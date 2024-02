No-Code Mitarbeiter-Onboarding bezieht sich auf einen innovativen, effizienten und kostengünstigen Ansatz zur Rationalisierung des Prozesses der Aufnahme neuer Mitarbeiter in einer Organisation durch die Nutzung von no-code Tools und -Plattformen wie AppMaster, um umfassende, interaktive und interaktive Programme zu entwerfen und umzusetzen vollständig anpassbare Onboarding-Anwendungen, ohne dass Vorkenntnisse in Programmierung oder Codierung erforderlich sind. Dieser Prozess ermöglicht es Personalmitarbeitern, Einstellungsmanagern und anderen nicht-technischen Beteiligten, die erforderlichen Anwendungen zu erstellen, zu ändern und bereitzustellen, um die unterschiedlichen Anforderungen des Mitarbeiter-Onboarding-Prozesses zu unterstützen und neuen Mitarbeitern ein ansprechendes und interaktives Onboarding-Erlebnis zu bieten und gleichzeitig ihre Zeit zu verkürzen -zu-Produktivität.

In einer Welt, in der der Wettbewerb um Top-Talente hart ist und die Mitarbeiterbindung von entscheidender Bedeutung ist, suchen Unternehmen zunehmend nach Möglichkeiten, ihre Onboarding-Verfahren zu optimieren, um das Engagement und den Erfolg neuer Mitarbeiter zu steigern. Nach Angaben der Society for Human Resource Management (SHRM) verlassen bis zu 50 % der Neueinstellungen ihren jeweiligen Arbeitsplatz innerhalb der ersten 18 Monate nach ihrer Beschäftigung. Untersuchungen von Glassdoor haben jedoch gezeigt, dass ein robuster und gut strukturierter Onboarding-Prozess die Mitarbeiterbindungsrate um bis zu 82 % verbessern und die Produktivität um über 70 % steigern kann.

No-Code Employee Onboarding nutzt die Leistungsfähigkeit der no-code Technologie und ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Anwendungen zu erstellen, die für ihre dynamischen Onboarding-Anforderungen geeignet sind. Dies kann von der Erstellung eines virtuellen Rundgangs durch ihre Büros bis hin zur Bereitstellung personalisierter Schulungsmodule für Mitarbeiter in Form von E-Learning-Inhalten, Tests und Fragebögen reichen. Darüber hinaus können diese Anwendungen in andere Geschäftssysteme wie HRIS, Gehaltsabrechnungssysteme und Zeiterfassungsportale integriert werden, um Mitarbeiterdaten und -daten für eine nahtlose Verwaltung zu synchronisieren.

Durch die Nutzung der AppMaster Plattform können Unternehmen mithilfe der drag and drop Schnittstelle, des visuellen Business Process (BP)-Designers und der REST-API von AppMaster Mitarbeiter-Onboarding-Anwendungen für mehrere Schnittstellen erstellen, z. B. Backend-, Web- und mobile Plattformen WebSocket Secure (WSS) endpoints. Dadurch entfällt die Abhängigkeit von internen oder ausgelagerten IT-Teams für die Erstellung, Wartung und Aktualisierung der Onboarding-Anwendungen, wodurch Entwicklungskosten, Bereitstellungsrisiken und Komplexität der Softwarewartung drastisch reduziert werden. Darüber hinaus verkürzt sich dadurch die Zeit, die für Änderungen in der Produktion benötigt wird, sodass Unternehmen ihren Onboarding-Prozess kontinuierlich verbessern und innovieren können, um auf sich ändernde Erwartungen der Mitarbeiter und Geschäftsanforderungen zu reagieren.

Einer der einzigartigen Vorteile der Verwendung von AppMaster für No-Code Mitarbeiter-Onboarding-Lösungen ist der servergesteuerte Ansatz bei der Entwicklung mobiler Anwendungen. Mit dieser Funktion können Kunden die Benutzeroberfläche (UI), die Logik und die API-Schlüssel mobiler Anwendungen aktualisieren oder ändern, ohne neue Versionen an den Apple App Store oder Google Play Store senden zu müssen. Dies ermöglicht es HR-Mitarbeitern und Einstellungsmanagern, flexibel und in Echtzeit Maßnahmen zu ergreifen, um das Onboarding-Erlebnis für ihre neuen Mitarbeiter zu optimieren.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von AppMaster ist die Verpflichtung zur Beseitigung technischer Schulden. Durch die Neugenerierung von Anwendungen bei jeder Änderung im Blueprint können Unternehmen sicher sein, dass ihre Onboarding-Anwendungen skalierbar, reaktionsfähig und auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. AppMaster unterstützt auch die Integration mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken und gewährleistet so eine zuverlässige Datenspeicherung und -verwaltung.

No-Code Employee Onboarding stellt einen revolutionären Ansatz zur Optimierung der Erfahrung neuer Mitarbeiter und zur Verbesserung der Mitarbeiterbindungsraten dar. Durch die Nutzung der AppMaster Plattform können Unternehmen jeder Größe individuelle, interaktive und skalierbare Onboarding-Anwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen und so einen schnelleren, effizienteren und kostengünstigeren Onboarding-Prozess ermöglichen, der auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Belegschaft zugeschnitten ist. Dank der kontinuierlichen Verbesserungen der no-code Technologie geht das Potenzial des No-Code Mitarbeiter-Onboardings weit über das reine Onboarding hinaus, da Unternehmen jetzt die Leistungsfähigkeit dieser Technologie nutzen können, um eine Vielzahl von HR-, Verwaltungs- und Betriebsherausforderungen zu bewältigen und die Gesamtproduktivität zu steigern. Geschäftsflexibilität und Mitarbeiterzufriedenheit.