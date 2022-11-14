Craigslist 是一个流行的在线分类信息网站，允许用户发布和搜索各种分类信息，包括职位空缺、房屋列表、汽车服务、个人广告、销售列表等。 由企业家克雷格-纽马克（Craig Newmark）于1995年创立，现已成为网上买卖商品的领先平台之一。Craigslist

Craigslist 淘宝网最初是作为旧金山当地活动的电子邮件列表而成立的，几年后向更多的受众推出后，其知名度迅速提高。今天，该网站在全球拥有数百万用户，并在数十个国家提供服务。

Craigslist 有别于eBay和Amazon等其他在线市场的一个显著特点是，它的运作不需要一个中央网站或服务。相反，当地的Craigslist 网站是由个人用户和维护者运行的，他们自行管理发布在其城市网页上的广告。

尽管其流量大，用户基数大，但Craigslist ，基本上没有网上诈骗和欺诈行为。这是因为它是由一个分散的用户网络而不是一个集中的公司管理的，这使得网上骗子更难利用。

虽然Craigslist 不是作为一个电子商务平台，但许多人确实使用该网站购买和出售物品。在许多情况下，买家将通过电子邮件或电话直接联系卖家，并在成功完成挂牌后安排付款。

Craigslist 淘宝网仍然是世界上最受欢迎的在线市场之一。每月有数百万用户访问该网站，寻找从住房列表和工作机会到个人广告的一切。

你应该添加的顶级功能，使一个应用程序像Craigslist

如果你想创建一个像Craigslist ，你应该在你的应用程序中包括几个关键功能，使它像Craigslist 一样用户友好和有用。其中一些功能包括。

注册和登录

尽管Craigslist 主要是一个分类列表网站，但用户可以创建账户并从他们的手机上登录。这使他们能够更容易地搜索列表，并保存他们最喜欢的项目供将来参考。

用户资料

除了注册和登录之外，用户应该能够创建档案，使他们能够保存他们最喜欢的搜索和项目供将来参考。这将使他们更容易及时地找到他们正在寻找的东西。

产品列表

Craigslist 包括各种工具，以帮助用户列出他们的产品和服务，包括允许他们上传照片和视频的功能，添加价格信息，并提供描述。像 ，如果要取得成功，这些功能对任何应用程序都是必不可少的。Craigslist

搜索与过滤

Craigslist 提供各种搜索工具，帮助用户找到他们正在寻找的东西，包括关键词、类别和位置过滤器。你的应用程序应该包括这些相同的功能，以便用户能够快速找到他们感兴趣的房源。

聊天

为了提高用户体验，促进买家和卖家之间的沟通，您的应用程序应包括聊天功能，允许用户实时沟通。

支付功能

如果你的应用程序包括一个购买和销售商品或服务的市场，你必须包括强大的支付功能。这将使交易更容易处理，并确保用户有一个安全和可靠的体验。

评级和评论

为了帮助用户做出更好的购买和销售决定，你的应用程序还应该包括一个评级和评论功能。这将允许买家分享他们对特定产品或卖家的经验，让其他人在购买物品或租用服务之前做出明智的决定。

建议

为了帮助用户找到他们正在寻找的产品或服务，你的应用程序应该包括一个推荐引擎，根据他们的喜好和搜索历史来推荐相关的列表。

如何使一个应用程序像Craigslist ？

Craigslist 是最受欢迎的在线分类网站之一，每月有数百万用户搜索商品、服务和住房。如果你想创建一个像 ，允许用户以用户友好的格式发布广告和浏览房源的应用程序，你需要考虑几个关键因素。当你开发你的应用程序时，确保一个易于使用的搜索功能和一个允许用户轻松上传图片和视频的系统。Craigslist

你还想确保你的应用程序上的广告是免费的，所以你可能需要考虑为高级功能或无广告版本的应用程序添加一个应用内购买选项。此外，还要考虑你的应用程序将如何产生收入，无论是通过销售佣金还是每月的订阅费用。无论你打算开发哪种类型的广告发布应用程序，确保你提供有价值的功能和易于使用的平台，以便用户喜欢使用你的应用程序，并能准确找到他们正在寻找的东西。

建立类似Craigslist 的应用程序需要多少钱？

开发一个类似于Craigslist 的应用程序将花费35,000至75,000美元。然而，这个价格可能会增加或减少，这取决于你在应用程序中想要的功能和你的想法的复杂性。决定开发一个类似于Craigslist 的应用程序需要多少钱的主要因素之一是你是自己开发还是雇用专业团队。虽然雇用开发公司的成本可能较高，但拥有一个专业的开发团队将确保满足你的应用程序的要求，并涵盖开发一个类似Craigslist 的应用程序的所有方面。

如果你决定进行自我开发，那么有几件事你应该考虑到。首先，你将不得不学习如何编码以及如何管理整个开发过程。这可能相当耗费时间和成本，特别是如果你需要熟悉Java或Swift等编程语言。最后，你想在你的应用程序中获得什么功能，也是决定开发像Craigslist.这样的应用程序的成本的一个因素。

总的来说，如果你想开发一个类似于Craigslist ，那么成本可能从35,000美元到75,000美元不等，取决于几个因素。但是，如果你正在寻找一个成本较低的选择，可以考虑在的帮助下开发你的应用程序 no-code解决方案。一个no-code 平台，如AppMaster ，有时会帮助减少开发预算，并大大缩短上市时间。

它需要多长时间？

建立一个像Craigslist 的应用程序可能需要6-12个月的时间。构建应用程序所需的时间取决于你的应用程序有多复杂，以及你希望它在什么平台上使用（iOS或Android）。另一个因素是影响你的开发过程需要多长时间，无论你是在内部构建应用程序还是使用开发机构。

构建内部应用程序通常意味着你对项目有更多的控制权，并可以围绕你的时间表工作，而雇用外部开发机构可能意味着他们是谁设置的时间表，他们可以构建应用程序。

一般来说，大多数iPhone应用程序需要6个月的时间来建立，而Android应用程序平均需要10-11个月。然而，这些时间表将根据你的应用程序的复杂性和你在向公众推出之前需要做多少测试而有所不同。

除了实际的开发过程，在开始工作之前，你可能会花几个月时间规划你的应用程序。这包括研究你的目标市场，确定关键功能，以及收集潜在用户的反馈。

总的来说，如果你对希望应用程序如何工作有一个坚实的计划，并且能够为某些功能需要完成的时间设定明确的时间表，你可以预计需要6-12个月左右的时间，直到你的应用程序准备推出。

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