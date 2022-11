Craigslist to popularna strona z ogłoszeniami online, która umożliwia użytkownikom zamieszczanie i wyszukiwanie szerokiej gamy ogłoszeń, w tym ofert pracy, ofert mieszkaniowych, usług motoryzacyjnych, ogłoszeń osobistych, ofert sprzedaży i innych. Założona w 1995 roku przez przedsiębiorcę Craiga Newmarka, strona Craigslist stała się jedną z wiodących platform do kupowania i sprzedawania towarów online.

Craigslist Strona została założona początkowo jako lista e-mailowa dla lokalnych wydarzeń w San Francisco i szybko zyskała na popularności po uruchomieniu jej dla większej liczby odbiorców kilka lat później. Dziś serwis może pochwalić się milionami użytkowników na całym świecie i jest dostępny w kilkudziesięciu krajach.

Jedną z charakterystycznych cech Craigslist, która odróżnia go od innych rynków online, takich jak eBay czy Amazon, jest to, że działa on bez potrzeby posiadania centralnej strony internetowej lub serwisu. Zamiast tego, lokalne strony Craigslist są prowadzone przez indywidualnych użytkowników i opiekunów, którzy samodzielnie zarządzają ogłoszeniami zamieszczanymi na stronach ich miast.

Pomimo dużego natężenia ruchu i dużej bazy użytkowników, Craigslist pozostał zasadniczo wolny od oszustw i wyłudzeń online. Dzieje się tak dlatego, że jest on prowadzony przez zdecentralizowaną sieć użytkowników, a nie scentralizowaną korporację, co utrudnia wykorzystanie go przez oszustów internetowych.

Chociaż Craigslist nie jest pomyślany jako platforma handlu elektronicznego, wiele osób używa go do kupowania i sprzedawania przedmiotów. W wielu przypadkach kupujący kontaktują się bezpośrednio ze sprzedającymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu i ustalają płatność po pomyślnym zakończeniu oferty.

Craigslist pozostaje jednym z najpopularniejszych na świecie targowisk internetowych. Miliony użytkowników odwiedza stronę każdego miesiąca, aby znaleźć wszystko, od ofert mieszkaniowych i ofert pracy po ogłoszenia osobiste.

Najważniejsze cechy, które powinieneś dodać, aby aplikacja była jak Craigslist

Jeśli chcesz stworzyć aplik ację taką jak Craigslist, istnieje kilka kluczowych funkcji, które powinieneś zawrzeć w swojej aplikacji, aby była tak przyjazna i użyteczna jak Craigslist. Niektóre z tych funkcji obejmują:

Rejestracja i logowanie

Chociaż Craigslist jest przede wszystkim stroną z ogłoszeniami, użytkownicy mogą tworzyć konta i logować się z telefonów komórkowych. Dzięki temu mogą łatwiej wyszukiwać oferty i zapisywać ulubione przedmioty do wykorzystania w przyszłości.

Profil użytkownika

Oprócz rejestracji i logowania, użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia profili, które pozwolą im na zapisywanie ulubionych wyszukiwań i przedmiotów do wykorzystania w przyszłości. Dzięki temu łatwiej będzie im szybko znaleźć to, czego szukają.

Lista produktów

Craigslist zawiera różne narzędzia, aby pomóc użytkownikom wymienić swoje produkty i usługi, w tym funkcje, które pozwalają im przesłać zdjęcia i filmy, dodać informacje o cenach i zapewnić opisy. Te funkcje są niezbędne dla każdej aplikacji, takiej jak Craigslist, jeśli ma ona odnieść sukces.

Wyszukiwanie i filtry

Craigslist oferuje wiele narzędzi wyszukiwania, aby pomóc użytkownikom znaleźć to, czego szukają, w tym słowa kluczowe, kategorie i filtry lokalizacji. Twoja aplikacja powinna zawierać te same funkcje, aby użytkownicy mogli szybko znaleźć interesujące ich oferty.

Czat

Aby zwiększyć doświadczenie użytkownika i ułatwić komunikację między kupującymi i sprzedającymi, Twoja aplikacja powinna zawierać funkcję czatu, która pozwala użytkownikom komunikować się w czasie rzeczywistym.

Płatności

Musisz uwzględnić solidne funkcje płatności, jeśli Twoja aplikacja zawiera rynek do kupowania i sprzedawania towarów lub usług. Ułatwi to przetwarzanie transakcji i zapewni użytkownikom bezpieczne doświadczenie.

Oceny i recenzje

Aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży, Twoja aplikacja powinna zawierać również funkcję ocen i recenzji. Pozwoli to kupującym na dzielenie się swoimi doświadczeniami z określonymi produktami lub sprzedawcami, umożliwiając innym podjęcie świadomej decyzji przed zakupem przedmiotów lub wynajęciem usług.

Rekomendacja

Aby pomóc użytkownikom znaleźć produkty lub usługi, których szukają, Twoja aplikacja powinna zawierać silnik rekomendacji, aby zasugerować odpowiednie listy w oparciu o ich preferencje i historię wyszukiwania.

