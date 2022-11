Craigslist é um popular site de classificados online que permite aos utilizadores afixar e procurar uma grande variedade de anúncios classificados, incluindo vagas de emprego, anúncios de habitação, serviços automóveis, anúncios pessoais, anúncios de vendas, e muito mais. Fundada em 1995 pelo empresário Craig Newmark, Craigslist tornou-se uma das principais plataformas de compra e venda de bens em linha.

Craigslist foi fundada inicialmente como uma lista de e-mail para eventos locais em São Francisco e rapidamente cresceu em popularidade após ter sido lançada a uma audiência maior alguns anos mais tarde. Actualmente, o site conta com milhões de utilizadores em todo o mundo e está disponível em dezenas de países.

Uma característica distintiva de Craigslist que o distingue de outros mercados online como o eBay e o Amazon é que funciona sem a necessidade de um website ou serviço central. Em vez disso, os sítios locais Craigslist são geridos por utilizadores e mantenedores individuais, que auto-gerem os anúncios publicados nas páginas das suas cidades.

Apesar do seu elevado volume de tráfego e grande base de utilizadores, Craigslist tem permanecido essencialmente livre de fraudes e golpes online. Isto porque é gerido por uma rede descentralizada de utilizadores em vez de uma corporação centralizada, o que torna mais difícil a exploração por parte dos golpistas online.

Embora Craigslist não se destine a ser uma plataforma de comércio electrónico, muitas pessoas utilizam o site para comprar e vender artigos. Em muitos casos, os compradores contactarão os vendedores directamente através de correio electrónico ou telefone e providenciarão o pagamento após a listagem ter sido completada com sucesso.

Craigslist continua a ser um dos mercados online mais populares do mundo. Milhões de utilizadores visitam o site todos os meses para encontrar tudo, desde anúncios de habitação e oportunidades de emprego a anúncios pessoais.

Principais características que deve acrescentar para fazer uma aplicação como Craigslist

Se pretende criar uma aplicação como Craigslist, há várias características-chave que deve incluir na sua aplicação para a tornar tão fácil de utilizar e útil como Craigslist. Algumas destas características incluem:

Registo e Login

Embora Craigslist seja principalmente um sítio de listagem classificada, os utilizadores podem criar contas e iniciar sessão a partir dos seus telemóveis. Isto permite-lhes procurar listagens mais facilmente e guardar os seus artigos favoritos para referência futura.

Perfil do Utilizador

Para além do registo e do início de sessão, os utilizadores devem ser capazes de criar perfis que lhes permitam guardar as suas pesquisas e itens favoritos para referência futura. Isto facilitar-lhes-á a rápida procura do que procuram.

Listagem de produtos

Craigslist inclui várias ferramentas para ajudar os utilizadores a listar os seus produtos e serviços, incluindo características que lhes permitem carregar fotografias e vídeos, adicionar a informação sobre preços, e fornecer descrições. Estas características são essenciais para qualquer aplicação como Craigslist, para que esta seja bem sucedida.

Pesquisa e Filtros

Craigslist oferece uma variedade de ferramentas de pesquisa para ajudar os utilizadores a encontrar o que procuram, incluindo palavras-chave, categorias, e filtros de localização. A sua aplicação deve incluir estas mesmas características para que os utilizadores possam encontrar rapidamente as listagens em que estão interessados.

Chat

Para melhorar a experiência do utilizador e facilitar a comunicação entre compradores e vendedores, a sua aplicação deve incluir uma funcionalidade de chat que permita aos utilizadores comunicar em tempo real.

Pagamentos

Deve incluir características de pagamento robustas se a sua aplicação incluir um mercado para a compra e venda de bens ou serviços. Isto facilitará o processamento de transacções e garantirá aos utilizadores uma experiência segura e protegida.

Avaliações e Revisão

Para ajudar os utilizadores a tomar melhores decisões de compra e venda, a sua aplicação deve também incluir uma funcionalidade de avaliação e revisão. Isto permitirá aos compradores partilhar as suas experiências com produtos ou vendedores específicos, permitindo que outros tomem uma decisão informada antes de comprarem artigos ou contratarem serviços.

Recomendação

Para ajudar os utilizadores a encontrar os produtos ou serviços que procuram, a sua aplicação deve incluir um motor de recomendações para sugerir listagens relevantes com base nas suas preferências e histórico de pesquisa.

Como fazer uma aplicação como Craigslist?

Craigslist é um dos mais populares sites de classificados online, com milhões de utilizadores mensais à procura de bens, serviços e habitação. Se quiser criar uma aplicação como Craigslist? que permita aos utilizadores colocar anúncios e navegar através de anúncios num formato de fácil utilização, há alguns elementos chave que terá de considerar. Ao desenvolver a sua aplicação, assegure uma função de pesquisa fácil de usar e um sistema que permita aos utilizadores carregar facilmente imagens e vídeos.

