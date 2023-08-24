Kodsuz Çalışan Katılımı

No-Code Çalışan Katılımı, kapsamlı, etkileşimli ve kapsamlı tasarım ve uygulama için AppMaster gibi no-code araç ve platformlardan yararlanarak yeni çalışanları bir kuruluşa kabul etme sürecini kolaylaştırmak için yenilikçi, verimli ve uygun maliyetli bir yaklaşımı ifade eder. Herhangi bir ön programlama veya kodlama bilgisi gerektirmeden tamamen özelleştirilebilir katılım uygulamaları. Bu süreç, insan kaynakları personeline, işe alma yöneticilerine ve teknik olmayan diğer paydaşlara, çalışanların işe alım sürecinin değişen ihtiyaçlarını desteklemek ve yeni işe alınan kişilere ilgi çekici ve etkileşimli bir işe alım deneyimi sunarken aynı zamanda zamanlarını hızlandırmak için gerekli uygulamaları oluşturma, değiştirme ve dağıtma yetkisi verir. -üretkenliğe.

Üstün yeteneklere yönelik rekabetin şiddetli olduğu ve çalışanların elde tutulmasının kritik önem taşıdığı bir dünyada şirketler, yeni işe alım katılımını ve başarısını artırmak için işe alım prosedürlerini optimize etmenin yollarını giderek daha fazla arıyor. İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne (SHRM) göre, yeni işe alınanların %50'si, çalışmaya başladıktan sonraki ilk 18 ay içinde ilgili işlerinden ayrılıyor. Ancak Glassdoor tarafından yapılan araştırma, sağlam ve iyi yapılandırılmış bir işe alım sürecinin, çalışanları elde tutma oranlarını %82'ye kadar artırabildiğini ve üretkenliği %70'in üzerinde artırabildiğini göstermiştir.

No-Code Çalışan İşe Alımı, no-code teknolojinin gücünden yararlanarak kuruluşların dinamik işe alım gereksinimlerine uygun, kişiye özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu, ofislerinde sanal bir tur oluşturmaktan, çalışanlara e-öğrenme içeriği, testler ve anketler şeklinde kişiselleştirilmiş eğitim modülleri sunmaya kadar değişebilir. Ayrıca bu uygulamalar, kusursuz yönetim için çalışan kayıtlarını ve verilerini senkronize etmek amacıyla HRIS, bordro sistemleri ve zaman ve katılım portalları gibi diğer iş sistemlerine entegre edilebilir.

Şirketler, AppMaster platformunu kullanarak, AppMaster drag and drop arayüzü, görsel İş Süreci (BP) tasarımcısı ve REST API'sinin yardımıyla arka uç, web ve mobil platformlar gibi birden fazla arayüz için çalışan işe alım uygulamaları oluşturabilir ve WebSocket Güvenli (WSS) endpoints. Bu, yerleşik uygulamaları oluşturmak, sürdürmek ve güncellemek için şirket içi veya dış kaynaklı BT ekiplerine olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve böylece geliştirme maliyetlerini, dağıtım risklerini ve yazılım bakımı karmaşıklıklarını önemli ölçüde azaltır. Ek olarak bu, üretime değişiklik getirmek için gereken süreyi kısaltarak kuruluşların, değişen çalışan beklentilerine ve iş gereksinimlerine yanıt olarak işe alım süreçlerini sürekli olarak iyileştirmesine ve yenilemesine olanak tanır.

No-Code Çalışan Ekleme çözümleri için AppMaster kullanmanın benzersiz avantajlarından biri, mobil uygulama geliştirmede sunucu odaklı yaklaşımıdır. Bu özellik, istemcilerin, Apple App Store'a veya Google Play Store'a yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü (UI), mantığını ve API anahtarlarını güncellemesine veya değiştirmesine olanak tanır. Bu, İK personelinin ve işe alım yöneticilerinin, yeni işe alınanların işe alım deneyimini optimize etmek için gerçek zamanlı eylemlerde bulunma konusunda çevik olmalarına olanak tanır.

AppMaster sunduğu bir diğer kritik avantaj ise teknik borcu ortadan kaldırma kararlılığıdır. Planda bir değişiklik olduğunda uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak kuruluşlar, başlangıç ​​uygulamalarının ölçeklenebilir, duyarlı ve en son teknolojik gelişmelere göre güncel kaldığından emin olabilirler. AppMaster ayrıca PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla entegrasyonu da destekleyerek güvenilir veri depolama ve yönetimi sağlar.

No-Code Çalışan Katılımı, yeni işe alma deneyimini optimize etmeye ve çalışanların işte kalma oranlarını artırmaya yönelik devrim niteliğinde bir yaklaşımı temsil ediyor. Her ölçekteki işletme, AppMaster platformundan yararlanarak herhangi bir programlama uzmanlığına gerek duymadan özelleştirilmiş, etkileşimli ve ölçeklenebilir işe alım uygulamaları oluşturabilir; böylece iş gücünün benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere uyarlanmış daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli bir işe alım sürecine olanak tanıyabilir. no-code teknolojideki sürekli iyileştirmelerle birlikte, No-Code Çalışan Katılımının potansiyeli, işe alım sürecinin çok ötesine uzanıyor; çünkü kuruluşlar artık çok sayıda İK, idari ve operasyonel zorluğun üstesinden gelmek ve genel verimliliği artırmak için bu teknolojinin gücünden yararlanabiliyor. iş çevikliği ve çalışan memnuniyeti.