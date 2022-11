Come creare un'app come Craigslist?

Craigslist è un popolare sito web di annunci online che consente agli utenti di pubblicare e cercare un'ampia varietà di annunci, tra cui offerte di lavoro, annunci di case, servizi automobilistici, annunci personali, annunci di vendita e altro ancora. Fondato nel 1995 dall'imprenditore Craig Newmark, Craigslist è diventato una delle principali piattaforme per la compravendita di beni online.

Craigslist è stato fondato inizialmente come lista di e-mail per gli eventi locali di San Francisco ed è cresciuto rapidamente in popolarità dopo essere stato lanciato ad un pubblico più ampio qualche anno dopo. Oggi il sito vanta milioni di utenti in tutto il mondo ed è disponibile in decine di Paesi.

Una caratteristica distintiva di Craigslist, che lo differenzia da altri mercati online come eBay e Amazon, è che opera senza la necessità di un sito web o di un servizio centrale. Invece, i siti web locali di Craigslist sono gestiti da singoli utenti e manutentori, che autogestiscono gli annunci pubblicati sulle pagine delle loro città.

Nonostante l'elevato volume di traffico e l'ampia base di utenti, Craigslist è rimasto sostanzialmente privo di truffe e frodi online. Questo perché è gestito da una rete decentralizzata di utenti invece che da una società centralizzata, rendendo più difficile lo sfruttamento da parte dei truffatori online.

Sebbene Craigslist non sia concepito come una piattaforma di e-commerce, molte persone utilizzano il sito per acquistare e vendere oggetti. In molti casi, gli acquirenti contattano i venditori direttamente via e-mail o telefono e concordano il pagamento dopo che l'inserzione è stata completata con successo.

Craigslist rimane uno dei mercati online più popolari al mondo. Milioni di utenti visitano il sito ogni mese per trovare di tutto, dagli annunci di case, alle opportunità di lavoro, agli annunci personali.

Le caratteristiche principali che dovreste aggiungere per rendere un'app simile a un'altra Craigslist

Se state cercando di creare un'app come Craigslist, ci sono diverse caratteristiche chiave che dovreste includere nella vostra app per renderla facile da usare e utile come Craigslist. Alcune di queste caratteristiche includono:

Registrazione e accesso

Sebbene Craigslist sia principalmente un sito di annunci, gli utenti possono creare account e accedere dal proprio cellulare. Questo permette loro di cercare più facilmente gli annunci e di salvare gli articoli preferiti per riferimenti futuri.

Profilo utente

Oltre alla registrazione e all'accesso, gli utenti dovrebbero poter creare dei profili che consentano loro di salvare le ricerche e gli articoli preferiti per riferimenti futuri. In questo modo sarà più facile per loro trovare rapidamente ciò che stanno cercando.

Elenco dei prodotti

Craigslist include vari strumenti per aiutare gli utenti a elencare i propri prodotti e servizi, tra cui funzioni che consentono di caricare foto e video, aggiungere informazioni sui prezzi e fornire descrizioni. Queste funzioni sono essenziali per qualsiasi app come Craigslist, se si vuole che abbia successo.

Ricerca e filtri

Craigslist offre una serie di strumenti di ricerca per aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano, tra cui parole chiave, categorie e filtri di localizzazione. La vostra app dovrebbe includere queste stesse funzioni, in modo che gli utenti possano trovare rapidamente gli annunci a cui sono interessati.

La chat

Per migliorare l'esperienza dell'utente e facilitare la comunicazione tra acquirenti e venditori, la vostra app dovrebbe includere una funzione di chat che consenta agli utenti di comunicare in tempo reale.

Pagamenti

Se la vostra app include un marketplace per l'acquisto e la vendita di beni o servizi, dovete includere solide funzioni di pagamento. In questo modo sarà più facile elaborare le transazioni e garantire agli utenti un'esperienza sicura e protetta.

Valutazioni e recensioni

Per aiutare gli utenti a prendere decisioni migliori in materia di acquisti e vendite, la vostra app dovrebbe includere anche una funzione di valutazioni e recensioni. In questo modo gli acquirenti potranno condividere le loro esperienze con prodotti o venditori specifici, consentendo agli altri di prendere una decisione informata prima di acquistare oggetti o servizi.

Raccomandazioni

Per aiutare gli utenti a trovare i prodotti o i servizi che stanno cercando, la vostra app dovrebbe includere un motore di raccomandazione che suggerisca annunci pertinenti in base alle loro preferenze e alla cronologia delle ricerche.

Come creare un'app come Craigslist?

