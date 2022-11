Hoe maak je een app zoals Craigslist?

Craigslist is een populaire online classifieds website waar gebruikers een breed scala aan advertenties kunnen plaatsen en zoeken, waaronder vacatures, huisvestingsadvertenties, autodiensten, persoonlijke advertenties, verkoopadvertenties en meer. Opgericht in 1995 door ondernemer Craig Newmark, is Craigslist uitgegroeid tot een van de belangrijkste platforms voor het kopen en verkopen van goederen online.

Craigslist werd aanvankelijk opgericht als een e-maillijst voor lokale evenementen in San Francisco en groeide snel in populariteit nadat het een paar jaar later voor een groter publiek werd gelanceerd. Vandaag de dag telt de site wereldwijd miljoenen gebruikers en is hij beschikbaar in tientallen landen.

Craigslist onderscheidt zich van andere online marktplaatsen zoals eBay en Amazon doordat er geen centrale website of dienst nodig is. In plaats daarvan worden de lokale Craigslist websites beheerd door individuele gebruikers en beheerders, die zelf de advertenties op hun stadspagina's beheren.

Ondanks het hoge verkeersvolume en het grote aantal gebruikers is Craigslist in wezen vrij gebleven van online oplichting en fraude. Dit komt omdat het wordt beheerd door een gedecentraliseerd netwerk van gebruikers in plaats van een gecentraliseerd bedrijf, waardoor het moeilijker is voor online oplichters om er misbruik van te maken.

Hoewel Craigslist niet bedoeld is als e-commerce platform, gebruiken veel mensen de site om artikelen te kopen en te verkopen. In veel gevallen nemen kopers rechtstreeks via e-mail of telefoon contact op met verkopers en regelen zij de betaling nadat de aanbieding succesvol is afgerond.

Craigslist blijft een van 's werelds populairste online marktplaatsen. Miljoenen gebruikers bezoeken de site elke maand om alles te vinden, van woningaanbiedingen en vacatures tot persoonlijke advertenties.

Topfuncties die u moet toevoegen om een app te maken zoals Craigslist

Als u een app wilt maken zoals Craigslist, zijn er verschillende belangrijke functies die u in uw app moet opnemen om deze net zo gebruiksvriendelijk en nuttig te maken als Craigslist. Enkele van deze functies zijn:

Registratie en aanmelding

Hoewel Craigslist in de eerste plaats een site met advertenties is, kunnen gebruikers accounts aanmaken en inloggen vanaf hun mobiele telefoon. Zo kunnen ze gemakkelijker naar advertenties zoeken en hun favoriete items opslaan voor toekomstig gebruik.

Gebruikersprofiel

Naast registreren en inloggen moeten gebruikers profielen kunnen aanmaken waarmee ze hun favoriete zoekopdrachten en items kunnen opslaan voor toekomstig gebruik. Dit maakt het makkelijker voor hen om snel te vinden wat ze zoeken.

Product Listing

Craigslist bevat verschillende hulpmiddelen om gebruikers te helpen hun producten en diensten te vermelden, waaronder functies waarmee ze foto's en video's kunnen uploaden, prijsinformatie kunnen toevoegen en beschrijvingen kunnen geven. Deze functies zijn essentieel voor een app als Craigslist om succesvol te zijn.

Zoeken & Filters

Craigslist biedt verschillende zoekfuncties om gebruikers te helpen vinden wat ze zoeken, waaronder trefwoorden, categorieën en locatiefilters. Uw app moet dezelfde functies hebben, zodat gebruikers snel de aanbiedingen kunnen vinden waarin ze geïnteresseerd zijn.

Chat

Om de gebruikerservaring te verbeteren en de communicatie tussen kopers en verkopers te vergemakkelijken, moet je app een chatfunctie hebben waarmee gebruikers in realtime kunnen communiceren.

Betalingen

Als uw app een marktplaats voor het kopen en verkopen van goederen of diensten bevat, moet u robuuste betalingsfuncties opnemen. Dit maakt het makkelijker om transacties te verwerken en zorgt ervoor dat gebruikers een veilige ervaring hebben.

Beoordelingen en recensies

Om gebruikers te helpen betere koop- en verkoopbeslissingen te nemen, moet uw app ook een functie voor beoordelingen en recensies bevatten. Hiermee kunnen kopers hun ervaringen met specifieke producten of verkopers delen, zodat anderen een weloverwogen beslissing kunnen nemen voordat ze artikelen kopen of diensten inhuren.

Aanbeveling

Om gebruikers te helpen de producten of diensten te vinden die ze zoeken, moet uw app een aanbevelingsmotor bevatten die relevante lijsten voorstelt op basis van hun voorkeuren en zoekgeschiedenis.

Hoe maak je een app zoals Craigslist?

