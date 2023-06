No mundo dinâmico da inteligência artificial, a convergência do Processamento de Linguagem Natural (PNL) e da Aprendizagem Automática (AM) anuncia uma era atraente da linguística computacional e da computação cognitiva. A evolução da IA foi grandemente acelerada por esta aliança única, dando forma a um ambiente em que as máquinas decifram a linguagem humana e respondem com uma fluência e precisão impressionantes.

Estamos preparados para desvendar as complexidades desta convergência, ilustrando como os algoritmos de aprendizagem automática sobrecarregam os sistemas de PNL, dotando-os da capacidade de processar, analisar e gerar linguagem humana com uma exactidão e uma relevância contextual impressionantes. À medida que navegamos nesta fascinante síntese tecnológica, a atenção centrar-se-á também nas técnicas de vanguarda, como as redes neuronais recorrentes (RNN) e os modelos de transformação, os motores inovadores que impulsionam os modelos de geração de linguagem mais avançados da actualidade.

O que é o Processamento de Linguagem Natural (PNL)?

O Processamento de Linguagem Natural (PNL) é uma disciplina vital no âmbito mais alargado da Inteligência Artificial, aproveitando a sinergia entre a linguística e a tecnologia computacional. Uma inovação significativa neste domínio é a aplicação da aprendizagem automática (ML), que transforma fundamentalmente a forma como os sistemas de PNL funcionam e melhora drasticamente o seu desempenho. A aprendizagem automática, tal como aplicada à PNL, envolve o treino de modelos computacionais num vasto corpus de dados de texto, permitindo que estes modelos compreendam e gerem linguagem humana com um elevado grau de proficiência.

Ao tirar partido das capacidades de reconhecimento de padrões dos algoritmos de aprendizagem automática, os sistemas de PLN podem executar tarefas como a análise de sentimentos, o reconhecimento de entidades nomeadas, a tradução automática e a modelação de tópicos, entre outras. O recente advento de técnicas de aprendizagem profunda, como as redes neuronais recorrentes (RNN) e os transformadores (por exemplo, GPT-4, BERT), aumentou ainda mais esta capacidade, dotando os sistemas de PLN de uma compreensão semântica profunda da linguagem, juntamente com a capacidade de gerar respostas coerentes e contextualmente exactas. Esta fusão de ML e PNL anuncia uma nova era na interacção homem-computador, facilitando sistemas inteligentes que podem compreender e interagir com a linguagem humana a uma escala sem precedentes.

Porque é que o Processamento de Linguagem Natural (PNL) é importante?

O Processamento de linguagem natural (PNL) é importante porque é um componente essencial da inteligência artificial moderna, permitindo que as máquinas compreendam, interpretem, gerem e interajam com a linguagem humana. Isto tem implicações de grande alcance em vários sectores, colmatando o fosso entre humanos e máquinas e, subsequentemente, transformando a forma como interagimos com a tecnologia.

Comunicação: A PNL facilita a interacção homem-computador, permitindo aos utilizadores comunicar com sistemas de software utilizando linguagem natural, eliminando assim a necessidade de linguagens de programação complexas. Isto é particularmente importante em áreas como o serviço ao cliente, onde os chatbots e os assistentes de voz podem compreender e responder às questões dos clientes de forma eficiente e eficaz.

Análise de dados : A PNL desempenha um papel fundamental na análise de grandes quantidades de dados de texto não estruturados que seriam impossíveis de tratar manualmente. A análise de sentimentos, por exemplo, é amplamente utilizada na monitorização das redes sociais e em estudos de mercado para compreender os sentimentos dos clientes em relação a um produto, marca ou serviço.

Acessibilidade: A PNL apoia a acessibilidade, ajudando as pessoas com deficiência a interagir com a tecnologia. Por exemplo, as tecnologias de reconhecimento de voz e de conversão de texto em voz podem ajudar as pessoas com deficiências visuais ou físicas.

