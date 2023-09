Webinaria o niskim kodzie

Webinaria internetowe Low-code to seria informacyjnych i edukacyjnych sesji online, których celem jest pomoc osobom i organizacjom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału platform programistycznych low-code, takich jak platforma no-code AppMaster. Celem tych seminariów internetowych jest wypełnienie luki w wiedzy na szybko rozwijającym się rynku low-code i zapewnienie wglądu w to, w jaki sposób można wykorzystać rozwiązania low-code w celu przyspieszenia tworzenia aplikacji, zmniejszenia kosztów i poprawy ogólnej wydajności.

W kontekście rozwoju low-code seminaria internetowe poświęcone low-code zazwyczaj obejmują takie tematy, jak zalety i ograniczenia platform low-code, proces tworzenia aplikacji przy użyciu narzędzi low-code, projekt architektoniczny rozwiązań low-code, najlepsze praktyki do wdrożenia oraz integracji z innymi technologiami i usługami m.in. Webinaria te mogą również zawierać studia przypadków lub praktyczne przykłady, prezentujące rzeczywiste zastosowania technologii low-code i dostarczające cennych spostrzeżeń popartych danymi i statystykami.

Seminaria internetowe Low-code są często kierowane do różnych interesariuszy w ekosystemie tworzenia oprogramowania, w tym specjalistów IT, analityków biznesowych, programistów obywatelskich i decydentów w organizacjach. Uwzględniając różne poziomy wiedzy specjalistycznej, seminaria internetowe low-code wzmacniają pogląd, że tworzenie low-code może zdemokratyzować tworzenie oprogramowania, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym tworzenie aplikacji, a jednocześnie umożliwiając specjalistom IT tworzenie bardziej złożonych i niestandardowych aplikacji ze zwiększoną elastycznością.

Na przykład seminarium internetowe low-code prowadzone przez AppMaster może skupiać się na potężnej platformie no-code zaprojektowanej do tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Webinarium może zawierać szczegółowe omówienie możliwości AppMaster, takich jak wizualne tworzenie modeli danych, projektowanie procesów biznesowych przy użyciu BP Designer, tworzenie endpoints REST API i WSS oraz wdrażanie aplikacji w chmurze lub lokalnie. Ponadto podczas seminarium internetowego mogą zostać zaprezentowane rzeczywiste przykłady tego, jak oparte na serwerze podejście AppMaster ułatwia bezproblemowe aktualizacje aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów App Store lub Play Markets.

Co więcej, seminaria internetowe low-code mogą również podkreślać wpływ platform low-code na branżę tworzenia oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na ustalenia poparte badaniami. Na przykład z niedawnego badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Research wynika, że ​​do 2022 r. rynek low-code wzrośnie do ponad 21,2 miliarda dolarów, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 40%. Co więcej, Gartner przewiduje, że do roku 2024 tworzenie aplikacji low-code będzie stanowić ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji.

Oprócz wydajności programistycznej seminaria internetowe low-code często omawiają ekonomiczne konsekwencje przyjęcia low-code. Oferując wgląd w takie czynniki, jak redukcja zasobów IT, krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek i większy nacisk na innowacje, seminaria te pokazują, w jaki sposób organizacje mogą wykorzystać platformy low-code i korzyści, jakie przynoszą w postaci oszczędności kosztów i przewagi konkurencyjnej .

Biorąc pod uwagę znaczącą zmianę paradygmatu, jaką powoduje rozwój technologii low-code w branży oprogramowania, seminaria internetowe poświęcone low-code dotyczą również wyzwań związanych z przyjęciem tych platform, takich jak kwestie związane z bezpieczeństwem, skalowalnością i wykonalnością wdrożeń na dużą skalę. Zapewniając kompleksowe wytyczne dotyczące takich kwestii, seminaria internetowe low-code pomagają organizacjom podejmować świadome decyzje dotyczące włączenia rozwoju low-code do ogólnej strategii IT.

Podsumowując, seminaria internetowe low-code są nieocenionym źródłem wiedzy pozwalającym zrozumieć i poruszać się po stale rozwijającym się świecie programowania o low-code. Dostarczają one nie tylko wielu informacji na temat możliwości i potencjału platform takich jak AppMaster, ale także poruszają praktyczne problemy i wyzwania związane z wdrażaniem low-code. Ułatwiając lepsze zrozumienie technologii low-code i jej wpływu na szerszy krajobraz tworzenia oprogramowania, seminaria internetowe low-code umożliwiają organizacjom podejmowanie świadomych decyzji i czerpanie korzyści z licznych korzyści, jakie oferują platformy low-code.