из уникальных преимуществ использования AppMaster для решений по адаптации сотрудников No-Code является серверный подход к разработке мобильных приложений. Эта функция позволяет клиентам обновлять или изменять пользовательский интерфейс (UI), логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в Apple App Store или Google Play Store. Это позволяет сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму оперативно принимать меры в режиме реального времени для оптимизации процесса адаптации новых сотрудников.

Еще одним важным преимуществом, которое предлагает AppMaster, является его стремление устранить техническую задолженность. Восстанавливая приложения с нуля при каждом изменении проекта, организации могут быть уверены, что их адаптационные приложения останутся масштабируемыми, отзывчивыми и будут соответствовать последним технологическим достижениям. AppMaster также поддерживает интеграцию с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, обеспечивая надежное хранение данных и управление ими.

Адаптация сотрудников No-Code представляет собой революционный подход к оптимизации процесса найма новых сотрудников и повышению уровня удержания сотрудников. Используя платформу AppMaster, компании любого размера могут создавать индивидуальные, интерактивные и масштабируемые приложения для адаптации без каких-либо знаний в области программирования, что обеспечивает более быстрый, эффективный и экономичный процесс адаптации, адаптированный к уникальным потребностям их сотрудников. Благодаря постоянному совершенствованию технологии No-Code no-code выходит далеко за рамки простого адаптации, поскольку теперь организации могут использовать возможности этой технологии для решения множества кадровых, административных и операционных задач, повышая общую производительность. гибкость бизнеса и удовлетворенность сотрудников.