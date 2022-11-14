Craigslist gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Craigslist, kullanıcıların iş ilanları, konut listeleri, otomotiv hizmetleri, kişisel reklamlar, satış listeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli sınıflandırılmış listeleri yayınlamasına ve aramasına olanak tanıyan popüler bir çevrimiçi ilan sitesidir. 1995 yılında girişimci Craig Newmark tarafından kurulan Craigslist, çevrimiçi ürün alıp satmak için önde gelen platformlardan biri haline geldi.

Craigslist, başlangıçta yerel San Francisco etkinlikleri için bir e-posta listesi olarak kuruldu ve birkaç yıl sonra daha geniş bir kitleye sunulduktan sonra hızla popülerlik kazandı. Bugün, site dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip ve düzinelerce ülkede mevcut.

Craigslist eBay ve Amazon gibi diğer çevrimiçi pazarlardan ayıran bir ayırt edici özelliği, merkezi bir web sitesine veya hizmete ihtiyaç duymadan çalışmasıdır. Bunun yerine, yerel Craigslist web siteleri, şehir sayfalarına gönderilen reklamları kendi kendine yöneten bireysel kullanıcılar ve bakıcılar tarafından yönetilir.

Yüksek trafik hacmine ve geniş kullanıcı tabanına rağmen, Craigslist esasen çevrimiçi dolandırıcılık ve dolandırıcılıklardan uzak kalmıştır. Bunun nedeni, merkezi bir şirket yerine merkezi olmayan bir kullanıcı ağı tarafından çalıştırılması ve çevrimiçi dolandırıcıların istismar etmesini zorlaştırmasıdır.

Craigslist bir e-ticaret platformu olarak tasarlanmasa da, birçok kişi siteyi ürün alıp satmak için kullanıyor. Çoğu durumda, alıcılar doğrudan e-posta veya telefon yoluyla satıcılarla iletişime geçecek ve listeleme başarıyla tamamlandıktan sonra ödemeyi ayarlayacaktır.

Craigslist, dünyanın en popüler çevrimiçi pazar yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca kullanıcı, konut listelerinden iş fırsatlarına ve kişisel ilanlara kadar her şeyi bulmak için her ay siteyi ziyaret ediyor.

Craigslist gibi bir uygulama yapmak için eklemeniz gereken en önemli özellikler

Craigslist gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, uygulamanıza Craigslist kadar kullanıcı dostu ve kullanışlı hale getirmek için eklemeniz gereken birkaç temel özellik vardır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Kayıt ve Giriş

Craigslist öncelikle sınıflandırılmış bir listeleme sitesi olmasına rağmen, kullanıcılar hesap oluşturabilir ve cep telefonlarından giriş yapabilir. Bu, listeleri daha kolay aramalarına ve gelecekte başvurmak üzere favori öğelerini kaydetmelerine olanak tanır.

Kullanıcı profili

Kaydolma ve oturum açmaya ek olarak, kullanıcılar favori aramalarını ve öğelerini gelecekte başvurmak üzere kaydetmelerine olanak tanıyan profiller oluşturabilmelidir. Bu, aradıklarını hemen bulmalarını kolaylaştıracaktır.

Ürün Listeleme

Craigslist, kullanıcıların fotoğraf ve video yüklemelerine, fiyat bilgilerini eklemelerine ve açıklamalar sağlamalarına olanak tanıyan özellikler de dahil olmak üzere, ürün ve hizmetlerini listelemelerine yardımcı olacak çeşitli araçlar içerir. Bu özellikler, başarılı olacaksa Craigslist gibi herhangi bir uygulama için çok önemlidir.

Arama ve Filtreler

Craigslist, kullanıcıların aradıklarını bulmalarına yardımcı olmak için anahtar kelimeler, kategoriler ve konum filtreleri dahil olmak üzere çeşitli arama araçları sunar. Uygulamanız, kullanıcıların ilgilendikleri listeleri hızlı bir şekilde bulabilmeleri için aynı özellikleri içermelidir.

Sohbet

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve alıcılar ve satıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için uygulamanız, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan bir sohbet özelliği içermelidir.

ödemeler

Uygulamanız, mal veya hizmet satın almak ve satmak için bir pazar yeri içeriyorsa, sağlam ödeme özellikleri eklemelisiniz. Bu, işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak ve kullanıcıların güvenli ve emniyetli bir deneyim yaşamasını sağlayacaktır.

Derecelendirmeler ve İnceleme

Kullanıcıların daha iyi satın alma ve satma kararları vermesine yardımcı olmak için uygulamanız ayrıca bir derecelendirme ve inceleme özelliği içermelidir. Bu, alıcıların deneyimlerini belirli ürünler veya satıcılarla paylaşmalarına ve diğerlerinin ürün satın almadan veya hizmet kiralamadan önce bilinçli bir karar vermelerine olanak tanır.

Öneri

Kullanıcıların aradıkları ürünleri veya hizmetleri bulmalarına yardımcı olmak için uygulamanız, tercihlerine ve arama geçmişine göre alakalı listeler önermek için bir öneri motoru içermelidir.

