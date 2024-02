Tours virtuais sem código

Os tours virtuais No-code referem-se a experiências interativas e imersivas criadas com software e plataformas que não requerem nenhum conhecimento de programação. Essas plataformas permitem que desenvolvedores, profissionais de TI e até mesmo indivíduos não experientes em tecnologia criem tours virtuais robustos, exclusivos e envolventes para vários setores e finalidades, incluindo imobiliário, educação, turismo e apresentação de produtos. O movimento no-code revolucionou a forma como pensamos sobre o desenvolvimento de software, democratizando o processo para permitir mais acessibilidade, criatividade e eficiência de recursos.

De acordo com pesquisas de mercado, o mercado de plataformas de desenvolvimento no-code deverá crescer de US$ 3,8 bilhões em 2017 para US$ 27,23 bilhões até 2022, a uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 48,46% durante o período de previsão. Este rápido crescimento pode ser atribuído à crescente demanda por tecnologias avançadas que simplifiquem e agilizem os processos de desenvolvimento de software. Ao aproveitar plataformas de desenvolvimento no-code como AppMaster, empresas e indivíduos podem criar aplicativos sofisticados, incluindo tours virtuais, com tempo e esforço significativamente reduzidos.

Com AppMaster, os usuários podem criar tours virtuais imersivos sem a necessidade de qualquer experiência em codificação. Compatível com aplicativos backend, web e móveis, AppMaster agiliza o processo de desenvolvimento com uma interface drag-and-drop e uma vasta biblioteca de componentes pré-construídos, facilitando uma personalização fácil e contínua de acordo com requisitos específicos. Além disso, AppMaster gera automaticamente a documentação necessária para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados para garantir integração e implantação perfeitas em vários ambientes.

Um dos aspectos que definem os tours virtuais no-code é a interatividade que eles oferecem. Ao contrário das imagens ou vídeos estáticos tradicionais, os tours virtuais proporcionam aos usuários uma experiência altamente envolvente e imersiva que simula a sensação de explorar e navegar em ambientes do mundo real. Os clientes podem incorporar vários elementos multimídia, incluindo imagens renderizadas em 3D, panoramas de 360 ​​graus, narração de áudio e pontos de acesso com pop-ups informativos, para enriquecer ainda mais a experiência

Os tours virtuais No-code criados por meio do AppMaster aproveitam o poder e a flexibilidade das tecnologias web modernas para garantir compatibilidade entre plataformas e desempenho ideal em vários dispositivos. Por exemplo, os aplicativos da web são gerados usando a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, enquanto os aplicativos móveis empregam estruturas orientadas por servidor baseadas em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Essa versatilidade garante uma experiência perfeita e personalizada para usuários tanto no estágio de desenvolvimento quanto no usuário final.

Outra vantagem de usar AppMaster para criar tours virtuais no-code é seu compromisso em eliminar dívidas técnicas. Sempre que os usuários modificam requisitos ou atualizam recursos, AppMaster regenera o aplicativo do zero, capacitando os usuários a melhorar continuamente seu produto sem complexidades desnecessárias ou ineficiências acumuladas. Este é um aspecto único e inestimável do mundo no-code, pois transcende as limitações impostas pelos paradigmas de programação tradicionais.

Além disso, AppMaster se concentra na capacidade de entrega e escalabilidade, tornando-o ideal para casos de uso corporativos e de alta carga. Com aplicativos gerados usando Go (golang) para integração de back-end, os usuários podem desfrutar de desempenho e confiabilidade excepcionais mesmo nas condições mais exigentes. A plataforma também oferece compatibilidade com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como principal solução de armazenamento de dados, tornando-a uma escolha versátil para uma ampla gama de clientes e setores.

No geral, os tours virtuais no-code surgiram como uma solução inovadora que atende às necessidades das empresas e usuários modernos. Ao aproveitar AppMaster, os desenvolvedores e as empresas podem agilizar o desenvolvimento de software, reduzir significativamente os custos e adaptar-se prontamente às crescentes demandas do mercado. Ao capacitar não-programadores a dar vida às suas visões de forma eficiente e intuitiva, os tours virtuais no-code prometem continuar a transformar o cenário do desenvolvimento de software, inaugurando uma nova era de inovação e acessibilidade.