كيف تصنع تطبيقًا مثل Craigslist ؟

Craigslist هو موقع ويب شهير للإعلانات المبوبة على الإنترنت يسمح للمستخدمين بالنشر والبحث عن مجموعة متنوعة من القوائم المبوبة ، بما في ذلك فرص العمل وقوائم المساكن وخدمات السيارات والإعلانات الشخصية وقوائم المبيعات والمزيد. تأسست في عام 1995 من قبل رجل الأعمال كريج نيومارك ، أصبحت Craigslist واحدة من المنصات الرائدة لبيع وشراء البضائع عبر الإنترنت.

تم تأسيس Craigslist في البداية كقائمة بريد إلكتروني لأحداث سان فرانسيسكو المحلية وازدادت شعبيتها بسرعة بعد إطلاقها لجمهور أكبر بعد بضع سنوات. اليوم ، يفتخر الموقع بملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم وهو متاح في عشرات البلدان.

إحدى السمات المميزة لـ Craigslist التي تميزها عن الأسواق الأخرى على الإنترنت مثل eBay و Amazon هي أنها تعمل دون الحاجة إلى موقع ويب أو خدمة مركزية. بدلاً من ذلك ، يتم تشغيل مواقع Craigslist المحلية بواسطة مستخدمين فرديين ومشرفين على الصيانة ، والذين يديرون الإعلانات المنشورة على صفحات مدنهم بأنفسهم.

على الرغم من حجم حركة المرور الكبير وقاعدة المستخدمين الكبيرة ، ظل Craigslist خاليًا بشكل أساسي من عمليات الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت. هذا لأنه يتم تشغيله بواسطة شبكة لامركزية من المستخدمين بدلاً من شركة مركزية ، مما يزيد من صعوبة استغلال المحتالين عبر الإنترنت.

بينما لا يُقصد من Craigslist أن يكون منصة للتجارة الإلكترونية ، يستخدم العديد من الأشخاص الموقع لشراء العناصر وبيعها. في كثير من الحالات ، سيتواصل المشترون مع البائعين مباشرةً عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ويرتبون الدفع بعد اكتمال الإدراج بنجاح.

لا يزال Craigslist واحدًا من أشهر الأسواق عبر الإنترنت في العالم. يزور الملايين من المستخدمين الموقع كل شهر للعثور على كل شيء من قوائم المساكن وفرص العمل إلى الإعلانات الشخصية.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيق مثل Craigslist

إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مثل Craigslist ، فهناك العديد من الميزات الأساسية التي يجب أن تدرجها في تطبيقك لجعله سهل الاستخدام ومفيدًا مثل Craigslist. تتضمن بعض هذه الميزات ما يلي:

التسجيل وتسجيل الدخول

على الرغم من أن Craigslist هو في الأساس موقع قائمة مبوب ، يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات وتسجيل الدخول من هواتفهم المحمولة. هذا يسمح لهم بالبحث عن القوائم بسهولة أكبر وحفظ العناصر المفضلة لديهم للرجوع إليها في المستقبل.

ملف تعريفي للمستخدم

بالإضافة إلى التسجيل وتسجيل الدخول ، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء ملفات تعريف تسمح لهم بحفظ عمليات البحث والعناصر المفضلة لديهم للرجوع إليها في المستقبل. سيسهل ذلك عليهم العثور على ما يبحثون عنه بسرعة.

قائمة المنتجات

يتضمن Craigslist العديد من الأدوات لمساعدة المستخدمين في سرد منتجاتهم وخدماتهم ، بما في ذلك الميزات التي تسمح لهم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو وإضافة معلومات التسعير وتقديم الأوصاف. هذه الميزات ضرورية لأي تطبيق مثل Craigslist إذا كان سينجح.

البحث والفلاتر

تقدم Craigslist مجموعة متنوعة من أدوات البحث لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه ، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والفئات وعوامل تصفية الموقع. يجب أن يشتمل تطبيقك على هذه الميزات نفسها حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسرعة على القوائم التي يهتمون بها.

دردشة

لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل التواصل بين المشترين والبائعين ، يجب أن يتضمن التطبيق الخاص بك ميزة دردشة تتيح للمستخدمين التواصل في الوقت الفعلي.

المدفوعات

يجب عليك تضمين ميزات دفع قوية إذا كان تطبيقك يتضمن سوقًا لبيع وشراء السلع أو الخدمات. سيؤدي ذلك إلى تسهيل معالجة المعاملات وضمان تمتع المستخدمين بتجربة آمنة ومأمونة.

التقييمات والمراجعة

لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات بيع وشراء أفضل ، يجب أن يشتمل تطبيقك أيضًا على ميزة التقييمات والمراجعات. سيسمح هذا للمشترين بمشاركة خبراتهم مع منتجات أو بائعين محددين ، مما يسمح للآخرين باتخاذ قرار مستنير قبل شراء العناصر أو استئجار الخدمات.

توصية

لمساعدة المستخدمين في العثور على المنتجات أو الخدمات التي يبحثون عنها ، يجب أن يشتمل تطبيقك على محرك توصية لاقتراح القوائم ذات الصلة بناءً على تفضيلاتهم وسجل البحث.