Craigslist gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Craigslist, aylık milyonlarca kullanıcının mal, hizmet ve konut araması yaptığı en popüler çevrimiçi seri ilan web sitelerinden biridir. Kullanıcıların kullanıcı dostu bir biçimde reklam yayınlamasına ve listelere göz atmasına olanak tanıyan Craigslist gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç temel unsur vardır. Uygulamanızı geliştirirken, kullanımı kolay bir arama işlevi ve kullanıcıların kolayca resim ve video yüklemesine olanak tanıyan bir sistem sağlayın.

Ayrıca uygulamanızdaki reklamların ücretsiz olduğundan emin olmak isteyeceksiniz, bu nedenle premium özellikler için bir uygulama içi satın alma seçeneği veya uygulamanın reklamsız bir sürümü eklemeyi düşünmeniz gerekebilir. Ayrıca, ister satış komisyonları ister aylık abonelik ücreti yoluyla olsun, uygulamanızın nasıl gelir elde edeceğini düşünün. Ne tür bir reklam yayınlama uygulaması geliştirmeyi planlıyor olursanız olun, kullanıcıların uygulamanızı kullanmaktan keyif almaları ve tam olarak aradıklarını bulabilmeleri için değerli özellikler ve kullanımı kolay bir platform sunduğunuzdan emin olun.

Craigslist gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

Craigslist benzer bir uygulama geliştirmek size 35.000 ila 75.000 $'a mal olacak. Ancak uygulamanızda olmasını istediğiniz özelliklere ve fikrinizin karmaşıklığına göre bu fiyat artabilir veya azalabilir. Craigslist gibi benzer bir uygulama geliştirmenin ne kadara mal olacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri, uygulamayı kendi başınıza mı yoksa profesyonel bir ekiple mi geliştireceğinizdir. Bir geliştirme şirketini işe almanın maliyeti daha yüksek olsa da, uzman bir geliştirici ekibine sahip olmak, uygulamanızın gereksinimlerinin karşılanmasını ve Craigslist gibi bir uygulama geliştirmenin tüm yönlerinin kapsanmasını sağlayacaktır.

Kendinizi geliştirmeye karar verirseniz, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey vardır. İlk olarak, nasıl kod yazılacağını ve tüm geliştirme sürecini nasıl yöneteceğinizi öğrenmeniz gerekecek. Bu, özellikle Java veya Swift gibi programlama dillerine aşina olmanız gerekiyorsa, oldukça zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Son olarak, uygulamanızda olmasını istediğiniz özellikler de Craigslist gibi bir uygulama geliştirmenin maliyetinin belirlenmesinde rol oynar.

Genel olarak, Craigslist benzer bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, maliyet çeşitli faktörlere bağlı olarak 35.000 ila 75.000 ABD Doları arasında değişebilir. Ancak daha az maliyetli bir seçenek arıyorsanız, uygulamanızı no-code gerektirmeyen çözümlerle geliştirmeyi düşünün. no-code gibi AppMaster bir platform, zaman zaman geliştirme bütçesini azaltmaya yardımcı olacak ve pazara sunma süresini önemli ölçüde kısaltacaktır.

Ne kadar sürer?

Craigslist gibi bir uygulama oluşturmak 6-12 ay sürebilir. Uygulamayı oluşturmak için gereken süre, uygulamanızın ne kadar karmaşık olduğuna ve hangi platformlarda (iOS veya Android) kullanılabilir olmasını istediğinize bağlıdır. Diğer bir faktör, uygulamayı şirket içinde mi yoksa bir geliştirme ajansı mı kullanıyor olun, geliştirme sürecinizin ne kadar sürdüğünü etkiler.

Şirket içinde bir uygulama oluşturmak, genellikle proje üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğunuz ve programınız üzerinde çalışabileceğiniz anlamına gelirken, dışarıdan bir geliştirme ajansı kiralamak, uygulamayı ne zaman oluşturabileceklerine ilişkin zaman çizelgesini belirleyenlerin büyük olasılıkla onlar olduğu anlamına gelir.

Genel olarak, çoğu iPhone uygulamasının oluşturulması altı ay alırken, Android uygulamaları ortalama 10-11 ay sürer. Ancak bu zaman dilimleri, uygulamanızın karmaşıklığına ve herkese açık hale getirmeden önce ne kadar test yapmanız gerektiğine bağlı olarak değişecektir.

Gerçek geliştirme sürecine ek olarak, işe başlamadan önce uygulamanızı planlamak için muhtemelen birkaç ay harcayacaksınız. Bu, hedef pazarınızı araştırmayı, temel özellikleri belirlemeyi ve potansiyel kullanıcılardan geri bildirim toplamayı içerir.

Genel olarak, uygulamanın nasıl çalışmasını istediğinize dair sağlam bir planınız varsa ve belirli özelliklerin ne zaman tamamlanması gerektiğine ilişkin net zaman çizelgeleri belirleyebiliyorsanız, uygulamanızın kullanıma hazır hale gelmesi yaklaşık 6-12 ay sürebilir. .

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