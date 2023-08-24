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No-Code адаптация сотрудников

24, авг. 2023

Адаптация сотрудников No-Code представляет собой инновационный, эффективный и экономически выгодный подход к оптимизации процесса приема новых сотрудников в организацию за счет использования инструментов и платформ no-code, таких как AppMaster, для разработки и внедрения комплексных, интерактивных и полностью настраиваемые приложения для адаптации, не требующие каких-либо предварительных знаний в области программирования или кодирования. Этот процесс дает возможность персоналу отдела кадров, менеджерам по найму и другим нетехническим заинтересованным сторонам создавать, изменять и развертывать необходимые приложения для поддержки различных потребностей процесса адаптации сотрудников и предоставлять новым сотрудникам увлекательный и интерактивный опыт адаптации, одновременно ускоряя их время. -к производительности.

В мире, где конкуренция за лучшие таланты является жесткой, а удержание сотрудников имеет решающее значение, компании все чаще ищут способы оптимизировать свои процедуры адаптации, чтобы повысить вовлеченность и успех новых сотрудников. По данным Общества управления человеческими ресурсами (SHRM), до 50% новых сотрудников покидают свои рабочие места в течение первых 18 месяцев работы. Однако исследование Glassdoor показало, что надежный и хорошо структурированный процесс адаптации может улучшить показатели удержания сотрудников до 82% и повысить производительность более чем на 70%.

Адаптация сотрудников No-Code использует возможности технологии no-code, позволяя организациям создавать индивидуальные приложения, соответствующие их динамическим требованиям к адаптации. Это может варьироваться от создания виртуального тура по их офисам до предоставления персонализированных модулей обучения сотрудникам в форме контента электронного обучения, викторин и анкет. Кроме того, эти приложения можно интегрировать в другие бизнес-системы, такие как HRIS, системы расчета заработной платы и порталы учета рабочего времени, чтобы синхронизировать записи и данные сотрудников для беспрепятственного управления.

Используя платформу AppMaster, компании могут создавать приложения для адаптации сотрудников для нескольких интерфейсов, таких как серверные, веб- и мобильные платформы, с помощью интерфейса drag and drop AppMaster, визуального дизайнера бизнес-процессов (BP) и REST API и endpoints WebSocket Secure (WSS). Это исключает необходимость использования собственных или внешних ИТ-команд для создания, обслуживания и обновления приложений, тем самым значительно снижая затраты на разработку, риски развертывания и сложности обслуживания программного обеспечения. Кроме того, это сокращает время, необходимое для внесения изменений в производство, позволяя организациям постоянно совершенствовать и внедрять инновации в свой процесс адаптации в ответ на меняющиеся ожидания сотрудников и требования бизнеса.

Одним из уникальных преимуществ использования AppMaster для решений по адаптации сотрудников No-Code является серверный подход к разработке мобильных приложений. Эта функция позволяет клиентам обновлять или изменять пользовательский интерфейс (UI), логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в Apple App Store или Google Play Store. Это позволяет сотрудникам отдела кадров и менеджерам по найму оперативно принимать меры в режиме реального времени для оптимизации процесса адаптации новых сотрудников.

Еще одним важным преимуществом, которое предлагает AppMaster, является его стремление устранить техническую задолженность. Восстанавливая приложения с нуля при каждом изменении проекта, организации могут быть уверены, что их адаптационные приложения останутся масштабируемыми, отзывчивыми и будут соответствовать последним технологическим достижениям. AppMaster также поддерживает интеграцию с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, обеспечивая надежное хранение данных и управление ими.

Адаптация сотрудников No-Code представляет собой революционный подход к оптимизации процесса найма новых сотрудников и повышению уровня удержания сотрудников. Используя платформу AppMaster, компании любого размера могут создавать индивидуальные, интерактивные и масштабируемые приложения для адаптации без каких-либо знаний в области программирования, что обеспечивает более быстрый, эффективный и экономичный процесс адаптации, адаптированный к уникальным потребностям их сотрудников. Благодаря постоянному совершенствованию технологии No-Code no-code выходит далеко за рамки простого адаптации, поскольку теперь организации могут использовать возможности этой технологии для решения множества кадровых, административных и операционных задач, повышая общую производительность. гибкость бизнеса и удовлетворенность сотрудников.

Изучите больше терминов:
No-Code AR (дополненная реальность) No-Code Builder No-Code Enterprise Software Генерация счетов No-code Докер Защита от DDoS Интеграционное тестирование Кампания по электронной почте Конвейер данных Логический поток Мобильный дизайн прежде всего Отслеживание ошибок Периферийные вычисления Проектирование, ориентированное на предметную область Разработка, основанная на поведении (BDD) Тестирование API

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