Extracção de informação: A PNL pode extrair informações essenciais de dados de texto, permitindo a descoberta de relações, entidades e factos. Isto é valioso em sectores como os cuidados de saúde para apoio à decisão clínica ou na aplicação da lei para extrair informações de notas de casos.

Tradução automática: A PNL permite a tradução automática, tornando possível traduzir texto ou discurso de uma língua para outra, ultrapassando assim as barreiras linguísticas e promovendo a comunicação global.

Para que é utilizado o processamento de linguagem natural (PNL)?

O Processamento de linguagem natural (PNL) é útil numa miríade de aplicações, transformando a forma como interagimos com a tecnologia e como deciframos grandes quantidades de dados. Uma aplicação notável é o domínio dos motores de pesquisa. A PNL melhora as capacidades de pesquisa ao interpretar a intenção do utilizador e o contexto subjacente às consultas de pesquisa, fornecendo resultados de pesquisa mais precisos e contextualmente relevantes.

No serviço ao cliente, a PNL é a força motriz dos chatbots e dos assistentes virtuais como a Alexa e a Siri. Estes sistemas compreendem e interpretam a linguagem humana em tempo real, fornecendo informações, recomendações e executando comandos com base nos dados introduzidos pelo utilizador.

A PNL é também parte integrante da análise de sentimentos, uma ferramenta essencial utilizada na gestão da reputação das marcas e nos estudos de mercado. Ao interpretar as nuances da linguagem humana, a análise de sentimentos permite às empresas obter informações sobre as atitudes dos consumidores em relação aos seus produtos ou serviços a partir de publicações nas redes sociais, críticas e outras comunicações digitais.

No sector dos cuidados de saúde, a PNL ajuda a analisar registos médicos complexos, extraindo e estruturando informações clínicas importantes que podem informar os cuidados prestados aos doentes e a investigação médica. Do mesmo modo, no domínio jurídico, a PNL ajuda na investigação jurídica, automatizando a extracção de informações relevantes de documentos jurídicos extensos.

A tradução automática, outra aplicação da PNL, revolucionou a comunicação entre diferentes línguas, tornando a informação acessível para além das fronteiras linguísticas. Ao automatizar a tradução de texto ou discurso entre línguas, a PNL tornou a comunicação global mais eficiente.

Como funciona o Processamento de Linguagem Natural (PLN)?

Na sua essência, o Processamento de Linguagem Natural (PNL) gira em torno da concepção e implementação de algoritmos e modelos que permitem às máquinas compreender, interpretar, gerar e responder à linguagem humana. Este processo envolve várias fases e diferentes técnicas que podem ser classificadas em duas áreas: Compreensão da Linguagem Natural (NLU) e Geração de Linguagem Natural (NLG).

A compreensão da linguagem natural envolve a interpretação da linguagem humana por uma máquina. Começa com etapas de pré-processamento como a tokenização, que divide o texto em palavras individuais ou "tokens", e a normalização, que pode envolver a correcção ortográfica, a conversão do texto em minúsculas ou a remoção de pontuação. Esta fase pode também incluir stemming ou lemmatization, processos que reduzem as palavras às suas formas de raiz.

As etapas subsequentes incluem a etiquetagem de parte do discurso, em que cada palavra é etiquetada com base na sua função numa frase (como substantivo, verbo, adjectivo), e o reconhecimento de entidades nomeadas, em que são identificadas entidades específicas como pessoas, organizações ou locais. A análise sintáctica ou parsing é outra etapa crucial, em que a estrutura da frase é analisada para compreender as relações entre as palavras. A etapa final da NLU é a análise semântica, em que o significado da frase é decifrado, muitas vezes através da compreensão do contexto, do tratamento de ambiguidades e da compreensão de referências.

Por outro lado, a geração de linguagem natural envolve a criação de frases e sentenças significativas em linguagem humana pela máquina. Este processo envolve o planeamento do texto, em que a máquina decide o conteúdo e a estrutura do texto, seguido do planeamento das frases, em que a máquina escolhe as palavras adequadas, forma frases com sentido e mantém o tom do texto. Por fim, a realização do texto converte o plano da frase numa frase bem formada.

