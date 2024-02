Wdrażanie pracowników bez kodu

Onboarding pracowników No-Code odnosi się do innowacyjnego, wydajnego i opłacalnego podejścia do usprawnienia procesu witania nowych pracowników w organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi i platform no-code, takich jak AppMaster, do projektowania i wdrażania kompleksowych, interaktywnych i w pełni konfigurowalne aplikacje wprowadzające bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy z zakresu programowania lub kodowania. Proces ten umożliwia personelowi działu kadr, menedżerom ds. rekrutacji i innym zainteresowanym stronom nietechnicznym tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie wymaganych aplikacji w celu obsługi zróżnicowanych potrzeb procesu wdrażania pracowników oraz zapewniania nowym pracownikom wciągającego i interaktywnego doświadczenia związanego z wdrażaniem, jednocześnie skracając ich czas -do-produktywności.

W świecie, w którym konkurencja o najlepsze talenty jest zacięta, a utrzymanie pracowników ma kluczowe znaczenie, firmy coraz częściej szukają sposobów na optymalizację procedur wdrażania nowych pracowników, aby zwiększyć zaangażowanie i sukces nowych pracowników. Według Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM) aż 50% nowo zatrudnionych odchodzi z pracy w ciągu pierwszych 18 miesięcy zatrudnienia. Jednak badania przeprowadzone przez Glassdoor wykazały, że solidny i dobrze zorganizowany proces onboardingu może poprawić wskaźnik utrzymania pracowników nawet o 82% i zwiększyć produktywność o ponad 70%.

Wdrażanie pracowników No-Code wykorzystuje moc technologii no-code, umożliwiając organizacjom tworzenie aplikacji dostosowanych do ich potrzeb w zakresie dynamicznego wdrażania pracowników. Może to obejmować utworzenie wirtualnej wycieczki po biurach lub dostarczanie pracownikom spersonalizowanych modułów szkoleniowych w formie treści e-learningowych, quizów i kwestionariuszy. Co więcej, aplikacje te można zintegrować z innymi systemami biznesowymi, takimi jak HRIS, systemy płacowe oraz portale czasu pracy, w celu synchronizacji dokumentacji i danych pracowników w celu zapewnienia płynnego zarządzania.

Korzystając z platformy AppMaster, firmy mogą tworzyć aplikacje wdrażające pracowników dla wielu interfejsów, takich jak platformy backendowe, internetowe i mobilne, za pomocą interfejsu drag and drop AppMaster, wizualnego projektanta procesów biznesowych (BP) oraz REST API i endpoints WebSocket Secure (WSS) . Eliminuje to konieczność polegania na wewnętrznych lub zewnętrznych zespołach IT w zakresie tworzenia, utrzymywania i aktualizowania aplikacji wprowadzających, co radykalnie zmniejsza koszty rozwoju, ryzyko wdrożenia i złożoność konserwacji oprogramowania. Dodatkowo przyspiesza to czas potrzebny na wprowadzenie zmian w produkcji, umożliwiając organizacjom ciągłe doskonalenie i wprowadzanie innowacji w procesie wdrażania w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania pracowników i wymagania biznesowe.

Jedną z unikalnych korzyści płynących ze stosowania AppMaster do rozwiązań w zakresie onboardingu pracowników No-Code jest podejście oparte na serwerze w tworzeniu aplikacji mobilnych. Ta funkcja umożliwia klientom aktualizację lub modyfikację interfejsu użytkownika (UI), logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do Apple App Store lub Google Play Store. Dzięki temu personel HR i menedżerowie ds. rekrutacji mogą sprawniej podejmować działania w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesu wdrażania nowych pracowników.

Kolejną istotną zaletą aplikacji AppMaster jest zaangażowanie w eliminację długu technicznego. Regenerując aplikacje od zera za każdym razem, gdy nastąpi modyfikacja planu, organizacje mogą mieć pewność, że ich aplikacje wdrażające pozostaną skalowalne, responsywne i aktualne w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne. AppMaster obsługuje także integrację z bazami danych kompatybilnymi z PostgreSQL, zapewniając niezawodne przechowywanie i zarządzanie danymi.

Onboarding pracowników No-Code to rewolucyjne podejście do optymalizacji doświadczenia nowo zatrudnionych pracowników i zwiększania wskaźników retencji pracowników. Wykorzystując platformę AppMaster, firmy każdej wielkości mogą tworzyć dostosowane, interaktywne i skalowalne aplikacje do wdrażania bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej, umożliwiając szybszy, bardziej wydajny i opłacalny proces wdrażania dostosowany do unikalnych potrzeb ich pracowników. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu technologii no-code potencjał wdrażania pracowników No-Code wykracza daleko poza samo wdrożenie, ponieważ organizacje mogą teraz wykorzystać moc tej technologii, aby sprostać wielu wyzwaniom kadrowym, administracyjnym i operacyjnym, zwiększając ogólną produktywność, elastyczność biznesową i satysfakcję pracowników.