Craigslist è uno dei più popolari siti di annunci online, con milioni di utenti mensili che cercano beni, servizi e abitazioni. Se volete creare un'app come Craigslist che permetta agli utenti di pubblicare annunci e sfogliare le inserzioni in un formato facile da usare, ci sono alcuni elementi chiave che dovrete considerare. Nello sviluppare la vostra app, assicuratevi che la funzione di ricerca sia facile da usare e che il sistema consenta agli utenti di caricare facilmente immagini e video.

Dovrete anche assicurarvi che gli annunci pubblicitari sulla vostra app siano gratuiti, quindi potreste dover considerare l'aggiunta di un'opzione di acquisto in-app per le funzioni premium o per una versione dell'app priva di annunci. Considerate anche il modo in cui la vostra app genererà reddito, che sia attraverso commissioni sulle vendite o un abbonamento mensile. Indipendentemente dal tipo di app ad-posting che intendete sviluppare, assicuratevi di offrire funzionalità di valore e una piattaforma facile da usare, in modo che gli utenti si divertano a usare la vostra app e possano trovare esattamente ciò che stanno cercando.

Quanto costa costruire un'app come Craigslist?

Lo sviluppo di un'app simile a Craigslist costerà dai 35.000 ai 75.000 dollari, ma questo prezzo può aumentare o diminuire a seconda delle funzionalità che desiderate nella vostra app e della complessità della vostra idea. Uno dei fattori principali che determinano il costo dello sviluppo di un'applicazione simile a Craigslist è la scelta di svilupparla da soli o di affidarsi a un team di professionisti. Sebbene il costo dell'assunzione di una società di sviluppo possa essere più elevato, la presenza di un team di sviluppatori esperti garantirà che i requisiti della vostra applicazione siano soddisfatti e che tutti gli aspetti dello sviluppo di un'applicazione come Craigslist siano coperti.

Se decidete di optare per lo sviluppo autonomo, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Innanzitutto, dovrete imparare a codificare e a gestire l'intero processo di sviluppo. Questo può richiedere molto tempo e denaro, soprattutto se dovete familiarizzare con linguaggi di programmazione come Java o Swift. Infine, anche le caratteristiche che si desiderano nella propria applicazione giocano un ruolo importante nel determinare il costo dello sviluppo di un'applicazione come Craigslist.

In generale, se volete sviluppare un'app simile a Craigslist, il costo può variare da 35.000 a 75.000 dollari, a seconda di diversi fattori. Ma se state cercando un'opzione meno costosa, prendete in considerazione l'idea di sviluppare la vostra applicazione con l'aiuto di no-code soluzioni. Una piattaforma no-code come AppMaster aiuterà a ridurre il budget di sviluppo e a ridurre significativamente il time to market.

Quanto tempo ci vorrà?

La costruzione di un'app come Craigslist può richiedere dai 6 ai 12 mesi. Il tempo necessario per costruire l'app dipende dalla complessità dell'applicazione e dalle piattaforme su cui si desidera che sia disponibile (iOS o Android). Un altro fattore che incide sulla durata del processo di sviluppo è il fatto che l'app venga realizzata internamente o tramite un'agenzia di sviluppo.

Costruire un'app internamente significa in genere avere un maggiore controllo sul progetto e poter lavorare in base ai propri impegni, mentre assumere un'agenzia di sviluppo esterna significa probabilmente stabilire la tempistica per la realizzazione dell'app.

In generale, la maggior parte delle app per iPhone richiede sei mesi per la realizzazione, mentre le app per Android richiedono in media 10-11 mesi. Tuttavia, questi tempi variano a seconda della complessità dell'applicazione e della quantità di test da effettuare prima del lancio al pubblico.

Oltre al processo di sviluppo vero e proprio, probabilmente trascorrerete diversi mesi a pianificare la vostra applicazione prima di iniziare il lavoro. Questo include la ricerca del mercato di riferimento, l'identificazione delle funzionalità chiave e la raccolta di feedback da parte dei potenziali utenti.

In generale, se avete un piano solido per il funzionamento dell'applicazione e siete in grado di stabilire tempi chiari per il completamento di determinate funzionalità, potete aspettarvi che ci vogliano circa 6-12 mesi prima che l'applicazione sia pronta per il lancio.

No-code soluzione

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente a chiunque di creare la propria app mobile, web app e backend personalizzati senza scrivere alcun codice. Con una semplice drag-and-drop interfaccia, è possibile aggiungere facilmente alla propria app funzionalità come la programmazione, il monitoraggio della posizione e altro ancora con pochi clic.

E perché AppMaster.io vi dà il controllo completo sull'aspetto della vostra app, in modo da assicurarvi che corrisponda esattamente al vostro marchio. Se siete un imprenditore che vuole far decollare una nuova attività o un piccolo imprenditore che spera di aumentare le vendite, AppMaster.io vi offre tutto ciò che vi serve per creare un'app personalizzata in modo semplice e veloce.