Os avanços na aprendizagem automática, especialmente na aprendizagem profunda, melhoraram significativamente a eficácia da PNL. Actualmente, são utilizados modelos sofisticados como os transformadores (por exemplo, BERT, GPT), que são capazes de compreender o contexto em sequências de texto mais longas, lidar com ambiguidades e gerar respostas mais naturais e semelhantes às humanas. Estes modelos são treinados em grandes quantidades de dados de texto, aprendendo padrões e estruturas da linguagem humana, que depois utilizam para processar novos dados linguísticos de entrada.

No-code e Low-code As plataformas adoptam a PNL e a aprendizagem automática

O surgimento de no-code e das plataformas de desenvolvimentolow-code veio perturbar a forma como as aplicações são construídas, tornando mais fácil e mais eficiente para as organizações desenvolverem aplicações sofisticadas sem a necessidade de grandes conhecimentos de codificação. Estas plataformas reconheceram o potencial do Processamento de Linguagem Natural (PNL) e da Aprendizagem Automática para melhorar as suas ofertas e começaram a incorporar capacidades avançadas de IA nas suas soluções.

Ao tirar partido do PNL e da aprendizagem automática, as plataformas no-code e low-code permitem aos programadores criar aplicações que compreendem, interpretam e analisam a linguagem humana, melhorando a experiência do utilizador e permitindo uma comunicação mais eficaz entre os utilizadores e as aplicações. Isto permite que as organizações forneçam serviços melhores e mais personalizados, ao mesmo tempo que simplificam os processos de desenvolvimento de aplicações e reduzem o tempo e os recursos necessários para criar e implementar aplicações baseadas em IA. Além disso, as capacidades de PNL e de aprendizagem automática podem automatizar várias tarefas e processos nas aplicações, reduzindo o trabalho manual e minimizando o risco de erro humano. Isto permite que as empresas se tornem mais ágeis e eficientes, ao mesmo tempo que impulsionam iniciativas de transformação digital e se mantêm competitivas nos seus sectores.

Principais técnicas de processamento de linguagem natural (PNL)

O Processamento de Linguagem Natural (PNL) é um domínio multidisciplinar que utiliza técnicas de linguística, ciências informáticas e inteligência artificial. Aqui estão algumas das principais técnicas utilizadas na PNL:

Tokenização : Esta é uma das principais etapas da PNL e envolve a divisão do texto de entrada em palavras individuais ou tokens. Trata-se de uma etapa de pré-processamento crucial para muitas tarefas de PLN. Por exemplo, a frase"A OpenAI está a desenvolver o GPT-4" seria tokenizada em ["OpenAI", "está", "a desenvolver", "GPT-4"].

: Esta é uma das principais etapas da PNL e envolve a divisão do texto de entrada em palavras individuais ou tokens. Trata-se de uma etapa de pré-processamento crucial para muitas tarefas de PLN. Por exemplo, a frase"A OpenAI está a desenvolver o GPT-4" seria tokenizada em ["OpenAI", "está", "a desenvolver", "GPT-4"]. Normalização de texto : Esta técnica envolve a conversão de texto num formato padrão que pode ser processado posteriormente. Isto pode incluir a conversão de todo o texto para minúsculas, a correcção de erros ortográficos ou a conversão de números em palavras. Por exemplo, "I LUV NY 2" pode ser normalizado para "I love New York too".

: Esta técnica envolve a conversão de texto num formato padrão que pode ser processado posteriormente. Isto pode incluir a conversão de todo o texto para minúsculas, a correcção de erros ortográficos ou a conversão de números em palavras. Por exemplo, "I LUV NY 2" pode ser normalizado para "I love New York too". Marcação de parte do discurso: Esta técnica envolve a identificação do grupo gramatical de cada palavra. Se uma palavra é um substantivo, verbo, adjectivo, etc., pode ser determinado pelo seu contexto. Por exemplo, na frase "O gato sentou-se no tapete", "gato" é um substantivo, "sentou-se" é um verbo, "no" é uma preposição e "tapete" é um substantivo.