Craigslist is een van de populairste online classifieds websites, met miljoenen maandelijkse gebruikers die zoeken naar goederen, diensten en woningen. Als u een app wilt maken zoals Craigslist waarmee gebruikers advertenties kunnen plaatsen en door aanbiedingen kunnen bladeren in een gebruiksvriendelijk formaat, zijn er een paar belangrijke elementen waarmee u rekening moet houden. Zorg bij de ontwikkeling van uw app voor een gebruiksvriendelijke zoekfunctie en een systeem waarmee gebruikers gemakkelijk afbeeldingen en video's kunnen uploaden.

Je moet er ook voor zorgen dat de advertenties op je app gratis zijn, dus misschien moet je overwegen een in-app aankoopoptie toe te voegen voor premium functies of een reclamevrije versie van de app. Overweeg ook hoe je app inkomsten zal genereren, of dat nu via commissies op verkopen is of een maandelijks abonnementsgeld. Welk type advertentie-app je ook van plan bent te ontwikkelen, zorg ervoor dat je waardevolle functies en een gebruiksvriendelijk platform biedt, zodat gebruikers je app met plezier gebruiken en precies kunnen vinden wat ze zoeken.

Hoeveel kost het om een app als Craigslist te bouwen?

Het kost u $35.000 tot $75.000 om een app te ontwikkelen zoals Craigslist. Deze prijs kan echter stijgen of dalen, afhankelijk van de functies die u in uw app wilt en de complexiteit van uw idee. Een van de belangrijkste factoren die bepalen hoeveel het zal kosten om een soortgelijke app als Craigslist te ontwikkelen, is of u deze zelf ontwikkelt of een professioneel team inhuurt. Hoewel de kosten van het inhuren van een ontwikkelingsbedrijf hoger kunnen zijn, zal een deskundig team van ontwikkelaars ervoor zorgen dat aan de eisen van uw app wordt voldaan en dat alle aspecten van de ontwikkeling van een app als Craigslist worden gedekt.

Als u besluit voor zelfontwikkeling te gaan, dan zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Ten eerste zult u moeten leren coderen en het hele ontwikkelingsproces moeten beheren. Dit kan behoorlijk tijdrovend en kostbaar zijn, vooral als je jezelf vertrouwd moet maken met programmeertalen als Java of Swift. Ten slotte speelt ook de vraag welke functies u in uw app wilt hebben een rol bij het bepalen van de kosten van de ontwikkeling van een app als Craigslist.

Als u een app wilt ontwikkelen die vergelijkbaar is met Craigslist, dan kunnen de kosten variëren van $ 35.000 tot $ 75.000, afhankelijk van verschillende factoren. Maar als u op zoek bent naar een minder dure optie, overweeg dan om uw app te ontwikkelen met behulp van no-code oplossingen. Een no-code platform zoals AppMaster zal het ontwikkelingsbudget soms helpen verlagen en de time to market aanzienlijk verkorten.

Hoe lang gaat het duren?

Het bouwen van een app als Craigslist kan 6 tot 12 maanden duren. De tijd die nodig is om de app te bouwen hangt af van hoe complex uw app is en op welke platforms u hem beschikbaar wilt hebben (iOS of Android). Een andere factor is van invloed op hoe lang je ontwikkelingsproces duurt, of je de app intern bouwt of met behulp van een ontwikkelingsbureau.

Een app intern bouwen betekent over het algemeen dat je meer controle hebt over het project en dat je kunt werken volgens jouw schema, terwijl het inhuren van een extern ontwikkelingsbureau waarschijnlijk betekent dat zij degenen zijn die de tijdlijn bepalen voor wanneer ze de app kunnen bouwen.

Over het algemeen duurt het bouwen van iPhone-apps zes maanden, terwijl Android-apps gemiddeld 10-11 maanden in beslag nemen. Deze tijdschema's variëren echter afhankelijk van de complexiteit van uw app en de hoeveelheid tests die u moet uitvoeren voordat u de app openbaar maakt.

Naast het eigenlijke ontwikkelingsproces ben je waarschijnlijk enkele maanden bezig met de planning van je app voordat je aan de slag gaat. Dit omvat onderzoek naar je doelmarkt, het identificeren van belangrijke functies en het verzamelen van feedback van potentiële gebruikers.

Als u een solide plan hebt voor de werking van de app en duidelijke tijdschema's kunt opstellen voor de voltooiing van bepaalde functies, kunt u verwachten dat het ongeveer 6-12 maanden duurt voordat uw app klaar is voor lancering.

No-code oplossing

AppMaster.io is een krachtig, no-code platform waarmee iedereen zijn eigen aangepaste mobiele app, webapp en backend kan maken zonder code te schrijven. Met een eenvoudige drag-and-drop interface kunt u gemakkelijk functies zoals planning, locatie tracking en meer toevoegen aan uw app met slechts een paar klikken.

En omdat AppMaster.io je volledige controle hebt over de look en feel van je app, kun je ervoor zorgen dat hij precies bij je merk past. Of je nu een ondernemer bent die een nieuw bedrijf van de grond wil krijgen of een kleine ondernemer die zijn omzet wil verhogen, AppMaster.io biedt je alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig een app op maat te maken.