Também vai querer garantir que os anúncios na sua aplicação são gratuitos, pelo que poderá ter de considerar a possibilidade de adicionar uma opção de compra no aplicativo para características premium ou uma versão do aplicativo sem anúncios. Além disso, considere como o seu aplicativo irá gerar rendimentos, seja através de comissões sobre as vendas ou de uma taxa de subscrição mensal. Não importa que tipo de aplicação de publicidade está a planear desenvolver, certifique-se de que oferece funcionalidades valiosas e uma plataforma fácil de usar para que os utilizadores desfrutem da utilização da sua aplicação e possam encontrar exactamente o que procuram.

Quanto custa a construção de uma aplicação como Craigslist?

Custar-lhe-á entre $35.000 e $75.000 para desenvolver uma aplicação semelhante a Craigslist. No entanto, este preço pode aumentar ou diminuir dependendo das funcionalidades que pretende na sua aplicação e da complexidade da sua ideia. Um dos principais factores que determinam quanto custará desenvolver uma aplicação semelhante como a Craigslist é se a desenvolverá por conta própria ou contratar uma equipa profissional. Embora o custo de contratar uma empresa de desenvolvimento possa ser mais elevado, ter uma equipa especializada de desenvolvedores irá assegurar que os requisitos da sua aplicação sejam cumpridos e que todos os aspectos do desenvolvimento de uma aplicação como Craigslist sejam cobertos.

Se decidir optar pelo auto-desenvolvimento, então há algumas coisas que deve ter em consideração. Primeiro, terá de aprender como codificar e como gerir todo o processo de desenvolvimento. Isto pode ser bastante demorado e dispendioso, especialmente se precisar de se familiarizar com linguagens de programação como Java ou Swift. Finalmente, as características que pretende na sua aplicação também desempenham um papel na determinação do custo de desenvolvimento de uma aplicação como Craigslist.

Em geral, se quiser desenvolver uma aplicação semelhante a Craigslist, então o custo pode variar entre $35.000 e $75.000, dependendo de vários factores. Mas se estiver à procura de uma opção menos dispendiosa, considere desenvolver a sua aplicação com a ajuda de no-code soluções. Uma plataforma no-code como AppMaster ajudará a reduzir o orçamento de desenvolvimento por vezes e a reduzir significativamente o tempo de colocação no mercado.

Quanto tempo vai demorar?

A construção de uma aplicação como a Craigslist pode demorar entre 6-12 meses. O tempo que levará a construir a aplicação depende da complexidade da sua aplicação e em que plataformas quer que ela esteja disponível (iOS ou Android). Outro factor é o impacto de quanto tempo leva o seu processo de desenvolvimento, quer esteja a construir a aplicação internamente ou a utilizar uma agência de desenvolvimento.

Construir uma aplicação internamente significa geralmente que tem mais controlo sobre o projecto e pode trabalhar em torno do seu calendário, enquanto que contratar uma agência de desenvolvimento externa significará provavelmente que são eles que estabelecem o cronograma para quando podem construir a aplicação.

Em geral, a maioria das aplicações iPhone demora seis meses a construir, enquanto as aplicações Android demoram em média 10-11 meses. No entanto, estes prazos variam dependendo da complexidade da sua aplicação e de quantos testes necessita de fazer antes de a lançar ao público.

Para além do processo de desenvolvimento real, é provável que passe vários meses a planear a sua aplicação antes de iniciar o trabalho. Isto inclui a pesquisa do seu mercado-alvo, a identificação das principais características, e a recolha de feedback de potenciais utilizadores.

Em geral, se tiver um plano sólido de como deseja que a aplicação funcione e for capaz de definir prazos claros para quando certas características precisam de ser completadas, pode esperar que demore cerca de 6-12 meses até que a sua aplicação esteja pronta para lançamento.

No-code solução

AppMaster.io é uma plataforma poderosa, no-code que permite a qualquer pessoa criar a sua própria aplicação móvel personalizada, aplicação web e backend sem escrever qualquer código. Com uma simples drag-and-drop pode facilmente adicionar características tais como programação, localização, e muito mais à sua aplicação com apenas alguns cliques.

E porque AppMaster.io dá-lhe o controlo total sobre o aspecto e a sensação da sua aplicação, pode certificar-se de que corresponde exactamente à sua marca. Quer seja um empresário à procura de um novo negócio ou um pequeno empresário na esperança de aumentar as vendas, AppMaster.io dá-lhe tudo o que precisa para construir uma aplicação personalizada de forma rápida e fácil.