Esta técnica envolve a identificação do grupo gramatical de cada palavra. Se uma palavra é um substantivo, verbo, adjectivo, etc., pode ser determinado pelo seu contexto. Por exemplo, na frase "O gato sentou-se no tapete", "gato" é um substantivo, "sentou-se" é um verbo, "no" é uma preposição e "tapete" é um substantivo. Reconhecimento de entidades nomeadas (NER) : Esta técnica identifica e classifica entidades nomeadas no texto em categorias predefinidas, como pessoas, organizações, localizações, expressões de datas, percentagens, etc. Por exemplo, na frase "O Google foi fundado em Setembro de 1998", 'Google' é uma Organização e 'Setembro de 1998' é uma Data.

: Esta técnica identifica e classifica entidades nomeadas no texto em categorias predefinidas, como pessoas, organizações, localizações, expressões de datas, percentagens, etc. Por exemplo, na frase "O Google foi fundado em Setembro de 1998", 'Google' é uma Organização e 'Setembro de 1998' é uma Data. Análise de sentimentos: Esta técnica determina o sentimento expresso num pedaço de texto. Pode ser positivo, negativo ou neutro. Por exemplo, a frase "Adoro este produto!" seria identificada como expressando um sentimento positivo.

Esta técnica determina o sentimento expresso num pedaço de texto. Pode ser positivo, negativo ou neutro. Por exemplo, a frase "Adoro este produto!" seria identificada como expressando um sentimento positivo. Modelação de tópicos: Esta técnica identifica os principais tópicos presentes num corpus de texto. Algoritmos como o Latent Dirichlet Allocation (LDA) são normalmente utilizados. Por exemplo, numa colecção de artigos noticiosos, a modelação de tópicos pode identificar tópicos como "desporto", "política", "tecnologia", etc.

Esta técnica identifica os principais tópicos presentes num corpus de texto. Algoritmos como o Latent Dirichlet Allocation (LDA) são normalmente utilizados. Por exemplo, numa colecção de artigos noticiosos, a modelação de tópicos pode identificar tópicos como "desporto", "política", "tecnologia", etc. Tradução automática : Trata-se de traduzir texto de uma língua para outra. Por exemplo, o Google Translate utiliza técnicas de PNL para traduzir texto entre diferentes línguas.

: Trata-se de traduzir texto de uma língua para outra. Por exemplo, o Google Translate utiliza técnicas de PNL para traduzir texto entre diferentes línguas. Modelos de sequência para sequência: Estes modelos são utilizados em tarefas como a geração de texto, a tradução automática e a sumarização, em que o comprimento da sequência de entrada pode ser diferente do comprimento da sequência de saída. Por exemplo, um modelo pode receber uma frase em inglês como entrada e gerar uma frase em francês como saída.

Estes modelos são utilizados em tarefas como a geração de texto, a tradução automática e a sumarização, em que o comprimento da sequência de entrada pode ser diferente do comprimento da sequência de saída. Por exemplo, um modelo pode receber uma frase em inglês como entrada e gerar uma frase em francês como saída. Modelos de transformação: Introduzidos no artigo "Attention is All You Need", os modelos transformadores, especialmente variantes como BERT e GPT, conduziram a melhorias significativas em muitas tarefas de PNL. Utilizam um mecanismo de atenção para ponderar a influência de diferentes palavras ao gerar uma codificação para uma frase.

Cada uma destas técnicas desempenha um papel importante no processamento e compreensão da linguagem natural, permitindo uma vasta gama de aplicações, desde chatbots a análise de sentimentos, motores de pesquisa e serviços de transcrição em tempo real.

