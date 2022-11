Comment créer une application comme Craigslist?

Craigslist est un site Web populaire de petites annonces en ligne qui permet aux utilisateurs de publier et de rechercher une grande variété de petites annonces, y compris des offres d'emploi, des annonces de logement, des services automobiles, des annonces personnelles, des annonces de vente, etc. Fondé en 1995 par l'entrepreneur Craig Newmark, Craigslist est devenu l'une des principales plateformes d'achat et de vente de biens en ligne.

Craigslist a été créé à l'origine comme une liste d'adresses électroniques pour les événements locaux de San Francisco et a rapidement gagné en popularité après avoir été lancé pour un public plus large quelques années plus tard. Aujourd'hui, le site compte des millions d'utilisateurs dans le monde et est disponible dans des dizaines de pays.

L'une des caractéristiques de Craigslist qui le distingue des autres marchés en ligne comme eBay et Amazon est qu'il fonctionne sans avoir besoin d'un site ou d'un service central. Au lieu de cela, les sites Web locaux de Craigslist sont gérés par des utilisateurs et des responsables individuels, qui gèrent eux-mêmes les annonces publiées sur les pages de leur ville.

Malgré son volume de trafic élevé et sa grande base d'utilisateurs, Craigslist est resté pratiquement exempt d'arnaques et de fraudes en ligne. Cela s'explique par le fait qu'il est géré par un réseau décentralisé d'utilisateurs et non par une société centralisée, ce qui le rend plus difficile à exploiter par les escrocs en ligne.

Bien que Craigslist ne soit pas conçu comme une plateforme de commerce électronique, de nombreuses personnes utilisent le site pour acheter et vendre des articles. Dans de nombreux cas, les acheteurs contactent directement les vendeurs par courrier électronique ou par téléphone et organisent le paiement une fois l'annonce terminée.

Craigslist reste l'une des places de marché en ligne les plus populaires au monde. Des millions d'utilisateurs visitent le site chaque mois pour trouver des annonces de logements, des offres d'emploi ou des annonces personnelles.

Principales fonctionnalités à ajouter pour créer une application comme la vôtre Craigslist

Si vous cherchez à créer une application comme Craigslist, vous devez inclure plusieurs fonctionnalités clés dans votre application pour la rendre aussi conviviale et utile que Craigslist. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités :

Inscription et connexion

Bien que Craigslist soit avant tout un site de petites annonces, les utilisateurs peuvent créer des comptes et se connecter depuis leur téléphone portable. Cela leur permet de rechercher des annonces plus facilement et d'enregistrer leurs articles préférés pour les consulter ultérieurement.

Profil de l'utilisateur

En plus de s'inscrire et de se connecter, les utilisateurs doivent pouvoir créer des profils qui leur permettent d'enregistrer leurs recherches et leurs articles préférés pour les consulter ultérieurement. Il leur sera ainsi plus facile de trouver rapidement ce qu'ils recherchent.

Liste de produits

Craigslist comprend divers outils pour aider les utilisateurs à répertorier leurs produits et services, notamment des fonctions qui leur permettent de télécharger des photos et des vidéos, d'ajouter des informations sur les prix et de fournir des descriptions. Ces fonctionnalités sont essentielles pour une application comme Craigslist si l'on veut qu'elle ait du succès.

Recherche et filtres

Craigslist offre une variété d'outils de recherche pour aider les utilisateurs à trouver ce qu'ils recherchent, y compris des mots-clés, des catégories et des filtres de localisation. Votre application devrait inclure ces mêmes fonctionnalités afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement les annonces qui les intéressent.

Chat

Pour améliorer l'expérience des utilisateurs et faciliter la communication entre acheteurs et vendeurs, votre application doit comporter une fonction de chat qui permet aux utilisateurs de communiquer en temps réel.

Paiements

Vous devez inclure des fonctions de paiement robustes si votre application comprend une place de marché pour l'achat et la vente de biens ou de services. Cela facilitera le traitement des transactions et permettra aux utilisateurs de vivre une expérience sûre et sécurisée.

Évaluations et commentaires

Pour aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions d'achat et de vente, votre application doit également inclure une fonction d'évaluation et de révision. Les acheteurs pourront ainsi partager leurs expériences avec des produits ou des vendeurs spécifiques, ce qui permettra aux autres utilisateurs de prendre une décision éclairée avant d'acheter des articles ou de louer des services.

