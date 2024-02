Onboarding dei dipendenti senza codice

L'onboarding dei dipendenti No-Code si riferisce a un approccio innovativo, efficiente ed economico per semplificare il processo di accoglienza di nuovi dipendenti in un'organizzazione sfruttando strumenti e piattaforme no-code, come AppMaster, per progettare e implementare soluzioni complete, interattive e applicazioni di onboarding completamente personalizzabili senza richiedere alcuna conoscenza preliminare di programmazione o codifica. Questo processo consente al personale delle risorse umane, ai responsabili delle assunzioni e ad altri soggetti interessati non tecnici di creare, modificare e distribuire le applicazioni necessarie per supportare le diverse esigenze del processo di onboarding dei dipendenti e fornire ai nuovi assunti un'esperienza di onboarding coinvolgente e interattiva accelerando al tempo stesso i tempi. -alla-produttività.

In un mondo in cui la concorrenza per i migliori talenti è feroce e la fidelizzazione dei dipendenti è fondamentale, le aziende sono sempre più alla ricerca di modi per ottimizzare le proprie procedure di onboarding al fine di migliorare il coinvolgimento e il successo dei nuovi assunti. Secondo la Society for Human Resource Management (SHRM), ben il 50% dei nuovi assunti lascia il proprio posto di lavoro entro i primi 18 mesi di impiego. Tuttavia, una ricerca condotta da Glassdoor ha dimostrato che un processo di onboarding solido e ben strutturato può migliorare i tassi di fidelizzazione dei dipendenti fino all’82% e aumentare la produttività di oltre il 70%.

L'onboarding dei dipendenti No-Code sfrutta la potenza della tecnologia no-code, consentendo alle organizzazioni di creare applicazioni su misura adatte alle loro esigenze di onboarding dinamiche. Ciò potrebbe variare dalla creazione di un tour virtuale dei loro uffici alla fornitura di moduli di formazione personalizzati ai dipendenti sotto forma di contenuti e-learning, quiz e questionari. Inoltre, queste applicazioni possono essere integrate in altri sistemi aziendali, come HRIS, sistemi di gestione paghe e portali di orari e presenze, al fine di sincronizzare i record e i dati dei dipendenti per una gestione senza interruzioni.

Utilizzando la piattaforma AppMaster, le aziende possono creare applicazioni di onboarding dei dipendenti per più interfacce, come piattaforme backend, web e mobili, con l'aiuto dell'interfaccia drag and drop di AppMaster, del visual Business Process (BP) designer e dell'API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS) . Ciò elimina la dipendenza da team IT interni o in outsourcing per creare, mantenere e aggiornare le applicazioni di onboarding, riducendo così drasticamente i costi di sviluppo, i rischi di implementazione e le complessità di manutenzione del software. Inoltre, ciò riduce il tempo necessario per apportare modifiche alla produzione, consentendo alle organizzazioni di migliorare e innovare continuamente il proprio processo di onboarding in risposta all’evoluzione delle aspettative dei dipendenti e dei requisiti aziendali.

Uno dei vantaggi esclusivi derivanti dall'utilizzo AppMaster per le soluzioni di onboarding dei dipendenti No-Code è il suo approccio basato su server nello sviluppo di applicazioni mobili. Questa funzionalità consente ai clienti di aggiornare o modificare l'interfaccia utente (UI), la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza la necessità di inviare nuove versioni all'Apple App Store o al Google Play Store. Ciò consente al personale delle risorse umane e ai responsabili delle assunzioni di essere agili nell'intraprendere azioni in tempo reale per ottimizzare l'esperienza di onboarding per i nuovi assunti.

Un altro vantaggio fondamentale offerto AppMaster è il suo impegno nell'eliminare il debito tecnico. Rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che viene apportata una modifica al progetto, le organizzazioni possono essere certe che le loro applicazioni di onboarding rimangono scalabili, reattive e aggiornate con i più recenti progressi tecnologici. AppMaster supporta inoltre l'integrazione con database compatibili con PostgreSQL, garantendo archiviazione e gestione affidabili dei dati.

L'onboarding dei dipendenti No-Code rappresenta un approccio rivoluzionario per ottimizzare l'esperienza dei nuovi assunti e migliorare i tassi di fidelizzazione dei dipendenti. Sfruttando la piattaforma AppMaster, le aziende di tutte le dimensioni possono creare applicazioni di onboarding personalizzate, interattive e scalabili senza alcuna competenza di programmazione, consentendo un processo di onboarding più veloce, più efficiente ed economico su misura per soddisfare le esigenze specifiche della propria forza lavoro. Con i continui miglioramenti nella tecnologia no-code, il potenziale dell'onboarding dei dipendenti No-Code si estende ben oltre il semplice onboarding, poiché le organizzazioni possono ora sfruttare la potenza di questa tecnologia per affrontare una moltitudine di sfide operative, amministrative e relative alle risorse umane, migliorando la produttività complessiva, agilità aziendale e soddisfazione dei dipendenti.