AppMaster: Libertando o poder da PNL e da aprendizagem automática

AppMasterA no-code, uma plataforma de desenvolvimento líder, compreende o imenso potencial do PNL e da aprendizagem automática para revolucionar o desenvolvimento de aplicações e tomou várias medidas para integrar estas tecnologias na sua plataforma. A plataforma permite uma integração perfeita com uma variedade de serviços e API de IA, dando aos programadores a flexibilidade de incorporar facilmente tecnologias de ponta de PNL e de aprendizagem automática nas suas aplicações. Esta característica, combinada com a sua interface intuitiva no-code, facilita aos programadores a experimentação de capacidades alimentadas por IA e o fornecimento de aplicações avançadas e inteligentes sem a necessidade de grandes conhecimentos de IA ou de experiência em programação.

Casos práticos de utilização da PNL e da aprendizagem automática em aplicações

A PNL e a aprendizagem automática já estão a ter um impacto significativo em vários sectores e há uma lista crescente de casos de utilização prática destas tecnologias no desenvolvimento de aplicações. Alguns exemplos incluem:

Chatbots e assistentes virtuais: A PNL permite que os chatbots e os assistentes virtuais compreendam as questões dos utilizadores e respondam com informações precisas e relevantes, proporcionando aos utilizadores experiências de serviço ao cliente altamente personalizadas e eficientes.

A PNL permite que os chatbots e os assistentes virtuais compreendam as questões dos utilizadores e respondam com informações precisas e relevantes, proporcionando aos utilizadores experiências de serviço ao cliente altamente personalizadas e eficientes. Análise de sentimentos: Ao analisar o sentimento do conteúdo gerado pelo utilizador, como críticas ou publicações nas redes sociais, as empresas podem obter informações sobre as opiniões e preferências dos clientes, o que lhes permite tomar decisões mais informadas e melhorar os seus produtos e serviços.

Ao analisar o sentimento do conteúdo gerado pelo utilizador, como críticas ou publicações nas redes sociais, as empresas podem obter informações sobre as opiniões e preferências dos clientes, o que lhes permite tomar decisões mais informadas e melhorar os seus produtos e serviços. Categorização de texto: A PNL e a aprendizagem automática podem ser utilizadas para classificar grandes volumes de dados de texto não estruturados em categorias, simplificando a gestão de dados e facilitando às organizações a extracção de informações dos seus dados.

A PNL e a aprendizagem automática podem ser utilizadas para classificar grandes volumes de dados de texto não estruturados em categorias, simplificando a gestão de dados e facilitando às organizações a extracção de informações dos seus dados. Recomendações personalizadas: Ao analisar o comportamento do utilizador, as preferências e outras informações contextuais, os algoritmos de Aprendizagem Automática podem gerar recomendações personalizadas para os utilizadores, melhorando a relevância e a eficácia do conteúdo apresentado nas aplicações e aumentando o envolvimento do utilizador.

Ao analisar o comportamento do utilizador, as preferências e outras informações contextuais, os algoritmos de Aprendizagem Automática podem gerar recomendações personalizadas para os utilizadores, melhorando a relevância e a eficácia do conteúdo apresentado nas aplicações e aumentando o envolvimento do utilizador. Tradução de idiomas: Os algoritmos avançados de aprendizagem automática podem ser utilizados para fornecer serviços de tradução de línguas em tempo real nas aplicações, quebrando as barreiras linguísticas e abrindo novas oportunidades para as empresas se ligarem a públicos globais. À medida que as tecnologias de PNL e de aprendizagem automática continuam a avançar, espera-se que surjam casos de utilização mais inovadores e impactantes, gerando mais valor tanto para as empresas como para os utilizadores finais.

Ao tirar partido destas poderosas capacidades de IA, as plataformas de desenvolvimento no-code e low-code, como a AppMaster, podem ajudar as organizações a criar a próxima geração de aplicações inteligentes e centradas no ser humano e a desbloquear todo o potencial das suas iniciativas de transformação digital.