Recommandation

Pour aider les utilisateurs à trouver les produits ou services qu'ils recherchent, votre application doit inclure un moteur de recommandation qui leur suggère des listes pertinentes en fonction de leurs préférences et de leur historique de recherche.

Craigslist est l'un des sites de petites annonces en ligne les plus populaires, avec des millions d'utilisateurs mensuels à la recherche de biens, de services et de logements. Si vous souhaitez créer une application comme Craigslist qui permette aux utilisateurs de publier des annonces et de parcourir les listes dans un format convivial, vous devrez tenir compte de quelques éléments clés. Lors du développement de votre application, assurez-vous que la fonction de recherche est facile à utiliser et que le système permet aux utilisateurs de télécharger facilement des images et des vidéos.

Vous devrez également veiller à ce que les publicités diffusées sur votre application soient gratuites. Vous devrez donc peut-être envisager d'ajouter une option d'achat in-app pour des fonctionnalités supplémentaires ou une version sans publicité de l'application. Réfléchissez également à la manière dont votre application générera des revenus, que ce soit par le biais de commissions sur les ventes ou d'un abonnement mensuel. Quel que soit le type d'application de publication d'annonces que vous envisagez de développer, assurez-vous de proposer des fonctionnalités intéressantes et une plateforme facile à utiliser afin que les utilisateurs apprécient votre application et puissent trouver exactement ce qu'ils recherchent.

Combien coûte la création d'une application comme Craigslist?

Il vous en coûtera entre 35 000 et 75 000 dollars pour développer une application similaire à Craigslist. Toutefois, ce prix peut augmenter ou diminuer en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez intégrer à votre application et de la complexité de votre idée. L'un des principaux facteurs déterminant le coût du développement d'une application similaire à Craigslist est le fait de savoir si vous allez la développer vous-même ou faire appel à une équipe professionnelle. Bien que le coût de l'embauche d'une société de développement puisse être plus élevé, le fait d'avoir une équipe de développeurs experts garantira que les exigences de votre application sont satisfaites et que tous les aspects du développement d'une application comme Craigslist sont couverts.

Si vous décidez d'opter pour l'auto-développement, vous devez tenir compte de certains éléments. Tout d'abord, vous devrez apprendre à coder et à gérer l'ensemble du processus de développement. Cela peut être assez long et coûteux, surtout si vous devez vous familiariser avec des langages de programmation comme Java ou Swift. Enfin, les fonctionnalités que vous souhaitez intégrer à votre application jouent également un rôle dans la détermination du coût de développement d'une application comme Craigslist.

Globalement, si vous souhaitez développer une application similaire à Craigslist, le coût peut varier de 35 000 à 75 000 dollars, en fonction de plusieurs facteurs. Mais si vous recherchez une option moins coûteuse, envisagez de développer votre application à l'aide de no-code solutions. Une plateforme no-code telle que AppMaster vous aidera à réduire parfois le budget de développement et à réduire considérablement le temps de mise sur le marché.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

La création d'une application comme Craigslist peut prendre entre 6 et 12 mois. Le temps nécessaire à la construction de l'application dépend de la complexité de votre application et des plateformes sur lesquelles vous souhaitez qu'elle soit disponible (iOS ou Android). Un autre facteur influe sur la durée du processus de développement, à savoir si vous construisez l'application en interne ou si vous faites appel à une agence de développement.

Construire une application en interne signifie généralement que vous avez plus de contrôle sur le projet et que vous pouvez travailler en fonction de votre emploi du temps, tandis qu'en faisant appel à une agence de développement externe, c'est probablement elle qui fixe le calendrier de construction de l'application.

En général, la construction d'une application iPhone prend six mois, tandis que celle d'une application Android prend en moyenne 10 à 11 mois. Toutefois, ces délais varient en fonction de la complexité de votre application et de la quantité de tests à effectuer avant de la lancer au public.

En plus du processus de développement proprement dit, vous passerez probablement plusieurs mois à planifier votre application avant de commencer à travailler. Il s'agit notamment d'étudier votre marché cible, d'identifier les fonctionnalités clés et de recueillir les commentaires des utilisateurs potentiels.

Dans l'ensemble, si vous disposez d'un plan solide pour le fonctionnement de l'application et que vous êtes en mesure de fixer des délais précis pour l'achèvement de certaines fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à ce qu'il faille environ 6 à 12 mois pour que votre application soit prête à être lancée.