كيف تصنع تطبيقًا مثل Craigslist ؟

Craigslist هو أحد أشهر مواقع الإعلانات المبوبة على الإنترنت ، حيث يبحث ملايين المستخدمين شهريًا عن السلع والخدمات والإسكان. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق مثل Craigslist يسمح للمستخدمين بنشر الإعلانات وتصفح القوائم بتنسيق سهل الاستخدام ، فهناك بعض العناصر الأساسية التي ستحتاج إلى وضعها في الاعتبار. أثناء قيامك بتطوير تطبيقك ، تأكد من وجود وظيفة بحث سهلة الاستخدام ونظام يتيح للمستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو بسهولة.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن الإعلانات الموجودة على تطبيقك مجانية ، لذلك قد تحتاج إلى التفكير في إضافة خيار شراء داخل التطبيق للميزات المتميزة أو إصدار خالٍ من الإعلانات من التطبيق. ضع في اعتبارك أيضًا كيف سيولد تطبيقك دخلاً ، سواء كان ذلك من خلال عمولات على المبيعات أو رسوم اشتراك شهرية. بغض النظر عن نوع تطبيق نشر الإعلانات الذي تخطط لتطويره ، تأكد من تقديم ميزات قيمة ومنصة سهلة الاستخدام حتى يستمتع المستخدمون باستخدام تطبيقك ويمكنهم العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Craigslist ؟

سيكلفك تطوير تطبيق مشابه لـ Craigslist ما بين 35000 دولار و 75000 دولار . ومع ذلك ، قد يرتفع هذا السعر أو ينقص اعتمادًا على الميزات التي تريدها في تطبيقك ومدى تعقيد فكرتك. أحد العوامل الرئيسية التي تحدد تكلفة تطوير تطبيق مشابه مثل Craigslist هو ما إذا كنت ستقوم بتطويره بنفسك أو تعيين فريق محترف. في حين أن تكلفة التعاقد مع شركة تطوير يمكن أن تكون أعلى ، فإن وجود فريق خبراء من المطورين سيضمن تلبية متطلبات تطبيقك وتغطية جميع جوانب تطوير تطبيق مثل Craigslist.

إذا قررت المضي قدمًا في التطوير الذاتي ، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تأخذها في الاعتبار. أولاً ، سيتعين عليك تعلم كيفية البرمجة وكيفية إدارة عملية التطوير بأكملها. قد يكون هذا مستهلكًا للوقت ومكلفًا ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى التعرف على لغات البرمجة مثل Java أو Swift . أخيرًا ، تلعب الميزات التي تريدها في تطبيقك أيضًا دورًا في تحديد تكلفة تطوير تطبيق مثل Craigslist.

بشكل عام ، إذا كنت ترغب في تطوير تطبيق مشابه لـ Craigslist ، فيمكن أن تتراوح التكلفة من 35000 دولار إلى 75000 دولار ، اعتمادًا على عدة عوامل. ولكن إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة ، ففكر في تطوير تطبيقك بمساعدة حلول no-code . سيساعد النظام الأساسي no-code مثل AppMaster في تقليل ميزانية التطوير في بعض الأحيان وتقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

يمكن أن يستغرق إنشاء تطبيق مثل Craigslist من 6 إلى 12 شهرًا. يعتمد الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيق على مدى تعقيد تطبيقك والأنظمة الأساسية التي تريد إتاحتها على (iOS أو Android). هناك عامل آخر يؤثر على المدة التي تستغرقها عملية التطوير ، سواء كنت تبني التطبيق داخليًا أو تستخدم وكالة تطوير.

يعني إنشاء تطبيق داخليًا بشكل عام أن لديك سيطرة أكبر على المشروع ويمكنك العمل وفقًا لجدولك الزمني ، بينما من المحتمل أن يعني تعيين وكالة تطوير خارجية أنهم هم الذين يحددون الجدول الزمني للوقت الذي يمكنهم فيه إنشاء التطبيق.

بشكل عام ، يستغرق إنشاء معظم تطبيقات iPhone ستة أشهر ، بينما تستغرق تطبيقات Android في المتوسط 10-11 شهرًا. ومع ذلك ، ستختلف هذه الأطر الزمنية اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيقك ومقدار الاختبار الذي يتعين عليك إجراؤه قبل إطلاقه للجمهور.

بالإضافة إلى عملية التطوير الفعلية ، من المحتمل أن تقضي عدة أشهر في التخطيط لتطبيقك قبل بدء العمل. يتضمن ذلك البحث في السوق المستهدف وتحديد الميزات الرئيسية وجمع التعليقات من المستخدمين المحتملين.

بشكل عام ، إذا كانت لديك خطة قوية للطريقة التي تريد أن يعمل بها التطبيق وكنت قادرًا على تحديد جداول زمنية واضحة عندما تحتاج بعض الميزات إلى الاكتمال ، فيمكنك توقع أن يستغرق الأمر حوالي 6-12 شهرًا حتى يصبح تطبيقك جاهزًا للتشغيل .

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