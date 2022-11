Wie macht man eine App wie Craigslist?

Craigslist ist eine beliebte Online-Kleinanzeigen-Website, auf der Nutzer eine Vielzahl von Kleinanzeigen aufgeben und suchen können, darunter Stellenangebote, Wohnungsanzeigen, Kfz-Dienstleistungen, Kontaktanzeigen, Verkaufsanzeigen und vieles mehr. Gegründet 1995 von dem Unternehmer Craig Newmark, hat sich Craigslist zu einer der führenden Plattformen für den Online-Kauf und -Verkauf von Waren entwickelt.

Craigslist wurde zunächst als E-Mail-Liste für lokale Veranstaltungen in San Francisco gegründet und erfreute sich schnell wachsender Beliebtheit, nachdem es einige Jahre später einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurde. Heute hat die Website Millionen von Nutzern weltweit und ist in Dutzenden von Ländern verfügbar.

Eine Besonderheit von Craigslist, die es von anderen Online-Marktplätzen wie eBay und Amazon unterscheidet, ist, dass es ohne eine zentrale Website oder einen zentralen Dienst funktioniert. Stattdessen werden die lokalen Craigslist Websites von einzelnen Nutzern und Betreibern betrieben, die die auf ihren Stadtseiten eingestellten Anzeigen selbst verwalten.

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens und der großen Nutzerbasis ist Craigslist im Wesentlichen frei von Online-Betrug geblieben. Das liegt daran, dass es von einem dezentralisierten Netzwerk von Nutzern und nicht von einem zentralisierten Unternehmen betrieben wird, was es für Online-Betrüger schwieriger macht, es auszunutzen.

Obwohl Craigslist nicht als E-Commerce-Plattform gedacht ist, nutzen viele Menschen die Seite, um Artikel zu kaufen und zu verkaufen. In vielen Fällen nehmen die Käufer direkt per E-Mail oder Telefon Kontakt mit den Verkäufern auf und vereinbaren die Zahlung, nachdem das Angebot erfolgreich abgeschlossen wurde.

Craigslist ist nach wie vor einer der beliebtesten Online-Marktplätze der Welt. Millionen von Nutzern besuchen die Website jeden Monat, um von Wohnungsangeboten über Stellenangebote bis hin zu Kontaktanzeigen alles zu finden.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie hinzufügen sollten, damit eine App wie Craigslist

Wenn Sie eine App wie Craigslisterstellen möchten, sollten Sie einige wichtige Funktionen in Ihre App integrieren, um sie so benutzerfreundlich und nützlich wie Craigslist zu machen. Einige dieser Funktionen sind:

Registrierung und Anmeldung

Obwohl Craigslist in erster Linie eine Website für Kleinanzeigen ist, können die Benutzer Konten erstellen und sich von ihren Mobiltelefonen aus anmelden. Dadurch können sie leichter nach Angeboten suchen und ihre Lieblingsartikel für spätere Referenzen speichern.

Benutzerprofil

Zusätzlich zur Registrierung und Anmeldung sollten die Nutzer die Möglichkeit haben, Profile anzulegen, in denen sie ihre bevorzugten Suchvorgänge und Angebote für spätere Zwecke speichern können. Dies wird es ihnen erleichtern, das Gesuchte sofort zu finden.

Produktauflistung

Craigslist enthält verschiedene Tools, die den Nutzern helfen, ihre Produkte und Dienstleistungen aufzulisten, einschließlich Funktionen, die es ihnen ermöglichen, Fotos und Videos hochzuladen, Preisinformationen hinzuzufügen und Beschreibungen bereitzustellen. Diese Funktionen sind für eine App wie Craigslist unerlässlich, wenn sie erfolgreich sein soll.

Suchen & Filtern

Craigslist bietet eine Reihe von Suchwerkzeugen, die den Nutzern helfen, das zu finden, was sie suchen, darunter Schlüsselwörter, Kategorien und Standortfilter. Ihre App sollte dieselben Funktionen enthalten, damit die Nutzer schnell die Angebote finden können, an denen sie interessiert sind.

Chat

Um das Nutzererlebnis zu verbessern und die Kommunikation zwischen Käufern und Verkäufern zu erleichtern, sollte Ihre App eine Chat-Funktion enthalten, mit der die Nutzer in Echtzeit kommunizieren können.

Zahlungen

Wenn Ihre App einen Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen umfasst, müssen Sie robuste Zahlungsfunktionen einbauen. Dies erleichtert die Abwicklung von Transaktionen und gewährleistet den Nutzern ein sicheres und geschütztes Erlebnis.

Bewertungen und Rezensionen

Um den Nutzern zu helfen, bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen, sollte Ihre App auch eine Bewertungs- und Rezensionsfunktion enthalten. So können Käufer ihre Erfahrungen mit bestimmten Produkten oder Verkäufern mitteilen, so dass andere eine fundierte Entscheidung treffen können, bevor sie Artikel kaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Empfehlung

Um den Nutzern zu helfen, die Produkte oder Dienstleistungen zu finden, die sie suchen, sollte Ihre App eine Empfehlungsfunktion enthalten, die relevante Angebote auf der Grundlage ihrer Vorlieben und ihres Suchverlaufs vorschlägt.

Wie macht man eine App wie Craigslist?

Craigslist ist eine der beliebtesten Online-Kleinanzeigen-Websites mit Millionen von monatlichen Nutzern, die nach Waren, Dienstleistungen und Wohnungen suchen. Wenn Sie eine App wie Craigslist erstellen möchten, die es den Nutzern ermöglicht, Anzeigen aufzugeben und die Angebote in einem benutzerfreundlichen Format zu durchsuchen, müssen Sie einige Schlüsselelemente beachten. Achten Sie bei der Entwicklung Ihrer App auf eine einfach zu bedienende Suchfunktion und ein System, mit dem Nutzer problemlos Bilder und Videos hochladen können.