Jak zrobić aplikację taką jak Craigslist?

Craigslist jest jednym z najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych online, z milionami miesięcznych użytkowników szukających towarów, usług i mieszkań. Jeśli chcesz stworzyć aplikację taką jak Craigslist, która pozwala użytkownikom na zamieszczanie ogłoszeń i przeglądanie ofert w przyjaznym dla użytkownika formacie, istnieje kilka kluczowych elementów, które będziesz musiał rozważyć. Tworząc aplikację, zadbaj o łatwą w użyciu funkcję wyszukiwania i system, który pozwala użytkownikom na łatwe przesyłanie zdjęć i filmów.

Będziesz także chciał zapewnić, że reklamy na swojej aplikacji są wolne, więc może trzeba rozważyć dodanie opcji zakupu w aplikacji dla funkcji premium lub wersji wolnej od reklam. Zastanów się również, jak Twoja aplikacja będzie generować dochód, czy to poprzez prowizje od sprzedaży, czy miesięczną opłatę abonamentową. Bez względu na to, jaki rodzaj aplikacji do zamieszczania ogłoszeń planujesz stworzyć, upewnij się, że oferujesz wartościowe funkcje i łatwą w użyciu platformę, aby użytkownicy chętnie korzystali z Twojej aplikacji i mogli znaleźć dokładnie to, czego szukają.

Ile kosztuje zbudowanie aplikacji takiej jak Craigslist?

Stworzenie aplikacji podobnej do Craigslist będzie kosztowało Cię od 35 000 do 75 000 dolarów. Cena ta może jednak wzrosnąć lub spaść w zależności od funkcji, które chcesz mieć w swojej aplikacji i złożoności Twojego pomysłu. Jednym z głównych czynników decydujących o tym, ile będzie kosztować stworzenie podobnej aplikacji jak Craigslist jest to, czy będziesz ją tworzyć samodzielnie, czy zatrudnisz profesjonalny zespół. Chociaż koszt wynajęcia firmy deweloperskiej może być wyższy, posiadanie zespołu ekspertów zapewni, że wymagania Twojej aplikacji zostaną spełnione i że wszystkie aspekty rozwoju aplikacji takiej jak Craigslist zostaną pokryte.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielny rozwój, to jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, będziesz musiał nauczyć się, jak kodować i jak zarządzać całym procesem rozwoju. Może to być dość czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza jeśli musisz zapoznać się z językami programowania, takimi jak Java lub Swift. Wreszcie, jakie funkcje chcesz w swojej aplikacji również odgrywa rolę w określaniu kosztów rozwoju aplikacji, takich jak Craigslist.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz opracować aplikację podobną do Craigslist, to koszt może wahać się od 35 000 do 75 000 USD, w zależności od kilku czynników. Ale jeśli szukasz mniej kosztownej opcji, rozważ rozwój swojej aplikacji z pomocą no-code rozwiązań. Platforma no-code, taka jak AppMaster, pomoże czasem zmniejszyć budżet na rozwój i znacznie skrócić czas wprowadzania na rynek.

Jak długo to potrwa?

Budowa aplikacji takiej jak Craigslist może trwać od 6 do 12 miesięcy. Czas potrzebny do zbudowania aplikacji zależy od tego, jak bardzo złożona jest Twoja aplikacja i na jakich platformach ma być dostępna (iOS czy Android). Innym czynnikiem wpływającym na to, jak długo trwa proces rozwoju, jest to, czy budujesz aplikację we własnym zakresie, czy korzystasz z agencji rozwoju.

Budowanie aplikacji w domu zazwyczaj oznacza, że masz większą kontrolę nad projektem i może pracować wokół swojego harmonogramu, podczas gdy wynajęcie zewnętrznej agencji rozwoju będzie prawdopodobnie oznaczać, że są one tymi, którzy ustalają harmonogram, kiedy mogą budować aplikację.

Ogólnie rzecz biorąc, większość aplikacji iPhone trwa sześć miesięcy, aby zbudować, podczas gdy aplikacje Android trwa średnio 10-11 miesięcy. Jednak te ramy czasowe będą się różnić w zależności od złożoności aplikacji i jak wiele testów trzeba zrobić przed uruchomieniem go do publicznej wiadomości.

Oprócz samego procesu tworzenia aplikacji, prawdopodobnie spędzisz kilka miesięcy na jej planowaniu przed rozpoczęciem pracy. Obejmuje to badanie rynku docelowego, identyfikację kluczowych funkcji i zbieranie informacji zwrotnych od potencjalnych użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz solidny plan, jak chcesz, aby aplikacja działała i jesteś w stanie określić jasne ramy czasowe dla niektórych funkcji, które muszą być zakończone, można oczekiwać, że zajmie to około 6-12 miesięcy, aż aplikacja jest gotowa do uruchomienia.