Sie sollten auch sicherstellen, dass die Werbung in Ihrer App kostenlos ist. Daher sollten Sie eventuell eine In-App-Kaufoption für Premiumfunktionen oder eine werbefreie Version der App in Betracht ziehen. Überlegen Sie auch, wie Ihre App Einnahmen generieren soll, sei es durch Provisionen auf Verkäufe oder durch eine monatliche Abonnementgebühr. Unabhängig davon, welche Art von Ad-Posting-App Sie entwickeln möchten, stellen Sie sicher, dass Sie wertvolle Funktionen und eine benutzerfreundliche Plattform anbieten, damit die Nutzer Ihre App gerne nutzen und genau das finden, wonach sie suchen.

Wie viel kostet es, eine App wie Craigslist zu entwickeln?

Die Entwicklung einer App, die Craigslist ähnelt, kostet zwischen 35.000 und 75.000 US-Dollar. Dieser Preis kann jedoch steigen oder fallen, je nachdem, welche Funktionen Sie in Ihrer App haben möchten und wie komplex Ihre Idee ist. Einer der wichtigsten Faktoren, der bestimmt, wie viel die Entwicklung einer ähnlichen App wie Craigslist kosten wird, ist die Frage, ob Sie sie selbst entwickeln oder ein professionelles Team beauftragen. Die Kosten für die Beauftragung eines Entwicklungsunternehmens können zwar höher sein, aber ein Expertenteam von Entwicklern stellt sicher, dass die Anforderungen Ihrer App erfüllt und alle Aspekte der Entwicklung einer App wie Craigslist abgedeckt werden.

Wenn Sie sich für eine Eigenentwicklung entscheiden, sollten Sie einige Dinge beachten. Erstens müssen Sie lernen, wie man programmiert und wie man den gesamten Entwicklungsprozess steuert. Das kann ziemlich zeit- und kostenaufwändig sein, vor allem, wenn Sie sich mit Programmiersprachen wie Java oder Swift vertraut machen müssen. Schließlich spielt auch die Frage, welche Funktionen Sie in Ihrer App haben möchten, eine Rolle bei der Bestimmung der Kosten für die Entwicklung einer App wie Craigslist.

Wenn Sie eine App ähnlich wie Craigslist entwickeln möchten, können die Kosten zwischen 35.000 und 75.000 US-Dollar liegen, abhängig von verschiedenen Faktoren. Wenn Sie jedoch nach einer weniger kostspieligen Option suchen, sollten Sie die Entwicklung Ihrer App mit der Hilfe von no-code Lösungen. Eine no-code Plattform wie AppMaster hilft, das Entwicklungsbudget zu reduzieren und die Zeit bis zur Markteinführung erheblich zu verkürzen.

Wie lange wird es dauern?

Die Entwicklung einer App wie Craigslist kann zwischen 6 und 12 Monaten dauern. Die Dauer der App-Entwicklung hängt davon ab, wie komplex Ihre App ist und auf welchen Plattformen sie verfügbar sein soll (iOS oder Android). Ein weiterer Faktor, der sich auf die Dauer des Entwicklungsprozesses auswirkt, ist die Frage, ob Sie die App intern entwickeln oder eine Entwicklungsagentur beauftragen.

Wenn Sie eine App intern entwickeln, haben Sie in der Regel mehr Kontrolle über das Projekt und können Ihren eigenen Zeitplan einhalten, während die Beauftragung einer externen Entwicklungsagentur wahrscheinlich bedeutet, dass diese den Zeitplan für die Entwicklung der App festlegt.

Im Allgemeinen dauert die Entwicklung der meisten iPhone-Apps sechs Monate, während Android-Apps durchschnittlich 10-11 Monate benötigen. Diese Zeitspannen hängen jedoch von der Komplexität Ihrer App ab und davon, wie viele Tests Sie durchführen müssen, bevor Sie die App der Öffentlichkeit vorstellen können.

Neben dem eigentlichen Entwicklungsprozess werden Sie wahrscheinlich mehrere Monate mit der Planung Ihrer App verbringen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Dazu gehören die Erforschung Ihres Zielmarktes, die Festlegung der wichtigsten Funktionen und das Einholen von Feedback von potenziellen Benutzern.

Wenn Sie einen soliden Plan für die Funktionsweise der App haben und einen klaren Zeitplan für die Fertigstellung bestimmter Funktionen aufstellen können, können Sie davon ausgehen, dass es etwa 6-12 Monate dauern wird, bis Ihre App einsatzbereit ist.

No-code Lösung

AppMaster.io ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es jedem ermöglicht, seine eigene benutzerdefinierte mobile App, Web-App und Backend zu erstellen, ohne Code zu schreiben. Mit einer einfachen drag-and-drop Schnittstelle können Sie mit wenigen Klicks Funktionen wie Terminplanung, Standortverfolgung und mehr zu Ihrer App hinzufügen.

Und weil AppMaster.io Ihnen die vollständige Kontrolle über das Aussehen Ihrer App gibt, können Sie sicherstellen, dass sie genau zu Ihrer Marke passt. Egal, ob Sie ein Unternehmer sind, der ein neues Unternehmen gründen will, oder ein Kleinunternehmer, der seinen Umsatz steigern möchte, AppMaster.io bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um schnell und einfach eine individuelle App zu erstellen.